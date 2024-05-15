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19-летний курсант одесской Военной академии погиб во время прыжков с парашютом: ГБР расследует обстоятельства. ФОТО

Смерть курсанта одеського військового вишу під час стрибка з парашутом

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели курсанта одесской Военной академии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Что известно о трагедии?

Отмечается, что происшествие произошло 14 мая на базе одного из украинских аэродромов. Тренировочный прыжок курсант 2-го курса факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров.

Предварительно известно, что стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. В результате курсанта начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться. 19-летний юноша погиб на месте.

Смерть курсанта одеського військового вишу під час стрибка з парашутом

По данным"Думской", трагедия произошла в воздухе после того, как курсант покинул вертолет.

Курсант, який загинув під час стрибка з парашута

Также смотрите: Гибель двух курсантов-спасателей в Харьковской области: сообщено о подозрении начальнику кафедры, который приказал разобрать снаряд. ФОТОрепортаж

Расследование происшествия

"Следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных прыжков, экспертиза установит был ли правильно уложен парашют. Это был уже 12-й прыжок юноши за период обучения", - говорится в сообщении в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: халатное отношение к военной службе, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Автор: 

Одесса (7879) смерть (9218) курсанты (161) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+16
Безглузда смерть майбутнього офіцера, завдяки тупості совкових дегенералів.
Для чого взагалі ці стрибки з парашутом по старим радянським методикам ведення війни ?
Вже навіть нинішня війна показала, що ніхто не стрибає з парашутами, ніякі парашутні десанти не потрібні та не ефективні.
Максимум, десант висаджується з гелікоптерів і все.
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15.05.2024 14:37
+16
А все знаєте про висадку розвідки у цій війні?
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15.05.2024 14:38
+7
Ну там же написано, що стабілізація зачепилась за корпус та обмоталась потім кругом ноги. Ну, це якщо написано є правдою. А запасний звісно не встиг розкритись. Якщо це З-5 то треба висмикнути кільце, потім купол кинути в бік. Це все час, а початкова висота була не 2000 км, а 600. Досвідчений парашутист міг не справитись за такий короткий час, а курсант тем паче... Царство небесне хлопцеві...
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15.05.2024 14:46
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Правила форума Совет форумчан
Безглузда смерть майбутнього офіцера, завдяки тупості совкових дегенералів.
Для чого взагалі ці стрибки з парашутом по старим радянським методикам ведення війни ?
Вже навіть нинішня війна показала, що ніхто не стрибає з парашутами, ніякі парашутні десанти не потрібні та не ефективні.
Максимум, десант висаджується з гелікоптерів і все.
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15.05.2024 14:37 Ответить
А все знаєте про висадку розвідки у цій війні?
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15.05.2024 14:38 Ответить
Та ніхто вже цю совкову фігню, як стрибки з парашутом, давно не використовує в 21 сторіччі.
Багато ви бачили американські чи британські військові операції з використання десанту на парашутах?
Тільки в минулому сторіччі, під час другої світової війни. Все.
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15.05.2024 14:43 Ответить
Останній раз массово застосовувався в Іраку. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 27 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року: Частина: 173-тя повітрянодесантна бригада: Операція: «Свободу Іраку»: Кількість десантників: 1100. Також в перскій затоці Через чотири години після початку наступу багатонаціональних сил, вранці https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 24 лютого 1991 в районі аеропорту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 Ель-Кувейт був висаджений повітряний десант на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%82 парашутах у складі двох пдб 82-ї пдд з мінімальної висоти (від 150 до 200 м) з літаків https://uk.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules С-130 на глибину до 60 км від лінії зіткнення сторін. Десант мав завдання захопити аеродром і у взаємодії з морським десантом забезпечити наступаючих https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) 1-ї і https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) 2-ї дивізії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 морської піхоти (США) .
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15.05.2024 15:09 Ответить
divan_expert_mode: on
Взагалі то в світовій історії майже нема успішних десантних операцій. Хіба що висадка німців на якийсь острів в Середземному морі (може Мальта, може Кріт, не памʼятаю точно), але там місцеві з вилами перебили половину десанту, перш ніж ті змогли зібратися до купи. І висадка диверсантів в Нормандії, але там йшов повноцінний надпотужний морський штурм і німцям було тупо не до тих чуваків.
І якшо є гвинтокрил, то хто заважає йому знизитися і спустити чуваків по мотузці? Чи ви вважаєте, що гвинтокрилу безпечніше на висоті 600 метрів, де його видно в радіусі десяти км?
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15.05.2024 14:52 Ответить
Так, окрім Криту, німці ще так само взяли Бельгійські форти ****-Емайль
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15.05.2024 20:57 Ответить
"Вумний - як вутка!" До чого тут "совкові дегенерали"? У військах країн НАТО "специ" не тільки парашути використовують - а й навіть канати І все лише для того щоб зменшить час перебування ЛА у місці скидання десанту Саме тому стараються використовувать не тільки плануючі парашути але й дельтаплани У армії Великобританії були випадки використання парапланів з двигунами (в тому числі й електричними)
Твій вертоліт під час висадки десанту на землі рознесуть артилерією в момент - бо в той момент він найбільш вразливий
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15.05.2024 14:47 Ответить
Факт залишається фактом, безглузда смерть майбутнього офіцера, який міг би воювати на війні... і без всяких цих стрибків і парашутів.
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15.05.2024 14:49 Ответить
"курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій"
Тебе спитали тут:

