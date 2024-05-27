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Новости Фото Война
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В бою с врагом под Уманским погиб украинский воин Андрей Лянцев родом из Одесщины. ФОТО

Защищая Украину, в бою с врагом погиб Андрей Лянцев родом из Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Таировский поселковый совет.

Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, Лянцев Андрей Викторович родился 25 февраля 1992 года. Смерть забрала волевого и мужественного воина 21 мая 2024 года в одной из самых горячих точек этой войны - в Донецкой области. Воин погиб под населенным пунктом Уманское Покровского района Донецкой области.

Загиблий воїн Андрій Лянцев

Автор: 

военнослужащие (6137) потери (4384)


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27.05.2024 11:31 Ответить
Царство небесне і вічная пам'ять .
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27.05.2024 11:32 Ответить
R.I.P
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27.05.2024 11:34 Ответить
😥
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27.05.2024 11:40 Ответить
А ухилянтів, свора, десь по кімнатах ховається в ОПУ …
Кадровики з ДУС тільки очима на них лупають, після 21 травня, бо ФСЬО…, треба ухилянтам, ОСОБИСТО, йти до ТЦК, а не кадровикам з ДУС кабанчиком метнутися!
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27.05.2024 12:04 Ответить
 
 