У бою за Україну на Луганщині загинув воїн Василь Білецький родом з Івано-Франківщини. Він вважався зниклим безвісти від травня 2022 року. ФОТО

В бою за Україну загинув воїн Василь Білецький родом з Івано-Франківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Печеніжинську територіальну громаду.

Що відомо про загиблого Героя?

Білецький Василь народився 1984 року у селищі Печеніжин. Мужній захисник, вірний військовій присязі боронив нашу країну ще з 2014 року, згодом був демобілізований. В квітні 2022 року без вагань став на захист Батьківщини, адже не на словах знав, що таке війна.

Також зазначається, що Герой Василь Білецький був головним сержантом протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

31 травня 2022 року пропав безвісти під час ведення активних бойових дій на околицях міста Сєверодонецька Луганської області. Довго вважався безвісти зниклим, та зрештою вдалося ідентифікувати тіло Героя Василя і встановити дату загибелі - 31 травня 2022 року.

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