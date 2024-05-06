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Ветеран Сергій Храпко здійснить піший марафон на протезах для збору на реабілітацію пораненого побратима Олександра Надточія. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 травня, ветеран ЗСУ Сергій Храпко, у якого ампутовано ліву ногу та руку, розпочне одноденний піший марафон Київ-Бориспіль. Метою є збір коштів не реабілітацію свого побратима Олександра Надточія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Реквізити для допомоги зі збором коштів:

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

Сергій дістав поранення у 2015 році, а Олександр - у червні 2022 року під Бахмутом.

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

Олександр Надточій - батько трьох дітей, воював в 2015 році і в 2022-му пішов на війну добровольцем. З вересня минулого року перебуває на реабілітації після низки важких операцій. Поступово вертикалізувався, вже може пройти кілька десятків кроків. Сергій вірить, що прогрес Олександра - можливий і посильний.

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

На жаль, реабілітація з такими травмами тривала і недешева. Мета збору - 650 тисяч грн. Старт пішого марафону - на КП (Бориспільська траса) о 12-й годині.

Ветеран Сергій Храпко збирає кошти на реабілітацію побратима Надточія

Автор: 

ветерани (1069) допомога (8343) збір (334)


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Чому держава не фінансує реабілітацію поранених війскових?
Ніхто не запитує?
Й яка буде мотивація у людей після таких новин?
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06.05.2024 11:35 Відповісти
До чого ж турботлива держава, яку він захищав!
(сякається розчулено)
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06.05.2024 11:41 Відповісти
нехай здіснить марафон з Банкової..
ОП не копійки не дасть
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06.05.2024 12:11 Відповісти
 
 