А все знаєте про висадку розвідки у цій війні?

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15.05.2024 14:54 Ответить
На мою думку вертоліт набагато вразливіший на висоті 600 м ніж на висоті 3 м. На 600м його видно дуже далеко, а ППО у противника вистачає. Як ви думаєте чому всі ті вертоліти на відосіках летять зачипаючи колесами маківки дерев? Чи вертоліту треба долетіти до місця низько, а потім зробити горку на 600м, щоб парашути встигли відкритися?
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15.05.2024 14:55 Ответить
По-перше - то були тренувальні стрибки - НАВЧАННЯ Скидать могли з будь-якого пристосованого ЛА По-друге - хто сказав що у районі висадки обов"язково будуть засоби ППО? По-третє - якщо скидатимуть десант на "літаючому крилі" - десантник може спускаться по пологій траєкторії і відлетіть від місця висадки на кілька кілометрів "Ігла" чи "Стінгер" не матимуть змоги дострелить По-четверте - ти багато літав на вертольотах? Я в молодості налітався "до ригачки" - хоч і не за ручкою управління "На бриючому" вертольоти вночі не літають А десанти переважно викидають вночі
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15.05.2024 15:07 Ответить
1) Якшо не треба скидати в реальній війні, то не треба і тренуватися в цьому. Ніхто ж не тренується фехтувати на шпагах. А раніше панове офіцери обовʼязково повинні були це вміти.
2) не плутайте десант і спеціалізованих диверсантів, які вміють і тренуються десантуватися хоч в ступі баби яги, хоч верхи на чорті лисому. На "літаючому крилі" не десантуються жодні десантники в світі. Тільки спецура.
3) я таки вважаю, що ніхто не полетить на 600 метрах десантувати когось. Бо його банально зібʼють. Шилкам-панцирям-осам-торам посрати на пору доби.
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15.05.2024 15:21 Ответить
1) для навчання застосовуються прості купольні парашути - бо вони найлегші в управлінні і прощають багато помилок І лише після отримання навичок у стрибках переходять на "літаюче крило" (Якщо не тямиш у фехтуванні - не мели дурниць У старих школах фехтування панове офіцери починали не з шпаг - а з "дюссаків" Це щось типу довгого однолезного клинка Коли отримували відповідні навички - переходили до так званих "учбових" шпаг чи рапір І лише потім бралися за бойові Це я тобі кажу як колишній фехтувальник)
2) Прочитай ще раз як іменується факультет на якому вчився хлопець
3) набери ТТХ "Шилки" "Тунгуски" "Панциря" "Оси" "Ігли" чи "Тора" - стосовно дальності стрільби Он людна пише що на "крилі" можна пролетіть до 20 км
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15.05.2024 15:50 Ответить
1) Це я навів як приклад нікому не потрібних зараз навичок.
2) Точно. Це я пропустив.
3) Одна людина, стрибнувши з 600 метрів, може пролетіти на крилі 20 км? А якшо стрибати з відповідної висоти, то там будуть працювати інші засоби.
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15.05.2024 16:38 Ответить
1) у тебе є водійське посвідчення? А на якому автоиобілі ти навчався в автошколі? На "Порше"? Чи на "Ламборджіні"?
2) Читай уважніше тексти - щоб не ганьбиться
3) Стрибок був НАВЧАЛЬНИМ В бойових умовах буде стрибать навчений ОФІЦЕР - а не курсант
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15.05.2024 16:46 Ответить
І знову мимо
1) Якшо ви навчалися в автошколі на жигулях, то це не дає вам право працювати на белазі. І до чого тут автошколи до непотрібних вмінь? (Звичайно, для розвідників потрібні, але ж ми починали розмову за МДВ (чи як вони там зараз називаються)).
2) Яка нафіг ганьба? Всі люди здатні помилятися. Помилка - невідʼємна частина прогресу. Ганьба це коли Зєлю вибирали, а не читати далі заголовка - це не ганьба, це норма .
3) Ми плавно перескочили з того, шо на висоті вертоліт при підльоті до лінії фронту банально зібʼють, до стрибків ОФІЦЕРА. Ну ок
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15.05.2024 17:02 Ответить
"Усеруся - але не покорюся!" - я тебе правильно зрозумів?
Купольний "дуб" на тренуванні і "жигулі" в автошколі - одне й те саме Вони призначені для первинного навчання
Помилка - це не "норма" - а "недолік"
Літальний апарат може до "лінії фронту" не наближаться - а послужить лише "трапліном" для парашутиста на плануючому парашуті
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15.05.2024 17:18 Ответить
дуб це д5, їх вже давно не викоримстовують. Я ще 2003 стрибав з д6с4, на ньому вже є стропи управління і можна розиртатись спокійно по вітру. На д 5 такого не було, розвиртались перекрещення руками(свободних концов) лямок. І часто люди приземлялись не обличчям а сракою. Такий собі купол..
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15.05.2024 19:37 Ответить
"Дуб" - это Д-1-5-У
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15.05.2024 19:59 Ответить
Наскільки мені тільки що пояснив товариш (колишній інструктор ПДС) "дуб" - це просто парашут без управління Частіше всього це Д-8 Але так іменували і Д-5 і -6
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15.05.2024 19:59 Ответить
Ты о ПДС в ВВС или ВДВ ( ДШВ)?
Так как обычно это люди с АБСОЛЮТНО разным уровнем знания и подготовки!!!! У ПДСников в ВВС - МНОГОКРАТНО уровень парашютной подготовки ВЫШЕ!
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15.05.2024 20:26 Ответить
