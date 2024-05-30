В резиденції Путіна на Алтаї спалахнула пожежа, - росЗМІ. ФОТО
Російські ЗМІ пишуть про пожежу в одній з будівель на території резиденції диктатора Володимира Путіна на Алтаї.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише телеграм-канал "Сирена".
Після аналізу фото журналісти встановили, що згоріла споруда на території резиденції. Офіційно - це санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", що належить "Газпрому", втім для звичайних росіян він зачинений.
Зазначається, що інформація про засекречене будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася в 2010 році, на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів. Про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі.
Також ЗМІ стверджує, що до комплексу входить спецгосподарство з фермою де видобувають екстракт ріг оленів-маралів, у якому, як писали раніше російські ЗМІ, може купатися Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Паліть москалоту ракетами на лінії фронту, за лінією фронту, і за поребриком також!
(США близькі до ухвалювання відповідного рішення, Блінкен натякнув.)
Тут інше накльовується: https://m.censor.net/ua/video_news/3492113/okupantakvalangist_bijyt_lisom
повинен здохнути в страшних муках , а не думати про свій прутень між
ногами , який вже не дибає 🤬