Зеленский поблагодарил медицинских сестер и братьев, круглосуточно под обстрелами спасающих жизнь. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским медицинским сестрам и братьям, которые круглосуточно, под обстрелами и сигналами тревоги спасают жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в телеграме по случаю Международного дня медицинской сестры.

"Украинские медицинские сестры и братья - те, кто свою профессиональную жизнь посвящает людям и выполняет одну из самых почетных миссий - спасает жизни. На фронте, в прифронтовых больницах и медучреждениях всей нашей страны. Круглосуточно, под обстрелами, сигналами тревоги они отдают все свои силы и заботу", - подчеркнул президент.

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"Спасибо каждой и каждому из вас за чрезвычайно ценную работу для наших воинов и гражданских людей!", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Министерство здравоохранения Украины, Evgeniy Maloletka, 93-я ОМБр "Холодный Яр", Serhii Korovayny for WSJ, Суспільне Новини, Суспільне Вінниця, Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.



















