Бойові медики 128 ОГШБр евакуюють поранених штурмовиків. ФОТОрепортаж

Бойові медики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади працюють впритул до лінії вогню зазвичай поруч із піхотними чи штурмовими групами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв'язків з громадськістю 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

Як зазначається, їхня місія – максимально швидко дістатися до пораненого, надати йому домедичну допомогу й евакуювати в стабілізаційний пункт, де чергують професійні лікарі.

"Реанімаційні заходи іноді доводиться роботи по дорозі - на великій швидкості, без світла й під ворожими обстрілами. Від вправності бойового медика, його професіоналізму нерідко залежить життя пораненого воїна", - зазначають у бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранена на фронті бойова медикиня 3-ї ОШБр із позивним Білка потребує фінансової допомоги. Оголошено збір. ФОТО













