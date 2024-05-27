В бою с врагом под Уманским погиб украинский воин Андрей Лянцев родом из Одесщины. ФОТО

Защищая Украину, в бою с врагом погиб Андрей Лянцев родом из Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Таировский поселковый совет.

Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, Лянцев Андрей Викторович родился 25 февраля 1992 года. Смерть забрала волевого и мужественного воина 21 мая 2024 года в одной из самых горячих точек этой войны - в Донецкой области. Воин погиб под населенным пунктом Уманское Покровского района Донецкой области.