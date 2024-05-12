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Зеленский поблагодарил медицинских сестер и братьев, круглосуточно под обстрелами спасающих жизнь. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским медицинским сестрам и братьям, которые круглосуточно, под обстрелами и сигналами тревоги спасают жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в телеграме по случаю Международного дня медицинской сестры.

"Украинские медицинские сестры и братья - те, кто свою профессиональную жизнь посвящает людям и выполняет одну из самых почетных миссий - спасает жизни. На фронте, в прифронтовых больницах и медучреждениях всей нашей страны. Круглосуточно, под обстрелами, сигналами тревоги они отдают все свои силы и заботу", - подчеркнул президент.

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"Спасибо каждой и каждому из вас за чрезвычайно ценную работу для наших воинов и гражданских людей!", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Министерство здравоохранения Украины, Evgeniy Maloletka, 93-я ОМБр "Холодный Яр", Serhii Korovayny for WSJ, Суспільне Новини, Суспільне Вінниця, Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни
Медики під час війни

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) медицина (2519) медицинская помощь (85)


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Топ комментарии
+8
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12.05.2024 15:53
+8
То есть УВОЛИТЬ ЕРМАКА И ТАТАРОВА
Ему мешают депутаты?
Генералы?
Тысячи пророссийских предателей?
А может все проще?
Он сам - и есть ГЛАВНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ?
А вам мало катастрофы , в которой мы по его вине пребываем?
Вам мало снесенных городов?
Сотен тысяч убитых?
Миллионов беженцев?
Вы все еще ОТМАЗКИ УХИЛЯНТУ и ШАШЛЫЧНИКУ придумываете?
И не пишите мне про путина
Это не путин свернул всю украинскую оборонку
Не путин разминировал границы
Не путин забыл взорвать мосты
Да за подобное при Сталине- к стенке бы поставили
Ни минуты бы не размышляли
Но у нас страна ИДИОТОВ
Идиотов 95 квартала и Марафона
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12.05.2024 16:03
+6
Бл.....
Какое фарисейство
Его солдаты молотятся под Харьковом
Без нормальных укреплений
А он решил СЛЕЗНОЕ ВИДЕО снять
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12.05.2024 15:46
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12.05.2024 15:45 Ответить
Воно 🤢🤡( ще 7 днів і не легітимне), казало , що якщо , ми допустимо іноземні війська , путлер підніме хайп , так по ойго « яненелохівській » логіці -НЕХАЙ ,КРАЩЕ РАШИСТИ ЗАГАРБАЮТЬ І ВБЬЮТЬ БІЛЬШЕ українців і терреторій ! Він і є агент ТЕРРОРИСТІВ , більше всього обурює , чому мовчать адекватні генерали і офіцери дипломати… ????
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12.05.2024 16:53 Ответить
Бл.....
Какое фарисейство
Его солдаты молотятся под Харьковом
Без нормальных укреплений
А он решил СЛЕЗНОЕ ВИДЕО снять
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12.05.2024 15:46 Ответить
Ви гадаєте що в країні усе вирішує одна людина? У нас серед депутатів, генералів, тисячіипроросійських зрадників
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12.05.2024 15:53 Ответить
Хужежнєбудє?
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12.05.2024 15:57 Ответить
То есть УВОЛИТЬ ЕРМАКА И ТАТАРОВА
Ему мешают депутаты?
Генералы?
Тысячи пророссийских предателей?
А может все проще?
Он сам - и есть ГЛАВНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ?
А вам мало катастрофы , в которой мы по его вине пребываем?
Вам мало снесенных городов?
Сотен тысяч убитых?
Миллионов беженцев?
Вы все еще ОТМАЗКИ УХИЛЯНТУ и ШАШЛЫЧНИКУ придумываете?
И не пишите мне про путина
Это не путин свернул всю украинскую оборонку
Не путин разминировал границы
Не путин забыл взорвать мосты
Да за подобное при Сталине- к стенке бы поставили
Ни минуты бы не размышляли
Но у нас страна ИДИОТОВ
Идиотов 95 квартала и Марафона
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12.05.2024 16:03 Ответить
Прудко , ти, що з дуба впав ? Призначав саме ціх покидьків і продовжує кришувати ЧЛЕНОГРАЙ ? Де зрадник Ванька Баканов , Мародери Всіх мастей - резніков, Шарапов, Шило, Тимошенко …- жирують і здравствують
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12.05.2024 16:57 Ответить
Якщо він один, якщо у нього немає команди, то якого хере віе рвався до влади?! Чого зараз добровільно не зізнається в своїй безпорадності?
