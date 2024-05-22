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Семья ветерана. ФОТО ДНЯ

Украинский ветеран после тяжелого ранения гуляет за руку с девушкой по улицам Днепра.

Соответствующее фото сделала местная журналистка Дарья Сухонис, информирует Цензор.НЕТ.

ветеран з дівчиною у Дніпрі

"Если бы любовь была фотографией. Мир, наверное, никогда не поймет реалии Украины сегодня. Кто бы вы ни были - безграничного счастья вашей семье", - написала автор фотографии.

Читайте также: Около 5 млн ветеранов и членов их семей будет в Украине после войны, - Украинский ветеранский фонд

Автор: 

ветераны (1107) Днепр (4418) ранение (3383)


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Топ комментарии
+22
Бере за сердце , трохи менше, ніж коли йдеш по алеї на центральному кладовищі Криго Рога . Нескінченний ліс прапорів. Будь проклятий кацапський світ.
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23.05.2024 00:06
+19
Важке фото … люди як крїна… важко все буде… одних це лякає, інших мотивує…
глузду та сил нам усім….
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22.05.2024 23:43
+11
Будь проклята росія навіки, прощення не має бути навіть після повного знищення
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23.05.2024 05:15
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Пшел нax, вайнехуд
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23.05.2024 00:09 Ответить
Важке фото … люди як крїна… важко все буде… одних це лякає, інших мотивує…
глузду та сил нам усім….
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22.05.2024 23:43 Ответить
Хлопець заплатив частиною себе за політичний ідіотизм Зельца і Ко(((
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23.05.2024 06:39 Ответить
в нас отут - весь геншатаб 4 рази маршал верховний на *** послав і ми стерпіли...
і не чешить мені поза там...
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22.05.2024 23:58 Ответить
Бере за сердце , трохи менше, ніж коли йдеш по алеї на центральному кладовищі Криго Рога . Нескінченний ліс прапорів. Будь проклятий кацапський світ.
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23.05.2024 00:06 Ответить
Нам нужно научиться не замечать каких-либо физических отличий, таких людей будет много. Те, кто прошел фронт и имеет особые потребности должны иметь абсолютно все права и такое же отношение к себе, как и люди без особых потребностей. Украине нужно делать все, чтобы инфраструктура, доступность всех услуг и качество жизни таких людей оставалось таким же, как и до войны - настолько, насколько это возможно.
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23.05.2024 04:15 Ответить
Патріот, все теж саме тільки на рідній мові будь ласка
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24.05.2024 16:35 Ответить
По сути есть что сказать?
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25.05.2024 02:28 Ответить
Будь проклята росія навіки, прощення не має бути навіть після повного знищення
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23.05.2024 05:15 Ответить
А разом з росією і всі в Україні,хто її звав,та підтримував!
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23.05.2024 08:08 Ответить
Ви б так дбали про тих ветеранів,через день два про них забувають і вони залишаються сам на сам в цій державі.
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23.05.2024 06:29 Ответить
просрочений,подвись на це фото! ти **** це зробив,розповідав що в травні шашлички....
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23.05.2024 08:06 Ответить
він політик тим більше україно фоб, а політикам вірити неможна...
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23.05.2024 10:57 Ответить
Я проти таких фото без згоди головного героя зйомки.
Що там буде ніхто не знає, зараз це тільки припущення фотографа і гра на емоціях.
Жили б реальності, а не в країні емоцій яку створила для України Г + Г з Кварталом 95, такого лайна зараз би не було. Краще гірка правда ніж солодка брехня.
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24.05.2024 16:39 Ответить
 
 