УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11273 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
4 142 2

Бойові медики 128 ОГШБр евакуюють поранених штурмовиків. ФОТОрепортаж

Бойові медики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади працюють впритул до лінії вогню зазвичай поруч із піхотними чи штурмовими групами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв'язків з громадськістю 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

Як зазначається, їхня місія – максимально швидко дістатися до пораненого, надати йому домедичну допомогу й евакуювати в стабілізаційний пункт, де чергують професійні лікарі.

"Реанімаційні заходи іноді доводиться роботи по дорозі - на великій швидкості, без світла й під ворожими обстрілами. Від вправності бойового медика, його професіоналізму нерідко залежить життя пораненого воїна", - зазначають у бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранена на фронті бойова медикиня 3-ї ОШБр із позивним Білка потребує фінансової допомоги. Оголошено збір. ФОТО

Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів
Евакуація поранених воїнів

Автор: 

поранення (2807) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорішого одужання хлопцям!
показати весь коментар
03.06.2024 13:55 Відповісти
Господи бережи всіх захисників України щоб повернулись живими...
показати весь коментар
03.06.2024 14:48 Відповісти
 
 