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12.05.2024 18:47 Ответить
Нехай іде на харківський напрямок проінспектує оборонні споруди і застрелиться.
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12.05.2024 15:48 Ответить
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12.05.2024 15:53 Ответить
Так само РДК прогулювалось поблизу Шебекіно, а наші блогери радо волали про перемогу і тупість рашистів.
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12.05.2024 16:25 Ответить
А для чого ж Наєва зняли?
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12.05.2024 15:57 Ответить
Медикам велика подяка!!!
а до зе, питання...
де міни які були в Вовчанському районі???
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12.05.2024 16:01 Ответить
І чому ойго кабінет міністрів нахабно , цінічно не виконує , те що зобов' язан -на передовій - БІЙЦЯМ , Медикам по 70 000 СВОЇМ 5-6 МЕНЕДЖЕРАМ , , радникам-зрадникам , зебломарахфету ,подружкам Кравець МІЛЬОНИ ЗНАХОДЯТЬСЯ + СХЕМАТОЗИ НА МІЛЬЯРДИ
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12.05.2024 17:23 Ответить
бійцям 30 70 та 100
це по бр, тобто не завжди...
а депутатам по 230 кожен місяць + конверти
солдату 3к за добу в окопі перед підарами
а голові громади та заступникам по 3-5 за перероботку робочого часу + відкати
все по чесному
і саме це дає "мотивацію" хлопцям ховатися та тікати за кордон.
бо закони приймаються підарастичні
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12.05.2024 19:11 Ответить
Зелайно лицемірне
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12.05.2024 16:18 Ответить
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12.05.2024 16:32 Ответить
Це саботаж із розпилом бабла, цуки зелені...
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12.05.2024 16:48 Ответить
А где были все эти украинские военные
Когда МОЧИЛИ ИХ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЗАЛУЖНОГО?
Молчали в тряпочку?
Вот теперь военные отдуваются
Все в мире ужасное происходит
Когда ты молчишь при виде несправедливости
И не надо мне писать про субординацию в армии
Никакая субординация не может запретить быть
ЧЕЛОВЕКОМ С СОВЕСТЬЮ
А украинские военные ПРЕДАЛИ ЗАЛУЖНОГО
И народ предал
Потому что смолчал
А теперь военные под Харьковом
Пусть наслаждаются ВОЕННЫМ ГЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
С утра до вечера!!!
Если доживут...
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12.05.2024 16:52 Ответить
Не можливо ПЕРЕМОГТИ , під КЕРІВНИЦТВОМ ЗРАДНИКА‼️больше всего возмущает , как образованные офицеры , не понимают , или просто соглашаются бессмысленно идти умирать и посылать насмерть своих воинов , когда ими командует ПРЕДАТЕЛЬ ,тупой ЖЛОБ ,любитель СОВКА - 4* Уклонист , не понимающий 💯ни хрена в военном деле????Мало Фактов , его преступлений : « вагнергейт» , преследование патриотов, отвод войск, разминирование, мародерство в МО , при закупках , его менеджеров ? МАСКИ СБРОШЕНы - ВЕРИТЬ НЕ КОМУ
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12.05.2024 17:10 Ответить
100% Вы правы
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12.05.2024 17:12 Ответить
Потеряла , последнюю надежду в здравый смысл ! Как это возможно ? Не боятся ТЕРРОРИСТОВ , вооруженных до зубов и боятся сказать правду в лицо ПРЕДАТЕЛЮ, который САБОТИРОВАЛ, подготовку к обороне , зная о нападении от лучших разведок , ЦИНИЧНО БРЕХАЛО ПРО ШАШЛЫКИ, выводя параллельно МИЛЛИАРДЫ и спасая своих родственников, кидая под танки детей Мариуполя , Харькова , Херсона , наказав отвести оттуда ЗСУ Он и его подручные 100% были в сговоре с РАШИСТАМИ , оказывается он собирал , а я это помню , всех олигархов , и вместо того , чтобы ЗАСТАВИТЬ ИХ , всем ,чем можно , помочь организовать оборону,
советовал им не рыпаться , мол ВСЕ, закончится за три дня ! Что и подтвердила **** могилевская -Смаглюк:» сидите дома , они вас не тронут, их интересуют только военные» потом она оправдывалась , что , только повторила слова зеленского
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12.05.2024 17:39 Ответить
Пани Вика, прозвучит ужасно ,
Но я тоже теряю надежды
Что с нами со всеми произошло?
Как мы из народа 3 Майданов
Всего за 5 лет правления Зеленского
Превратились практически в быдло????!!!!
Я читаю это ваш крик души - могу подписаться под каждым вашим словом!
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12.05.2024 17:51 Ответить
Пані Галина , это не с нами , а с ними ! Мы же всегда понимали , кто есть кто и как должно быть , и сейчас здраво мыслим !

