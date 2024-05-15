19-річний курсант одеської Військової академії загинув під час стрибків з парашутом: ДБР розслідує обставини. ФОТО
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Що відомо про трагедію?
Зазначається, що подія сталася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.
Попередньо відомо, що стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Унаслідок цього хлопця почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний юнак загинув на місці.
За даними "Думської", трагедія сталася у повітрі після того, як курсант покинув вертоліт.
Розслідування події
"Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання", - йдеться у повідомленні у ДБР.
Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для чого взагалі ці стрибки з парашутом по старим радянським методикам ведення війни ?
Вже навіть нинішня війна показала, що ніхто не стрибає з парашутами, ніякі парашутні десанти не потрібні та не ефективні.
Максимум, десант висаджується з гелікоптерів і все.
Багато ви бачили американські чи британські військові операції з використання десанту на парашутах?
Тільки в минулому сторіччі, під час другої світової війни. Все.
Взагалі то в світовій історії майже нема успішних десантних операцій. Хіба що висадка німців на якийсь острів в Середземному морі (може Мальта, може Кріт, не памʼятаю точно), але там місцеві з вилами перебили половину десанту, перш ніж ті змогли зібратися до купи. І висадка диверсантів в Нормандії, але там йшов повноцінний надпотужний морський штурм і німцям було тупо не до тих чуваків.
І якшо є гвинтокрил, то хто заважає йому знизитися і спустити чуваків по мотузці? Чи ви вважаєте, що гвинтокрилу безпечніше на висоті 600 метрів, де його видно в радіусі десяти км?
Твій вертоліт під час висадки десанту на землі рознесуть артилерією в момент - бо в той момент він найбільш вразливий
Тебе спитали тут:
А все знаєте про висадку розвідки у цій війні?
2) не плутайте десант і спеціалізованих диверсантів, які вміють і тренуються десантуватися хоч в ступі баби яги, хоч верхи на чорті лисому. На "літаючому крилі" не десантуються жодні десантники в світі. Тільки спецура.
3) я таки вважаю, що ніхто не полетить на 600 метрах десантувати когось. Бо його банально зібʼють. Шилкам-панцирям-осам-торам посрати на пору доби.
2) Прочитай ще раз як іменується факультет на якому вчився хлопець
3) набери ТТХ "Шилки" "Тунгуски" "Панциря" "Оси" "Ігли" чи "Тора" - стосовно дальності стрільби Он людна пише що на "крилі" можна пролетіть до 20 км
2) Точно. Це я пропустив.
3) Одна людина, стрибнувши з 600 метрів, може пролетіти на крилі 20 км? А якшо стрибати з відповідної висоти, то там будуть працювати інші засоби.
2) Читай уважніше тексти - щоб не ганьбиться
3) Стрибок був НАВЧАЛЬНИМ В бойових умовах буде стрибать навчений ОФІЦЕР - а не курсант
1) Якшо ви навчалися в автошколі на жигулях, то це не дає вам право працювати на белазі. І до чого тут автошколи до непотрібних вмінь? (Звичайно, для розвідників потрібні, але ж ми починали розмову за МДВ (чи як вони там зараз називаються)).
2) Яка нафіг ганьба? Всі люди здатні помилятися. Помилка - невідʼємна частина прогресу. Ганьба це коли Зєлю вибирали, а не читати далі заголовка - це не ганьба, це норма .
3) Ми плавно перескочили з того, шо на висоті вертоліт при підльоті до лінії фронту банально зібʼють, до стрибків ОФІЦЕРА. Ну ок
Купольний "дуб" на тренуванні і "жигулі" в автошколі - одне й те саме Вони призначені для первинного навчання
Помилка - це не "норма" - а "недолік"
Літальний апарат може до "лінії фронту" не наближаться - а послужить лише "трапліном" для парашутиста на плануючому парашуті
Так как обычно это люди с АБСОЛЮТНО разным уровнем знания и подготовки!!!! У ПДСников в ВВС - МНОГОКРАТНО уровень парашютной подготовки ВЫШЕ!
- детальный документирование места происшествия, с фото и видео фиксацией ОБЩЕМ "формате" с разных ракурсов, и МЕЛЬЧАЙШИЕ элементы парашютной системы , тела и элементов одежды и экипировки!
- все должно быть тщательно описано и опечатано!!!
- НЕ ДОПУСКАТЬ к расследованию НИКОГО ИЗ АРМИИ!!!!
- Хватит тут нацианализмам заниматься!
Я до нього:
- Тюркеш бельме? (говорите по тюркски? Я трохи розумію казахську мову)
Він очі вилупив:
- Я на абщепанятнам гаварю!
- А-а-а Ясно... "Руссоманкурто"!
Заткнувся!
Без обид... Но слух режет жостко
Так что до 15-30 прыжков на системах типа "Д" - необходымы!!!
Каламбет - первісне зн. угор. імені Kalman - "залишок", "ви- шкребок" (Kazmer 36, Hajdu 57, Lado 177, Śimundić 169).
А якщо ти такий "грамотний" - та виклади мені етимологію свого варіанту прізвища - буду знать Бо Гугл знає лише "каламбєта"
И такое бывает, может порыв ветра или случайность...
ТАК КАК могло быть ИЛИ зацепилась ИЛИ обмоталось вокруг ноги!
Вертолет НЕ САМОЛЕТ там воздушный поток при прижке сильно отличается !
Прыгая с вертолета - падаешь как в яму БЕЗ какого-либо потока!
Это конечно индивидуально, но все же...
))
По той простой причине - что НЕТ ЭТИХ ГРАФ!
"у меня несколько тысяч прыжков с парашютными системами специального назначения ( в простонародии - "крыло" )...
))
Поэтому я это дело очень хорошо знаю...
Уже имея с десяток прыжков с парашютом с л/а, я отказался прыгать с парашютной вышки... )
Стремно было... Потом конечно и с нее прыгал...)))
А ще рибу ловлю полюю і в грибах та рослинах розбираюся
Хай тебе завидки беруть!
Так как раз он ее "3 раза ПОДТЯГИВАЛ" - значит основной парашют раскрылся!!!
"стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. В результате курсанта начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться"
Попробую разобрать этот текст...
- из статьи не известно какая парашютная система использовалась...
Но если предположить что упоминание именно"СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО парашюта" правдиво, по вероятно использовалась что то из : д-5, д-6
Если это так, что :
- при условии,что все что "контровалось" были хэбешные, то зацеп за летательный аппарат привел бы у ОТКРЫТИЮ основного парашюта ВСЕ РАВНО!!! Просто парашютист бы висел бы на вытянутом во всю длину парашюте за летательном аппарате.
- если стабилизирующий парашют зацепился за ногу парашютиста - это говорит о неправильном ЕГО отделении от летательного аппарата... Если речь о вертолете, то это может быть "нырок" парашютиста при отделении... - что есть не правильным...
- запасной парашют в состоянии раскрыться с высоты 100 метров при наличии первоначальной скорости близкой к скорости свободного падения - что бы был набегающий поток воздуха для его наполнения.
В вопросе с запасным парашютом есть вопросы :
- был ли он оснащен страховочным прибором типа ППК-У ( в войсках обычно они на запасных парашютах НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!)
- какое положение тела было у парашютиста во время частичного отказа основного парашюта ?
- каким образом вёлся в действие и на какой высоте запасной парашют ?
- где в этот момент находились ВЫТЯЖНЫЕ КОЛЬЦА обоих парашютов и где они найдены после падения ( если они были найдены)?!
Вот не полный перечень вопросов которые нужно рассмотреть,что бы понять причину трагедии...