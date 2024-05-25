В бою за Украину на Луганщине погиб воин Василий Билецкий родом из Ивано-Франковской области. Он считался пропавшим без вести с мая 2022 года.. ФОТО

В бою за Украину погиб воин Василий Билецкий родом из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Печенежинскую территориальную громаду.

Что известно о погибшем Герое?

Белецкий Василий родился в 1984 году в поселке Печенежин. Мужественный защитник, верный военной присяге защищал нашу страну еще с 2014 года, впоследствии был демобилизован. В апреле 2022 года без колебаний стал на защиту Родины, ведь не на словах знал, что такое война.

Также отмечается, что Герой Василий Билецкий был главным сержантом противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

31 мая 2022 года пропал без вести во время ведения активных боевых действий в окрестностях города Северодонецка Луганской области. Долго считался без вести пропавшим, но в конце концов удалось идентифицировать тело Героя Василия Билецкого и установить дату гибели - 31 мая 2022 года.

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