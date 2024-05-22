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Жінка крала квіти з Алеї пам’яті на Кіровоградщині та продавала їх на базарі. ФОТО

На Кіровоградщині, в Олександрії, жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продавати їх на ринку. Її дії вдалося зафіксувати камерам спостереження.

Про це розповів директор комунального підприємства "Муніципальна безпека" Володимир Переверзєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Вкрали 14 кошиків з квітами

За його словами, ще одного крадія встановила поліція. За тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.

Як зазначається, жінку, яка несе кошики з квітами, зафіксували камери відеоспостереження минулого тижня.

13 травня 2024 виявили крадія. Інформацію передали до відділу поліції. Але пройшло декілька днів і знову. Донька загиблого олександрійця повідомила про те, що біля фотографії її батька викрали знову корзину з квітами. Після цього влаштували засідку на крадіїв.

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Ухвалили рішення влаштувати засідку в нічний час. Поліцейські затримали жінку з чотирма кошиками викрадених квітів. Вона зізналась, що викрадає не вперше. Пояснила, що ці корзини продавала на центральному ринку Олександрії.

Що відомо про крадіїв?

"Встановили двох людей - чоловіка та жінку. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Він веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртним. Пояснити даний факт він не може. Жінка теж зловживає спиртними напоями", - розповіла інспекторка Олександрійського райвідділу поліції Каріна Байсак.

Крали квіти на алеї загиблих героїв
Крали квіти на алеї загиблих героїв

Що загрожує крадіям? 

Справу розслідують за частиною четвертою статті 185 ККУ - "Крадіжка". Карається позбавлення волі від трьох років. Рішення щодо покарання має ухвалити суд.

Алею створили у серпні минулого року. Нині тут світлини 169 військових.

Автор: 

пам’ять (1187) крадіжка (657) жертви (1793) втрати (4398) Олександрія (15)


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Топ коментарі
+5
Ця людина такою була завжди
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22.05.2024 14:00
+4
Де ти там людину побачив? Чи сам така "людина"?
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22.05.2024 14:40
+2
Тварюка!! Як кацапка якась! Вбити мало! Падаль!
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22.05.2024 14:32
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до чого ненажерлива зелена пліснява людину довела.....
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22.05.2024 13:52 Відповісти
Де ти там людину побачив? Чи сам така "людина"?
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22.05.2024 14:40 Відповісти
Та не, то зелений змiй.
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22.05.2024 16:56 Відповісти
Это хуже Омана!!!
Яиц по 17 гривен
Ну и всего остального по мелочи
Дадим тетке пожизненное
Пусть отдувается за все.....
Тоже, небось,за Владимира Александровича голосовала
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22.05.2024 13:59 Відповісти
Ця людина такою була завжди
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22.05.2024 14:00 Відповісти
Видимо женщина очень обеспечена.
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22.05.2024 14:20 Відповісти
от хорошей жизни они пошли на это.
это вам не пенисом да по роялю........
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22.05.2024 14:21 Відповісти
Без третьої півлітри в день життя в тебе "не хорошее"...
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22.05.2024 14:42 Відповісти
Руки та ноги є. В Кировограді є повно роботи - підїзди мити, в магазинах овочі перебирати, аби захотіти работу знайти можна. А ця бабера безсовісна і ледача. Дарма її морду не показали.
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22.05.2024 15:45 Відповісти
Тварюка!! Як кацапка якась! Вбити мало! Падаль!
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22.05.2024 14:32 Відповісти
Шановні форумчани,та не ведіться витак.Ось цей вкид лише для того,щоб "наші" чиновнички могли зараз "відверто" в очі казати-ось бачите,не тільки ми крадемо під час війни.А з кладовищ,з Аллей Слави,з інших меморіалів завжди де не де крали квіти.Батюшки в церквах сказали ж-треба приносити на кладовище лише живі квіти...
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22.05.2024 15:39 Відповісти
Там десь 100тис. населення,169 військових загинуло,тривожить ця *арифметика*.
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22.05.2024 15:55 Відповісти
який сором
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22.05.2024 15:57 Відповісти
 
 