5 лет с момента пришествия , уродца ЦАХЕСА ,не могу прийти в себя , как можно было выбрать порноактера -совкодрочера з бизнесом на паРаше ,который всегда насмехался над патриотами» эбонитовые палочки» , « термос» , « вв вв , ну забери
те хоть , за долги ……» …… это я , про здравомыслящих , они же были на Майданах , а потом превратились в амёб ,

подстраивающихся , под пособника Путлера « недурачка какого-то», « янелоха» ! После 23 2022 , на 100% понятно , что ЗЕ ОБОРОТЕНЬ , и все , что он вытворял это САБОТАЖ обороны страны ! Но опять, умные дипломаты , ЛОМы , журналисты ПРОДОЛЖИЛИ , притворятЬСЯ ,мол все Ок ! Тогда , как в Израиле , офицерам патриотам , нужно было немедленно организовать кабинет национального спасения !
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12.05.2024 20:28 Ответить
Вы только ,пожалуйста, берегите себя!
Наши сильные переживания отражаются на здоровье
А оно нам очень нужно
Я Вам желаю всех благ!
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12.05.2024 22:00 Ответить
підри вже на підходах до Вовчі, а ця клоунська тварюка, яка на превеликий жаль є верховним гівнокомандуючим, постить чергову порцію фоток який він потужний лідор. ****, яка ганьба.
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12.05.2024 16:53 Ответить
Дякуємо всім медикам ! Крім тієїкорови Марʼяни Безуглоі. Заберіть у неї диплом. Вона не рятує, а відбирає життя у наших військових. Соска ОПи.
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12.05.2024 16:57 Ответить
Медикиням Слава! Але пан Бутусов пише то, який зЄльонскій зрадник, то, яке воно потужне дякул. І вашим, і нашим... А віслючара хай свої дякули собі в дупу затасує.
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12.05.2024 17:13 Ответить
Дякувати мало , треба ПЛАТИТИ , А ЗЕГНИДИ і їх ШМИГАЛЬ, досі не виконують , що зобовьязані - 70 000 всім , хто на ПЕРЕДОВІЙ ! ЗАЖАЛИ ГНИДИ І НЕ НАЖРУТЬСЯ НІКОЛИ 🤢🐽
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12.05.2024 17:13 Ответить
 
 