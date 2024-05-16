В пункте пропуска "Рени" на границе Украины и Молдовы запустили общий контроль. ФОТОрепортаж

Украина и Молдова запустили совместный таможенный и пограничный контроль на пункте пропуска "Рени".

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, передает Цензор.НЕТ.

"Запускаем совместный таможенный и пограничный контроль на "Рени" с Молдовой. Реконструкция пункта пропуска завершена.

Теперь фуры на пути к румынскому порту Галац будут делать меньше остановок для контрольных процедур. Ожидаем, что пропускная способность пп "Рени" увеличится, как минимум, вдвое: за день его будет пересекать до 100 фур", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Закарпатье открыли новый таможенный терминал возле пункта пропуска "Тиса" на границе с Венгрией

Деркач отметил, что кроме грузовых фур, совместный контроль будет охватывать и автобусы, для которых на пункте пропуска предусмотрена отдельная полоса с терминалом.





Как отмечается, пассажиры также не будут вынуждены останавливаться на молдовском пункте пропуска - все контрольные процедуры будут проводиться на украинской стороне. Это позволит уменьшить время ожидания пассажиров для пересечения границы.

"Следующий шаг - запуск скоординированного контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами. Это откроет быстрый путь и коридор в румынский порт Галац", - добавил Деркач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируют на границе с Румынией и Молдовой, - ГПСУ