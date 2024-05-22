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Родина ветерана. ФОТО ДНЯ

Український ветеран після важкого поранення гуляє за руку з дівчиною вулицями Дніпра.

Відповідне фото зробила місцева журналістка Дарина Сухоніс, інформує Цензор.НЕТ.

ветеран з дівчиною у Дніпрі

"Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні. Хтоб ви не були- безмежного щастя вашій родині", - написала авторка фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 5 млн ветеранів та членів їхніх родин буде в Україні після війни, - Український ветеранський фонд

Автор: 

ветерани (1069) Дніпро (3274) поранення (2802)


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Топ коментарі
+22
Бере за сердце , трохи менше, ніж коли йдеш по алеї на центральному кладовищі Криго Рога . Нескінченний ліс прапорів. Будь проклятий кацапський світ.
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23.05.2024 00:06
+19
Важке фото … люди як крїна… важко все буде… одних це лякає, інших мотивує…
глузду та сил нам усім….
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22.05.2024 23:43
+11
Будь проклята росія навіки, прощення не має бути навіть після повного знищення
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23.05.2024 05:15
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Пшел нax, вайнехуд
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23.05.2024 00:09 Відповісти
Важке фото … люди як крїна… важко все буде… одних це лякає, інших мотивує…
глузду та сил нам усім….
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22.05.2024 23:43 Відповісти
Хлопець заплатив частиною себе за політичний ідіотизм Зельца і Ко(((
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23.05.2024 06:39 Відповісти
в нас отут - весь геншатаб 4 рази маршал верховний на *** послав і ми стерпіли...
і не чешить мені поза там...
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22.05.2024 23:58 Відповісти
Бере за сердце , трохи менше, ніж коли йдеш по алеї на центральному кладовищі Криго Рога . Нескінченний ліс прапорів. Будь проклятий кацапський світ.
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23.05.2024 00:06 Відповісти
Нам нужно научиться не замечать каких-либо физических отличий, таких людей будет много. Те, кто прошел фронт и имеет особые потребности должны иметь абсолютно все права и такое же отношение к себе, как и люди без особых потребностей. Украине нужно делать все, чтобы инфраструктура, доступность всех услуг и качество жизни таких людей оставалось таким же, как и до войны - настолько, насколько это возможно.
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23.05.2024 04:15 Відповісти
Патріот, все теж саме тільки на рідній мові будь ласка
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24.05.2024 16:35 Відповісти
По сути есть что сказать?
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25.05.2024 02:28 Відповісти
Будь проклята росія навіки, прощення не має бути навіть після повного знищення
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23.05.2024 05:15 Відповісти
А разом з росією і всі в Україні,хто її звав,та підтримував!
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23.05.2024 08:08 Відповісти
Ви б так дбали про тих ветеранів,через день два про них забувають і вони залишаються сам на сам в цій державі.
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23.05.2024 06:29 Відповісти
просрочений,подвись на це фото! ти **** це зробив,розповідав що в травні шашлички....
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23.05.2024 08:06 Відповісти
він політик тим більше україно фоб, а політикам вірити неможна...
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23.05.2024 10:57 Відповісти
Я проти таких фото без згоди головного героя зйомки.
Що там буде ніхто не знає, зараз це тільки припущення фотографа і гра на емоціях.
Жили б реальності, а не в країні емоцій яку створила для України Г + Г з Кварталом 95, такого лайна зараз би не було. Краще гірка правда ніж солодка брехня.
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24.05.2024 16:39 Відповісти
 
 