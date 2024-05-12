Зеленський подякував медичним сестрам і братам, які цілодобово під обстрілами рятують життя. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським медичним сестрам і братам, які цілодобово, під обстрілами, сигналами тривоги рятують життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив у телеграмі з нагоди Міжнародного дня медичної сестри.

"Українські медичні сестри та брати – ті, хто своє професійне життя присвячує людям і виконує одну з найпочесніших місій – рятує життя. На фронті, у прифронтових лікарнях і медзакладах усієї нашої країни. Цілодобово, під обстрілами, сигналами тривоги вони віддають усі сили й турботу", - наголосив президент.

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"Дякую кожній і кожному з вас за надзвичайно цінну роботу для наших воїнів і цивільних!", - наголосив Зеленський.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України, Evgeniy Maloletka, 93-тя ОМБр "Холодний Яр", Serhii Korovayny for WSJ, Суспільне Новини, Суспільне Вінниця, Командування Медичних сил Збройних Сил України.



















