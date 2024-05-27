У бою з ворогом під Уманським загинув український воїн Андрій Лянцев родом з Одещини. ФОТО

Захищаючи Україну, у бою з ворогом загинув Андрій Лянцев родом з Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Таїровську селищну раду.

Що відомо про загиблого Героя?

Як зазначається, Лянцев Андрій Вікторович народився 25 лютого 1992 року. Смерть заб­ра­ла вольово­го та мужнього во­їна 21 травня 2024 ро­ку в од­ній із най­га­ря­чі­ших то­чок ці­єї вій­ни - на До­неч­чи­ні. Воїн загинув під населеним пунктом Уманське Покровського району, Донецької області.

Також читайте: У бою за Україну на Луганщині загинув воїн Василь Білецький родом з Івано-Франківщини. Він вважався зниклим безвісти від травня 2022 року. ФОТО