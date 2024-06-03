На Одесщине разоблачен командующий терробороной "Південь", который заставлял бойцов строить ему имение, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители разоблачили в Одесской области командующего регионального управления сил территориальной обороны "Південь", который привлек трех подчиненных к строительству своего частного дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что чиновник заставлял трех военнослужащих строить ему имение еще с 2023 года. Более года они возводили для начальника дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Командиру сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий, причинившее существенный вред в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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І що означає "кошмарити"? Адже є обов'язок громадян щодо захисту своєї країни.
Тьху на Вас, хохляцьке поріддя!
Все зрозуміло. Жертва марафону.
Стаття 17. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
Зьясовыватель тупорылый
Були у всіх мабуть такі віршики.
"Офіцера мобілізаційного відділення одного з міських військкоматів затримали за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря (за ч. 3 ст. 368). За тисячу доларів фігурант обіцяв допомогти представникам логістичної компанії зняти з обліку позашляховика 2022 року випуску, повідомили в поліції Одещини."
Так он их заставлял или все таки они работали получая "боевые"? А то в моем понимании, тех кого заставляют, им не дают деньги...
Поэтому так и получается, вроде как и армия больше миллиона, а воевать некому - на передовую в срочном порядке отправляют только что словленных с улицы
А ось взагалі "вишенька": "Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ - законопроект".
І командувач і ці солдати. І ДБР.
Щось підозріло все затихло...
Що всі ті військовослужбовці, яки всі роки війни сидять у тилу і не були жодного дня на фронті, займаються важливою роботою по забезпеченню армії...
Ось таких півмільйона, які числяться в армії, отримують пристойну зарплату, сидять в тилу і на фронт ні ногою.
І паралельно підроблять собі на роботах в маєтках генералів, адміралів, ітд.
Добре влаштувалися, тилові щури.
А на фронт кидають тільки простих роботяг, селян, стариків, інвалідів, яких виловлюють на вулиці ТЦКшники...
Таки ми бобов'язково переможемо, ага...
В связи с такими обстоятельствами, надо радикально проверить все батальоны территориальной обороны Украины! ТРО же входит в ЗСУ! Возможны ещё большие злоупотребления и разворовывание средств, направленных для обороны!!!
Якось так не серйозно, по-дитячому.
а имение и все накопления конфисковать на нужды ВСУ и лечения солдат