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У пункті пропуску "Рені" на кордоні України і Молдови запустили спільний контроль. ФОТОрепортаж

Україна і Молдова запустили спільний митний та прикордонний контроль на пункті пропуску "Рені".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає Цензор.НЕТ.

"Запускаємо спільний митний та прикордонний контроль на "Рені" з Молдовою. Реконструкцію пункту пропуску завершено.

Тепер вантажівки на шляху до румунського порту Галац робитимуть менше зупинок на контрольні процедури. Очікуємо, що пропускна спроможність "Рені" збільшиться щонайменше вдвічі – за день його перетинатиме до 100 вантажівок", - йдеться в повідомленні.

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Пункт пропуску Рені

Деркач зазначив, що окрім вантажівок, спільний контроль охоплюватиме і автобуси, для яких на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом.

Пункт пропуску Рені
Пункт пропуску Рені

Як зазначається, пасажири також не будуть вимушені зупинятися на молдавському пункті пропуску - усі контрольні процедури проводитимуться на українському боці. Це дозволить зменшити час очікування пасажирів на перетин кордону.

"Наступний крок – запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами. Це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту Галац", - додав Деркач.

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кордон (4765) Молдова (2070) пункт пропуску (801)


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Що за "зелена" маячня? перший раз я перетинав там кордон в 2014 році і там вже був спільний контроль, останній раз їхав там в 2021 теж спільний...інша справа що там були халабуди і віконечка з номерами, а зараз на фото цивілізація...Але проблема в тому що Молдови там 2,5 км в далі молдовска "фронтьера", а потім через Дунай, румунська. Та ще й він'єтку на проїзд по Молдові треба купити!
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17.05.2024 22:41 Відповісти
 
 