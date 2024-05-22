Семья ветерана. ФОТО ДНЯ

Украинский ветеран после тяжелого ранения гуляет за руку с девушкой по улицам Днепра.

Соответствующее фото сделала местная журналистка Дарья Сухонис, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы любовь была фотографией. Мир, наверное, никогда не поймет реалии Украины сегодня. Кто бы вы ни были - безграничного счастья вашей семье", - написала автор фотографии.

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