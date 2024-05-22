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Новости Фото
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Женщина крала цветы из Аллеи памяти в Кировоградской области и продавала их на базаре. ФОТО

На Кировоградщине, в Александрии, женщина воровала цветы с Аллеи памяти, чтобы продавать их на рынке. Ее действия удалось зафиксировать камерам наблюдения.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия "Муниципальная безопасность" Владимир Переверзев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, еще одного вора установила полиция. За неделю с Аллеи, где установили портреты погибших воинов, исчезли 14 корзин с цветами.

Как отмечается, женщину, которая несет корзины с цветами, зафиксировали камеры видеонаблюдения на прошлой неделе.

13 мая 2024 обнаружили вора. Информацию передали в отдел полиции. Но прошло несколько дней и снова. Дочь погибшего александрийца сообщила о том, что возле фотографии ее отца похитили снова корзину с цветами. После этого устроили засаду на воров.

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Приняли решение устроить засаду в ночное время. Полицейские задержали женщину с четырьмя корзинами похищенных цветов. Она призналась, что похищает не впервые. Объяснила, что эти корзины продавала на центральном рынке Александрии.

"Установили двух людей - мужчину и женщину. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи. Он ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртным. Объяснить данный факт он не может. Женщина тоже злоупотребляет спиртными напитками", - рассказала инспектор Александрийского райотдела полиции Карина Байсак.

Крали квіти на алеї загиблих героїв
Крали квіти на алеї загиблих героїв

Дело расследуется по части четвертой статьи 185 УКУ - "Кража". Наказывается лишением свободы от трех лет. Решение о наказании должен принять суд.

Аллею создали в августе прошлого года. Сейчас здесь фотографии 169 военных.

Автор: 

память (1495) хищение (676) жертвы (2072) потери (4384) Александрия (14)


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Топ комментарии
+5
Ця людина такою була завжди
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22.05.2024 14:00
+4
Де ти там людину побачив? Чи сам така "людина"?
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22.05.2024 14:40
+2
Тварюка!! Як кацапка якась! Вбити мало! Падаль!
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22.05.2024 14:32
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до чого ненажерлива зелена пліснява людину довела.....
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22.05.2024 13:52 Ответить
Де ти там людину побачив? Чи сам така "людина"?
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22.05.2024 14:40 Ответить
Та не, то зелений змiй.
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22.05.2024 16:56 Ответить
Это хуже Омана!!!
Яиц по 17 гривен
Ну и всего остального по мелочи
Дадим тетке пожизненное
Пусть отдувается за все.....
Тоже, небось,за Владимира Александровича голосовала
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22.05.2024 13:59 Ответить
Ця людина такою була завжди
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22.05.2024 14:00 Ответить
Видимо женщина очень обеспечена.
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22.05.2024 14:20 Ответить
от хорошей жизни они пошли на это.
это вам не пенисом да по роялю........
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22.05.2024 14:21 Ответить
Без третьої півлітри в день життя в тебе "не хорошее"...
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22.05.2024 14:42 Ответить
Руки та ноги є. В Кировограді є повно роботи - підїзди мити, в магазинах овочі перебирати, аби захотіти работу знайти можна. А ця бабера безсовісна і ледача. Дарма її морду не показали.
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22.05.2024 15:45 Ответить
Тварюка!! Як кацапка якась! Вбити мало! Падаль!
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22.05.2024 14:32 Ответить
Шановні форумчани,та не ведіться витак.Ось цей вкид лише для того,щоб "наші" чиновнички могли зараз "відверто" в очі казати-ось бачите,не тільки ми крадемо під час війни.А з кладовищ,з Аллей Слави,з інших меморіалів завжди де не де крали квіти.Батюшки в церквах сказали ж-треба приносити на кладовище лише живі квіти...
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22.05.2024 15:39 Ответить
Там десь 100тис. населення,169 військових загинуло,тривожить ця *арифметика*.
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22.05.2024 15:55 Ответить
який сором
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22.05.2024 15:57 Ответить
 
 