Сьогодні говорив по телефону з ВДВшником А колись дружив з ВПСовцями От і набався у них трішки інформації (До речі - ВДВшник довго сміявся коли я йому зачитав те що тут написано було у статті Сказав що "бредятина" І треба довго розбираться Бо "чуші намололи")
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15.05.2024 20:39 Ответить
Да,в статье есть взаимоисключающие описание... И совершенно не описаны главные и основные моменты... Например какая парашютная система была использована. В каком положений было тело парашютиста в момент введения им в действие запасного парашюта, и примерно на какой высоте. Где на момент трагедии находились вытяжные кольца обоих парашютов и т.д.
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15.05.2024 20:44 Ответить
Я читав твої коментарі Але оцінював не як ПДСник - а як слідчий що проводить попереднє слідство по даній НП З моєї точки зору - питання поставлені правильно Справа "смердюча" Поподовбається слідчий Та й експерту з ПДС морока буде
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15.05.2024 20:52 Ответить
Первое что нужно сделать ЧЯТЕЛЬНЫШИМ ОБРАЗОМ это :
- детальный документирование места происшествия, с фото и видео фиксацией ОБЩЕМ "формате" с разных ракурсов, и МЕЛЬЧАЙШИЕ элементы парашютной системы , тела и элементов одежды и экипировки!
- все должно быть тщательно описано и опечатано!!!
- НЕ ДОПУСКАТЬ к расследованию НИКОГО ИЗ АРМИИ!!!!
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15.05.2024 21:06 Ответить
Я це знаю Моя друга освіта - юридична І більше чверті віку - в армії
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15.05.2024 21:10 Ответить
Меня скоро забанят, поэтому если перестану отвечать - это не по моей воле...
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15.05.2024 21:11 Ответить
А що так? Я ніякого "непотребства" у твоїх коментарях не бачу... (Ну - на цій гілці зокрема)
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16.05.2024 01:57 Ответить
До речі - не "ЧЯТЕЛЬНЫШИМ" а "тщательнейшим" У літературній російській мові я тямлю більше за тебе
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16.05.2024 02:01 Ответить
))) русский язык мне не родной...!
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16.05.2024 13:28 Ответить
Мені - теж! Сьогодні в тролейбусі розказав знайомому анекдот про "Не тот народ чурками назвали!" Поряд сидить чоловік під 70 Порядно вдягнутий Лице з чисто азіатськими рисами І робить мені зауваження:
- Хватит тут нацианализмам заниматься!
Я до нього:
- Тюркеш бельме? (говорите по тюркски? Я трохи розумію казахську мову)
Він очі вилупив:
- Я на абщепанятнам гаварю!
- А-а-а Ясно... "Руссоманкурто"!
Заткнувся!
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16.05.2024 13:37 Ответить
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16.05.2024 13:39 Ответить
От така я "падлюка"!!!
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16.05.2024 13:49 Ответить
"планирующий парашют"?! даже не знаю как реагировать на такую формулировку...
Без обид... Но слух режет жостко
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15.05.2024 20:01 Ответить
Я не парашутист Тому спеціальні поняття мені не можуть буть відомі Але загальні принципи я знаю А для висновків подібних надзвичайних подій є спеціалісти яким призначають експертне дослідження Як це робиться - мені прекрасно відомо
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15.05.2024 20:06 Ответить
Что бы начать признать с "крылом" , нужно ДО ЭТОГО напригать приличное количество на более простых и парашютных системах!!!
Так что до 15-30 прыжков на системах типа "Д" - необходымы!!!
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15.05.2024 20:20 Ответить
О, військовий гуру підключився! 😀
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15.05.2024 15:02 Ответить
Та краще вже буть "військовим гуру" - ніж "вишкребком"
Каламбет - первісне зн. угор. імені Kalman - "залишок", "ви- шкребок" (Kazmer 36, Hajdu 57, Lado 177, Śimundić 169).
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15.05.2024 15:12 Ответить
Я не КАламбет. Ти не грамотний? 😆
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15.05.2024 15:21 Ответить
А хто сказав що у старі часи всі писарі були сильно грамотні? Я проходив півтора десятка років із спотвореним прізвищем - бо у військкоматі писар був кацапомовний!
А якщо ти такий "грамотний" - та виклади мені етимологію свого варіанту прізвища - буду знать Бо Гугл знає лише "каламбєта"
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15.05.2024 15:34 Ответить
Не плутайте з десантними дубами...це ССО...там можна пролетіти не менше 20км
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15.05.2024 15:27 Ответить
Рано раскрылся парашут...
И такое бывает, может порыв ветра или случайность...
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15.05.2024 14:38 Ответить
Ну там же написано, що стабілізація зачепилась за корпус та обмоталась потім кругом ноги. Ну, це якщо написано є правдою. А запасний звісно не встиг розкритись. Якщо це З-5 то треба висмикнути кільце, потім купол кинути в бік. Це все час, а початкова висота була не 2000 км, а 600. Досвідчений парашутист міг не справитись за такий короткий час, а курсант тем паче... Царство небесне хлопцеві...
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15.05.2024 14:46 Ответить
Написаное НЕ ПРАВДА!
ТАК КАК могло быть ИЛИ зацепилась ИЛИ обмоталось вокруг ноги!

