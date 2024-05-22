Женщина крала цветы из Аллеи памяти в Кировоградской области и продавала их на базаре. ФОТО

На Кировоградщине, в Александрии, женщина воровала цветы с Аллеи памяти, чтобы продавать их на рынке. Ее действия удалось зафиксировать камерам наблюдения.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия "Муниципальная безопасность" Владимир Переверзев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, еще одного вора установила полиция. За неделю с Аллеи, где установили портреты погибших воинов, исчезли 14 корзин с цветами.

Как отмечается, женщину, которая несет корзины с цветами, зафиксировали камеры видеонаблюдения на прошлой неделе.

13 мая 2024 обнаружили вора. Информацию передали в отдел полиции. Но прошло несколько дней и снова. Дочь погибшего александрийца сообщила о том, что возле фотографии ее отца похитили снова корзину с цветами. После этого устроили засаду на воров.

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Приняли решение устроить засаду в ночное время. Полицейские задержали женщину с четырьмя корзинами похищенных цветов. Она призналась, что похищает не впервые. Объяснила, что эти корзины продавала на центральном рынке Александрии.

"Установили двух людей - мужчину и женщину. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи. Он ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртным. Объяснить данный факт он не может. Женщина тоже злоупотребляет спиртными напитками", - рассказала инспектор Александрийского райотдела полиции Карина Байсак.





Дело расследуется по части четвертой статьи 185 УКУ - "Кража". Наказывается лишением свободы от трех лет. Решение о наказании должен принять суд.

Аллею создали в августе прошлого года. Сейчас здесь фотографии 169 военных.