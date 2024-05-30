В резиденции Путина на Алтае вспыхнул пожар, - росСМИ. ФОТО
Российские СМИ пишут о пожаре в одном из зданий на территории резиденции диктатора Владимира Путина на Алтае.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал "Сирена".
После анализа фото журналисты установили, что сгорела постройка на территории резиденции. Официально - это санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому", впрочем для обычных россиян он закрыт.
Отмечается, что информация о засекреченном строительстве в Онгудайском районе Республики Алтай появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей. О связях комплекса с Путиным неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели.
Также СМИ утверждает, что в комплекс входит спецхозяйство с фермой, где добывают экстракт рог оленей-маралов, в котором, как писали ранее российские СМИ, может купаться Путин.
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Паліть москалоту ракетами на лінії фронту, за лінією фронту, і за поребриком також!
(США близькі до ухвалювання відповідного рішення, Блінкен натякнув.)
Тут інше накльовується: https://m.censor.net/ua/video_news/3492113/okupantakvalangist_bijyt_lisom
повинен здохнути в страшних муках , а не думати про свій прутень між
ногами , який вже не дибає 🤬