В резиденції Путіна на Алтаї спалахнула пожежа, - росЗМІ. ФОТО

Російські ЗМІ пишуть про пожежу в одній з будівель на території резиденції диктатора Володимира Путіна на Алтаї.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише телеграм-канал "Сирена".

Після аналізу фото журналісти встановили, що згоріла споруда на території резиденції. Офіційно - це санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", що належить "Газпрому", втім для звичайних росіян він зачинений.

Зазначається, що інформація про засекречене будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася в 2010 році, на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів. Про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі.

Також ЗМІ стверджує, що до комплексу входить спецгосподарство з фермою де видобувають екстракт ріг оленів-маралів, у якому, як писали раніше російські ЗМІ, може купатися Путін.

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