На Одесщине разоблачен командующий терробороной "Південь", который заставлял бойцов строить ему имение, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили в Одесской области командующего регионального управления сил территориальной обороны "Південь", который привлек трех подчиненных к строительству своего частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что чиновник заставлял трех военнослужащих строить ему имение еще с 2023 года. Более года они возводили для начальника дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Командиру сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий, причинившее существенный вред в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также: На Одесщине бухгалтер воинской части незаконно насчитал себе 4,2 млн грн, назначенных на выплаты бойцам, - ГБР



