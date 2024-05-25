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Новости Фото Война
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В бою за Украину на Луганщине погиб воин Василий Билецкий родом из Ивано-Франковской области. Он считался пропавшим без вести с мая 2022 года.. ФОТО

В бою за Украину погиб воин Василий Билецкий родом из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Печенежинскую территориальную громаду.

Что известно о погибшем Герое?

Белецкий Василий родился в 1984 году в поселке Печенежин. Мужественный защитник, верный военной присяге защищал нашу страну еще с 2014 года, впоследствии был демобилизован. В апреле 2022 года без колебаний стал на защиту Родины, ведь не на словах знал, что такое война.

Также отмечается, что Герой Василий Билецкий был главным сержантом противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

31 мая 2022 года пропал без вести во время ведения активных боевых действий в окрестностях города Северодонецка Луганской области. Долго считался без вести пропавшим, но в конце концов удалось идентифицировать тело Героя Василия Билецкого и установить дату гибели - 31 мая 2022 года.

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Загиблий воїн Василь Білецький

Автор: 

военнослужащие (6137) потери (4384)


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наши ребята отомсят героим слава
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25.05.2024 14:28 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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25.05.2024 14:56 Ответить
R.I.P
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25.05.2024 15:13 Ответить
Вічна Пам'ять,та Царство Небесне тобі, герой...
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25.05.2024 15:19 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Василя !!

Нестерпний біль за нашим Героєм 😪😪😪
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25.05.2024 15:25 Ответить
Спочивай з миром, герою!!!
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25.05.2024 15:37 Ответить
Дякую, воїне! Вічна память.
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25.05.2024 16:20 Ответить
RIP...
Героям слава!
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25.05.2024 17:44 Ответить
 
 