Вертолет НЕ САМОЛЕТ там воздушный поток при прижке сильно отличается !
Прыгая с вертолета - падаешь как в яму БЕЗ какого-либо потока!
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15.05.2024 19:56 Ответить
Если при отталкивании от летательного аппарата тяжесть тела перенес неправильно то торс с парашютом может перевесить таз и ноги и тогда полетишь головой вниз. И вот тут то стабилизация и может закрутиться на ногах. У меня так было когда я прыгал второй раз в жизни. Шморгонуло по ногах хорошо, но слава Богу все обошлось ))
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16.05.2024 10:36 Ответить
Он УЖЕ ИМЕЛ 11 прыжков с парашютом и я думаю что именно с вертолета... Так как обычно в армии с них совершают учебные прыжки... Поэтому, я думаю он ДОЛЖЕН был знать и обладать достаточным опытом нюансов отделения с вертолета...
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16.05.2024 13:27 Ответить
У него судя то тексту было уже 11 прыжков... В принципе это прилично что бы не терятся во время прыжка...
Это конечно индивидуально, но все же...
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15.05.2024 19:58 Ответить
парашют спортивный...они опасны при раскрытии...тет жесткой стабилизации при выходе из ЛА
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15.05.2024 20:05 Ответить
Можешь мне не рассказывать, у меня несколько тысяч прыжков с парашютными системами специального назначения ( в простонародии - "крыло" )...
))
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15.05.2024 20:07 Ответить
Спорить не буду..падал только на дубах...на скошеный подсолнух жопой не попадал...в лесополосы тоже...только на пахоту и грязь
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15.05.2024 20:11 Ответить
В тексте статьи сказано, что у нег был "стабилизирующий" парашют... допускаю, что основной был НЕ "СПОРТИВНЫЙ"...
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15.05.2024 20:28 Ответить
У першу чергу перевірять інструктора з склодання парашютів - чи всі графи у журналу тренувать заповнені. Господи, у тебе є ж крила для твоїх посланців - ЧОМУ ти не зміг дати крила цьому юнакові.
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15.05.2024 15:15 Ответить
Бред! Эти "графы" не имеют ничего общего с практическим прыжком!
По той простой причине - что НЕТ ЭТИХ ГРАФ!
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15.05.2024 19:53 Ответить
куди зараз стрибати з парашутом? поясніть мені...
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15.05.2024 15:20 Ответить
Як на дельтаплані...ссо можна...правда є маленький недолік..на спортивних парашутах б'ються і доволі часто
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15.05.2024 15:30 Ответить
По статистике 3 отказа из 100 прыжков.
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15.05.2024 19:52 Ответить
Скажу сразу..на стройке страшнее и намного...ибо тебе надо еще и инструмент держать..а страховка мешает работать...приходится без нее.. страху натерпелся первіе 2 недели шо ну его нах..А пріжок оттолкнулся в жопу ми -8 или дверь ан-2 и ті аж 2 мин орел...
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15.05.2024 20:00 Ответить
Уже писал, но повторю....
"у меня несколько тысяч прыжков с парашютными системами специального назначения ( в простонародии - "крыло" )...

