В бою с врагом под Уманским погиб украинский воин Андрей Лянцев родом из Одесщины. ФОТО
Защищая Украину, в бою с врагом погиб Андрей Лянцев родом из Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Таировский поселковый совет.
Что известно о погибшем Герое?
Как отмечается, Лянцев Андрей Викторович родился 25 февраля 1992 года. Смерть забрала волевого и мужественного воина 21 мая 2024 года в одной из самых горячих точек этой войны - в Донецкой области. Воин погиб под населенным пунктом Уманское Покровского района Донецкой области.
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Кадровики з ДУС тільки очима на них лупають, після 21 травня, бо ФСЬО…, треба ухилянтам, ОСОБИСТО, йти до ТЦК, а не кадровикам з ДУС кабанчиком метнутися!