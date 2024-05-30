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Новини Фото
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В резиденції Путіна на Алтаї спалахнула пожежа, - росЗМІ. ФОТО

Російські ЗМІ пишуть про пожежу в одній з будівель на території резиденції диктатора Володимира Путіна на Алтаї.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише телеграм-канал "Сирена".

Після аналізу фото журналісти встановили, що згоріла споруда на території резиденції. Офіційно - це санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", що належить "Газпрому", втім для звичайних росіян він зачинений.

Зазначається, що інформація про засекречене будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася в 2010 році, на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів. Про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі.

Також ЗМІ стверджує, що до комплексу входить спецгосподарство з фермою де видобувають екстракт ріг оленів-маралів, у якому, як писали раніше російські ЗМІ, може купатися Путін.

Читайте: Бізнес кума Путіна: Виторг російських компаній Медведчука перевищив $6 мільярдів

Пожежа на дачі Путіна

Супутниковий знімок будівлі

Автор: 

дача (27) пожежа (4330) путін володимир (23821) росія (65191)


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Топ коментарі
+40
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30.05.2024 22:15
+38
Гарні новини, але не для окупантів.
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30.05.2024 22:13
+22
Это было сто первое китайское предупреждение.Лето для кремлевского хана будет печальным.
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30.05.2024 22:11
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Это было сто первое китайское предупреждение.Лето для кремлевского хана будет печальным.
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30.05.2024 22:11 Відповісти
в нього тих резиденцій , як собак нерізаних
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30.05.2024 22:26 Відповісти
А з екстрактом рогів Альєньєй де ***** свою піпетку буде парити?
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30.05.2024 22:36 Відповісти
Під Ямантау Там ще не горіло!
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31.05.2024 05:12 Відповісти
Захоче жити ,і у тазіку помиється х* йло плешиве ...чи обмиють...
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30.05.2024 22:12 Відповісти
Ну якщо в чумадан сере то може і в тазик насрати...
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30.05.2024 22:52 Відповісти
Намек или пристрелка?
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30.05.2024 22:12 Відповісти
Бозя не влучив...
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31.05.2024 00:24 Відповісти
Гарні новини, але не для окупантів.
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30.05.2024 22:13 Відповісти
З Богом, Козаки! 💙💛

Паліть москалоту ракетами на лінії фронту, за лінією фронту, і за поребриком також!

(США близькі до ухвалювання відповідного рішення, Блінкен натякнув.)
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30.05.2024 22:18 Відповісти
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30.05.2024 22:15 Відповісти
Китайози самі нездатні виробити відповідну кількість танків та бмп, але наклєпати жестяних баггі - можуть. Тож переключення на розділ "2025" з вашого коллажа - малоймовірне.

Тут інше накльовується: https://m.censor.net/ua/video_news/3492113/okupantakvalangist_bijyt_lisom
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31.05.2024 18:38 Відповісти
путін - хйло.
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30.05.2024 22:18 Відповісти
Звичайна фсбешна авантюра,котрою звинуватятьСША І НАТО ,для підтримки духу жителів 3,14дерації і віри вбивці куйлу ними...
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30.05.2024 22:21 Відповісти
Таджики неправильно фази підключили,чи Буданга підготував новий піар-ролік для телемарафону,щоб "корисні хом'ячки" не переставали Голобородька любити?
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30.05.2024 22:25 Відповісти
Да легче нам не станет. Там тех резиденций сотни. Да скорее и больше. А чертополохам местным похер. Водяра в лабазах есть, хлеб тоже. Сойдет!
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30.05.2024 22:39 Відповісти
Он там не живет. Он по бункерам в последнее время больше.
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30.05.2024 22:42 Відповісти
шойгу сработал
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30.05.2024 22:53 Відповісти
Ху@ло , для якого війна - це можливість утримувати владу у своїх руках,
повинен здохнути в страшних муках , а не думати про свій прутень між
ногами , який вже не дибає 🤬
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30.05.2024 23:12 Відповісти
Не біда, не остання...
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31.05.2024 04:59 Відповісти
курив падло
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31.05.2024 08:05 Відповісти
гори-гори ясно і що би не погасло!
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02.06.2024 11:46 Відповісти
 
 