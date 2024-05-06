Ветеран Сергій Храпко здійснить піший марафон на протезах для збору на реабілітацію пораненого побратима Олександра Надточія. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 травня, ветеран ЗСУ Сергій Храпко, у якого ампутовано ліву ногу та руку, розпочне одноденний піший марафон Київ-Бориспіль. Метою є збір коштів не реабілітацію свого побратима Олександра Надточія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Реквізити для допомоги зі збором коштів:

Сергій дістав поранення у 2015 році, а Олександр - у червні 2022 року під Бахмутом.

Олександр Надточій - батько трьох дітей, воював в 2015 році і в 2022-му пішов на війну добровольцем. З вересня минулого року перебуває на реабілітації після низки важких операцій. Поступово вертикалізувався, вже може пройти кілька десятків кроків. Сергій вірить, що прогрес Олександра - можливий і посильний.

На жаль, реабілітація з такими травмами тривала і недешева. Мета збору - 650 тисяч грн. Старт пішого марафону - на КП (Бориспільська траса) о 12-й годині.