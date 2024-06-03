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Боевые медики 128-й ОГШБр эвакуируют раненых штурмовиков. ФОТОрепортаж

Боевые медики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады работают вплотную к линии огня обычно рядом с пехотными или штурмовыми группами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу связей с общественностью 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Как отмечается, их миссия - максимально быстро добраться до раненого, оказать ему домедицинскую помощь и эвакуировать в стабилизационный пункт, где дежурят профессиональные врачи.

"Реанимационные мероприятия иногда приходится проводить по дороге - на большой скорости, без света и под вражескими обстрелами. От сноровки боевого медика, его профессионализма нередко зависит жизнь раненого воина", - отмечают в бригаде.

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Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів

Автор: 

ранение (3387) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


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03.06.2024 13:55 Ответить
Господи бережи всіх захисників України щоб повернулись живими...
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03.06.2024 14:48 Ответить
 
 