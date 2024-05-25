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Новини Фото Війна
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У бою за Україну на Луганщині загинув воїн Василь Білецький родом з Івано-Франківщини. Він вважався зниклим безвісти від травня 2022 року. ФОТО

В бою за Україну загинув воїн Василь Білецький родом з Івано-Франківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Печеніжинську територіальну громаду.

Що відомо про загиблого Героя? 

Білецький Василь народився 1984 року у селищі Печеніжин. Мужній захисник, вірний військовій присязі боронив нашу країну ще з 2014 року, згодом був демобілізований. В квітні 2022 року без вагань став на захист Батьківщини, адже не на словах знав, що таке війна.

Також зазначається, що Герой Василь Білецький був головним сержантом протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

31 травня 2022 року пропав безвісти під час ведення активних бойових дій на околицях міста Сєверодонецька Луганської області. Довго вважався безвісти зниклим, та зрештою вдалося ідентифікувати тіло Героя Василя і встановити дату загибелі - 31 травня 2022 року.

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Загиблий воїн Василь Білецький

Автор: 

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наши ребята отомсят героим слава
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25.05.2024 14:28 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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25.05.2024 14:56 Відповісти
R.I.P
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25.05.2024 15:13 Відповісти
Вічна Пам'ять,та Царство Небесне тобі, герой...
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25.05.2024 15:19 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Василя !!

Нестерпний біль за нашим Героєм 😪😪😪
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25.05.2024 15:25 Відповісти
Спочивай з миром, герою!!!
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25.05.2024 15:37 Відповісти
Дякую, воїне! Вічна память.
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25.05.2024 16:20 Відповісти
RIP...
Героям слава!
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25.05.2024 17:44 Відповісти
 
 