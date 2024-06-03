Бойові медики 128 ОГШБр евакуюють поранених штурмовиків. ФОТОрепортаж
Бойові медики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади працюють впритул до лінії вогню зазвичай поруч із піхотними чи штурмовими групами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зв'язків з громадськістю 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
Як зазначається, їхня місія – максимально швидко дістатися до пораненого, надати йому домедичну допомогу й евакуювати в стабілізаційний пункт, де чергують професійні лікарі.
"Реанімаційні заходи іноді доводиться роботи по дорозі - на великій швидкості, без світла й під ворожими обстрілами. Від вправності бойового медика, його професіоналізму нерідко залежить життя пораненого воїна", - зазначають у бригаді.
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shokolad
показати весь коментар03.06.2024 13:55 Відповісти Мені подобається 8
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.06.2024 14:48 Відповісти Мені подобається 2
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