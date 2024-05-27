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Новини Фото Війна
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У бою з ворогом під Уманським загинув український воїн Андрій Лянцев родом з Одещини. ФОТО

Захищаючи Україну, у бою з ворогом загинув Андрій Лянцев родом з Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Таїровську селищну раду.

Що відомо про загиблого Героя?

Як зазначається, Лянцев Андрій Вікторович народився 25 лютого 1992 року. Смерть заб­ра­ла вольово­го та мужнього во­їна 21 травня 2024 ро­ку в од­ній із най­га­ря­чі­ших то­чок ці­єї вій­ни - на До­неч­чи­ні. Воїн загинув під населеним пунктом Уманське Покровського району, Донецької області.

Загиблий воїн Андрій Лянцев

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Автор: 

військовослужбовці (4753) втрати (4399)


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27.05.2024 11:31 Відповісти
Царство небесне і вічная пам'ять .
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27.05.2024 11:32 Відповісти
R.I.P
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27.05.2024 11:34 Відповісти
😥
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27.05.2024 11:40 Відповісти
А ухилянтів, свора, десь по кімнатах ховається в ОПУ …
Кадровики з ДУС тільки очима на них лупають, після 21 травня, бо ФСЬО…, треба ухилянтам, ОСОБИСТО, йти до ТЦК, а не кадровикам з ДУС кабанчиком метнутися!
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27.05.2024 12:04 Відповісти
 
 