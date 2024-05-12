Зеленский поблагодарил медицинских сестер и братьев, круглосуточно под обстрелами спасающих жизнь. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность украинским медицинским сестрам и братьям, которые круглосуточно, под обстрелами и сигналами тревоги спасают жизни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в телеграме по случаю Международного дня медицинской сестры.
"Украинские медицинские сестры и братья - те, кто свою профессиональную жизнь посвящает людям и выполняет одну из самых почетных миссий - спасает жизни. На фронте, в прифронтовых больницах и медучреждениях всей нашей страны. Круглосуточно, под обстрелами, сигналами тревоги они отдают все свои силы и заботу", - подчеркнул президент.
"Спасибо каждой и каждому из вас за чрезвычайно ценную работу для наших воинов и гражданских людей!", - подчеркнул Зеленский.
Фото: Министерство здравоохранения Украины, Evgeniy Maloletka, 93-я ОМБр "Холодный Яр", Serhii Korovayny for WSJ, Суспільне Новини, Суспільне Вінниця, Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
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Какое фарисейство
Его солдаты молотятся под Харьковом
Без нормальных укреплений
А он решил СЛЕЗНОЕ ВИДЕО снять
Ему мешают депутаты?
Генералы?
Тысячи пророссийских предателей?
А может все проще?
Он сам - и есть ГЛАВНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ?
А вам мало катастрофы , в которой мы по его вине пребываем?
Вам мало снесенных городов?
Сотен тысяч убитых?
Миллионов беженцев?
Вы все еще ОТМАЗКИ УХИЛЯНТУ и ШАШЛЫЧНИКУ придумываете?
И не пишите мне про путина
Это не путин свернул всю украинскую оборонку
Не путин разминировал границы
Не путин забыл взорвать мосты
Да за подобное при Сталине- к стенке бы поставили
Ни минуты бы не размышляли
Но у нас страна ИДИОТОВ
Идиотов 95 квартала и Марафона
а до зе, питання...
де міни які були в Вовчанському районі???
це по бр, тобто не завжди...
а депутатам по 230 кожен місяць + конверти
солдату 3к за добу в окопі перед підарами
а голові громади та заступникам по 3-5 за перероботку робочого часу + відкати
все по чесному
і саме це дає "мотивацію" хлопцям ховатися та тікати за кордон.
бо закони приймаються підарастичні
Когда МОЧИЛИ ИХ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЗАЛУЖНОГО?
Молчали в тряпочку?
Вот теперь военные отдуваются
Все в мире ужасное происходит
Когда ты молчишь при виде несправедливости
И не надо мне писать про субординацию в армии
Никакая субординация не может запретить быть
ЧЕЛОВЕКОМ С СОВЕСТЬЮ
А украинские военные ПРЕДАЛИ ЗАЛУЖНОГО
И народ предал
Потому что смолчал
А теперь военные под Харьковом
Пусть наслаждаются ВОЕННЫМ ГЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
С утра до вечера!!!
Если доживут...
советовал им не рыпаться , мол ВСЕ, закончится за три дня ! Что и подтвердила **** могилевская -Смаглюк:» сидите дома , они вас не тронут, их интересуют только военные» потом она оправдывалась , что , только повторила слова зеленского
Но я тоже теряю надежды
Что с нами со всеми произошло?
Как мы из народа 3 Майданов
Всего за 5 лет правления Зеленского
Превратились практически в быдло????!!!!
Я читаю это ваш крик души - могу подписаться под каждым вашим словом!
5 лет с момента пришествия , уродца ЦАХЕСА ,не могу прийти в себя , как можно было выбрать порноактера -совкодрочера з бизнесом на паРаше ,который всегда насмехался над патриотами» эбонитовые палочки» , « термос» , « вв вв , ну забери
те хоть , за долги ……» …… это я , про здравомыслящих , они же были на Майданах , а потом превратились в амёб ,
подстраивающихся , под пособника Путлера « недурачка какого-то», « янелоха» ! После 23 2022 , на 100% понятно , что ЗЕ ОБОРОТЕНЬ , и все , что он вытворял это САБОТАЖ обороны страны ! Но опять, умные дипломаты , ЛОМы , журналисты ПРОДОЛЖИЛИ , притворятЬСЯ ,мол все Ок ! Тогда , как в Израиле , офицерам патриотам , нужно было немедленно организовать кабинет национального спасения !
Наши сильные переживания отражаются на здоровье
А оно нам очень нужно
Я Вам желаю всех благ!