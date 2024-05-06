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Ветеран Сергей Храпко совершит пеший марафон на протезах для сбора на реабилитацию раненого побратима Александра Надточия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 6 мая, ветеран ВСУ Сергей Храпко, у которого ампутированы левая нога и рука, начнет однодневный пеший марафон Киев-Борисполь. Целью является сбор средств не реабилитацию своего побратима Александра Надточия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Реквизиты для помощи со сбором средств:

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

Сергей получил ранение в 2015 году, а Александр - в июне 2022 года под Бахмутом.

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

Александр Надточий - отец троих детей, воевал в 2015 году и в 2022-м ушел на войну добровольцем. С сентября прошлого года находится на реабилитации после ряда тяжелых операций. Постепенно вертикализировался, уже может пройти несколько десятков шагов. Сергей верит, что прогресс Александра - возможен и посилен.

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

К сожалению, реабилитация с такими травмами длительная и недешевая. Цель сбора - 650 тысяч грн. Старт пешего марафона - на КП (Бориспольская трасса) в 12 часов.

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

Автор: 

ветераны (1107) помощь (7800) сбор (300)


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Чому держава не фінансує реабілітацію поранених війскових?
Ніхто не запитує?
Й яка буде мотивація у людей після таких новин?
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06.05.2024 11:35 Ответить
До чого ж турботлива держава, яку він захищав!
(сякається розчулено)
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06.05.2024 11:41 Ответить
нехай здіснить марафон з Банкової..
ОП не копійки не дасть
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06.05.2024 12:11 Ответить
 
 