Ветеран Сергей Храпко совершит пеший марафон на протезах для сбора на реабилитацию раненого побратима Александра Надточия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 6 мая, ветеран ВСУ Сергей Храпко, у которого ампутированы левая нога и рука, начнет однодневный пеший марафон Киев-Борисполь. Целью является сбор средств не реабилитацию своего побратима Александра Надточия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Реквизиты для помощи со сбором средств:

Сергей получил ранение в 2015 году, а Александр - в июне 2022 года под Бахмутом.

Александр Надточий - отец троих детей, воевал в 2015 году и в 2022-м ушел на войну добровольцем. С сентября прошлого года находится на реабилитации после ряда тяжелых операций. Постепенно вертикализировался, уже может пройти несколько десятков шагов. Сергей верит, что прогресс Александра - возможен и посилен.

К сожалению, реабилитация с такими травмами длительная и недешевая. Цель сбора - 650 тысяч грн. Старт пешего марафона - на КП (Бориспольская трасса) в 12 часов.