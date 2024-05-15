19-летний курсант одесской Военной академии погиб во время прыжков с парашютом: ГБР расследует обстоятельства. ФОТО

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели курсанта одесской Военной академии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Что известно о трагедии?

Отмечается, что происшествие произошло 14 мая на базе одного из украинских аэродромов. Тренировочный прыжок курсант 2-го курса факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров.

Предварительно известно, что стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. В результате курсанта начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться. 19-летний юноша погиб на месте.

По данным"Думской", трагедия произошла в воздухе после того, как курсант покинул вертолет.

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Расследование происшествия

"Следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных прыжков, экспертиза установит был ли правильно уложен парашют. Это был уже 12-й прыжок юноши за период обучения", - говорится в сообщении в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: халатное отношение к военной службе, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.