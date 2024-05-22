Родина ветерана. ФОТО ДНЯ

Український ветеран після важкого поранення гуляє за руку з дівчиною вулицями Дніпра.

Відповідне фото зробила місцева журналістка Дарина Сухоніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби любов була фотографією. Світ, напевне, ніколи не зрозуміє реалії України сьогодні. Хтоб ви не були- безмежного щастя вашій родині", - написала авторка фото.

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