Жінка крала квіти з Алеї пам’яті на Кіровоградщині та продавала їх на базарі. ФОТО

На Кіровоградщині, в Олександрії, жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продавати їх на ринку. Її дії вдалося зафіксувати камерам спостереження.

Про це розповів директор комунального підприємства "Муніципальна безпека" Володимир Переверзєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Вкрали 14 кошиків з квітами

За його словами, ще одного крадія встановила поліція. За тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.

Як зазначається, жінку, яка несе кошики з квітами, зафіксували камери відеоспостереження минулого тижня.

13 травня 2024 виявили крадія. Інформацію передали до відділу поліції. Але пройшло декілька днів і знову. Донька загиблого олександрійця повідомила про те, що біля фотографії її батька викрали знову корзину з квітами. Після цього влаштували засідку на крадіїв.

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Ухвалили рішення влаштувати засідку в нічний час. Поліцейські затримали жінку з чотирма кошиками викрадених квітів. Вона зізналась, що викрадає не вперше. Пояснила, що ці корзини продавала на центральному ринку Олександрії.

Що відомо про крадіїв?

"Встановили двох людей - чоловіка та жінку. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Він веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртним. Пояснити даний факт він не може. Жінка теж зловживає спиртними напоями", - розповіла інспекторка Олександрійського райвідділу поліції Каріна Байсак.





Що загрожує крадіям?

Справу розслідують за частиною четвертою статті 185 ККУ - "Крадіжка". Карається позбавлення волі від трьох років. Рішення щодо покарання має ухвалити суд.

Алею створили у серпні минулого року. Нині тут світлини 169 військових.