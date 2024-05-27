У бою з ворогом під Уманським загинув український воїн Андрій Лянцев родом з Одещини. ФОТО
Захищаючи Україну, у бою з ворогом загинув Андрій Лянцев родом з Одещини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Таїровську селищну раду.
Що відомо про загиблого Героя?
Як зазначається, Лянцев Андрій Вікторович народився 25 лютого 1992 року. Смерть забрала вольового та мужнього воїна 21 травня 2024 року в одній із найгарячіших точок цієї війни - на Донеччині. Воїн загинув під населеним пунктом Уманське Покровського району, Донецької області.
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Кадровики з ДУС тільки очима на них лупають, після 21 травня, бо ФСЬО…, треба ухилянтам, ОСОБИСТО, йти до ТЦК, а не кадровикам з ДУС кабанчиком метнутися!