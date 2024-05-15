19-річний курсант одеської Військової академії загинув під час стрибків з парашутом: ДБР розслідує обставини. ФОТО

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Що відомо про трагедію?

Зазначається, що подія сталася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

Попередньо відомо, що стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Унаслідок цього хлопця почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний юнак загинув на місці.

За даними "Думської", трагедія сталася у повітрі після того, як курсант покинув вертоліт.

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Розслідування події

"Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання", - йдеться у повідомленні у ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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