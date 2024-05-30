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В резиденции Путина на Алтае вспыхнул пожар, - росСМИ. ФОТО

Российские СМИ пишут о пожаре в одном из зданий на территории резиденции диктатора Владимира Путина на Алтае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал "Сирена".

После анализа фото журналисты установили, что сгорела постройка на территории резиденции. Официально - это санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому", впрочем для обычных россиян он закрыт.

Отмечается, что информация о засекреченном строительстве в Онгудайском районе Республики Алтай появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей. О связях комплекса с Путиным неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели.

Также СМИ утверждает, что в комплекс входит спецхозяйство с фермой, где добывают экстракт рог оленей-маралов, в котором, как писали ранее российские СМИ, может купаться Путин.

Читайте также: Путин пригрозил западным странам "серьезными последствиями" в случае разрешения Украине бить по территории РФ

Пожежа на дачі Путіна

Супутниковий знімок будівлі

Автор: 

дача (96) пожар (5961) путин владимир (31325) россия (95683)


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Топ комментарии
+40
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30.05.2024 22:15
+38
Гарні новини, але не для окупантів.
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30.05.2024 22:13
+22
Это было сто первое китайское предупреждение.Лето для кремлевского хана будет печальным.
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30.05.2024 22:11
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Это было сто первое китайское предупреждение.Лето для кремлевского хана будет печальным.
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30.05.2024 22:11 Ответить
в нього тих резиденцій , як собак нерізаних
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30.05.2024 22:26 Ответить
А з екстрактом рогів Альєньєй де ***** свою піпетку буде парити?
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30.05.2024 22:36 Ответить
Під Ямантау Там ще не горіло!
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31.05.2024 05:12 Ответить
Захоче жити ,і у тазіку помиється х* йло плешиве ...чи обмиють...
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30.05.2024 22:12 Ответить
Ну якщо в чумадан сере то може і в тазик насрати...
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30.05.2024 22:52 Ответить
Намек или пристрелка?
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30.05.2024 22:12 Ответить
Бозя не влучив...
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31.05.2024 00:24 Ответить
Гарні новини, але не для окупантів.
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30.05.2024 22:13 Ответить
З Богом, Козаки! 💙💛

Паліть москалоту ракетами на лінії фронту, за лінією фронту, і за поребриком також!

(США близькі до ухвалювання відповідного рішення, Блінкен натякнув.)
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30.05.2024 22:18 Ответить
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30.05.2024 22:15 Ответить
Китайози самі нездатні виробити відповідну кількість танків та бмп, але наклєпати жестяних баггі - можуть. Тож переключення на розділ "2025" з вашого коллажа - малоймовірне.

Тут інше накльовується: https://m.censor.net/ua/video_news/3492113/okupantakvalangist_bijyt_lisom
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31.05.2024 18:38 Ответить
путін - хйло.
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30.05.2024 22:18 Ответить
Звичайна фсбешна авантюра,котрою звинуватятьСША І НАТО ,для підтримки духу жителів 3,14дерації і віри вбивці куйлу ними...
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30.05.2024 22:21 Ответить
Таджики неправильно фази підключили,чи Буданга підготував новий піар-ролік для телемарафону,щоб "корисні хом'ячки" не переставали Голобородька любити?
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30.05.2024 22:25 Ответить
Да легче нам не станет. Там тех резиденций сотни. Да скорее и больше. А чертополохам местным похер. Водяра в лабазах есть, хлеб тоже. Сойдет!
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30.05.2024 22:39 Ответить
Он там не живет. Он по бункерам в последнее время больше.
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30.05.2024 22:42 Ответить
шойгу сработал
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30.05.2024 22:53 Ответить
Ху@ло , для якого війна - це можливість утримувати владу у своїх руках,
повинен здохнути в страшних муках , а не думати про свій прутень між
ногами , який вже не дибає 🤬
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30.05.2024 23:12 Ответить
Не біда, не остання...
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31.05.2024 04:59 Ответить
курив падло
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31.05.2024 08:05 Ответить
гори-гори ясно і що би не погасло!
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02.06.2024 11:46 Ответить
 
 