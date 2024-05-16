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В пункте пропуска "Рени" на границе Украины и Молдовы запустили общий контроль. ФОТОрепортаж

Украина и Молдова запустили совместный таможенный и пограничный контроль на пункте пропуска "Рени".

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, передает Цензор.НЕТ.

"Запускаем совместный таможенный и пограничный контроль на "Рени" с Молдовой. Реконструкция пункта пропуска завершена.

Теперь фуры на пути к румынскому порту Галац будут делать меньше остановок для контрольных процедур. Ожидаем, что пропускная способность пп "Рени" увеличится, как минимум, вдвое: за день его будет пересекать до 100 фур", - говорится в сообщении.

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Пункт пропуску Рені

Деркач отметил, что кроме грузовых фур, совместный контроль будет охватывать и автобусы, для которых на пункте пропуска предусмотрена отдельная полоса с терминалом.

Пункт пропуску Рені
Пункт пропуску Рені

Как отмечается, пассажиры также не будут вынуждены останавливаться на молдовском пункте пропуска - все контрольные процедуры будут проводиться на украинской стороне. Это позволит уменьшить время ожидания пассажиров для пересечения границы.

"Следующий шаг - запуск скоординированного контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами. Это откроет быстрый путь и коридор в румынский порт Галац", - добавил Деркач.

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граница (5269) Молдова (1871) пункт пропуска (676)


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Що за "зелена" маячня? перший раз я перетинав там кордон в 2014 році і там вже був спільний контроль, останній раз їхав там в 2021 теж спільний...інша справа що там були халабуди і віконечка з номерами, а зараз на фото цивілізація...Але проблема в тому що Молдови там 2,5 км в далі молдовска "фронтьера", а потім через Дунай, румунська. Та ще й він'єтку на проїзд по Молдові треба купити!
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17.05.2024 22:41 Ответить
 
 