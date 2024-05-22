Родина ветерана. ФОТО ДНЯ
Український ветеран після важкого поранення гуляє за руку з дівчиною вулицями Дніпра.
Відповідне фото зробила місцева журналістка Дарина Сухоніс, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні. Хтоб ви не були- безмежного щастя вашій родині", - написала авторка фото.
Топ коментарі
+22 GICKO_ BANAN
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+19 Артм Воронцов
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+11 U A #508723
показати весь коментар23.05.2024 05:15
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глузду та сил нам усім….
і не чешить мені поза там...
Що там буде ніхто не знає, зараз це тільки припущення фотографа і гра на емоціях.
Жили б реальності, а не в країні емоцій яку створила для України Г + Г з Кварталом 95, такого лайна зараз би не було. Краще гірка правда ніж солодка брехня.