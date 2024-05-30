В резиденции Путина на Алтае вспыхнул пожар, - росСМИ. ФОТО

Российские СМИ пишут о пожаре в одном из зданий на территории резиденции диктатора Владимира Путина на Алтае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал "Сирена".

После анализа фото журналисты установили, что сгорела постройка на территории резиденции. Официально - это санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому", впрочем для обычных россиян он закрыт.

Отмечается, что информация о засекреченном строительстве в Онгудайском районе Республики Алтай появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей. О связях комплекса с Путиным неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели.

Также СМИ утверждает, что в комплекс входит спецхозяйство с фермой, где добывают экстракт рог оленей-маралов, в котором, как писали ранее российские СМИ, может купаться Путин.

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