))
Поэтому я это дело очень хорошо знаю...
Уже имея с десяток прыжков с парашютом с л/а, я отказался прыгать с парашютной вышки... )
Стремно было... Потом конечно и с нее прыгал...)))
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15.05.2024 20:10 Ответить
Ви задовбали своєю тупістю . Які парашутно-десантні війська ? Зарас балістичні і крилаті ракети збиваються з плеча , а такого бегемота як іл-76 чи щось подібне то за щастя і цілитись не треба .
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15.05.2024 15:46 Ответить
при чому тут зеленській?
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15.05.2024 16:08 Ответить
Придурку! Ти про "хоббі" щось чув? Я ще й готувать прекрасно вмію Набери "Цензор Ватра" і подивися!
А ще рибу ловлю полюю і в грибах та рослинах розбираюся
Хай тебе завидки беруть!
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15.05.2024 18:19 Ответить
Єдине - на що ти здатен виявився...
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16.05.2024 01:53 Ответить
Колись у 87 році в нас була схожа ситуація, 800 метрів "стабілка" зачепилася у літаку і відірвалася, хлопець відкрив запаску яку довгий час не переукладали, і він три рази до себе підтягував та підкидував, на четвертий розкрилася, нагородили відпусткою.
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15.05.2024 18:43 Ответить
Твоя история похожа на не правду...
Так как раз он ее "3 раза ПОДТЯГИВАЛ" - значит основной парашют раскрылся!!!
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15.05.2024 19:51 Ответить
В статье написано :
"стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. В результате курсанта начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться"

Попробую разобрать этот текст...

- из статьи не известно какая парашютная система использовалась...
Но если предположить что упоминание именно"СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО парашюта" правдиво, по вероятно использовалась что то из : д-5, д-6

Если это так, что :
- при условии,что все что "контровалось" были хэбешные, то зацеп за летательный аппарат привел бы у ОТКРЫТИЮ основного парашюта ВСЕ РАВНО!!! Просто парашютист бы висел бы на вытянутом во всю длину парашюте за летательном аппарате.

- если стабилизирующий парашют зацепился за ногу парашютиста - это говорит о неправильном ЕГО отделении от летательного аппарата... Если речь о вертолете, то это может быть "нырок" парашютиста при отделении... - что есть не правильным...

- запасной парашют в состоянии раскрыться с высоты 100 метров при наличии первоначальной скорости близкой к скорости свободного падения - что бы был набегающий поток воздуха для его наполнения.

В вопросе с запасным парашютом есть вопросы :
- был ли он оснащен страховочным прибором типа ППК-У ( в войсках обычно они на запасных парашютах НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!)

- какое положение тела было у парашютиста во время частичного отказа основного парашюта ?
- каким образом вёлся в действие и на какой высоте запасной парашют ?
- где в этот момент находились ВЫТЯЖНЫЕ КОЛЬЦА обоих парашютов и где они найдены после падения ( если они были найдены)?!

Вот не полный перечень вопросов которые нужно рассмотреть,что бы понять причину трагедии...
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15.05.2024 19:49 Ответить
Там могло бути все що завгодно - пориви вітру із занесенням парашутиста на воду, дерева, чи стадо корів (це реальний випадок). І банальне нерозкриття чи перехльост строп, що стається доволі часто. В моїй групі у хлопця був перехльост, але то були 800 метрів і встиг вистрілити запасний.
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15.05.2024 21:02 Ответить
 
 