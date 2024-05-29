ПВО уничтожила 13 "шахедов" из 14, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 29 мая оккупанты атаковали территорию Украины 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах Украины.
"К отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В результате противовоздушного боя сбито 13 "шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ривненской областях.
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