Силы ПВО с утра сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру. Есть раненые, в том числе, дети. ФОТО

Утром 4 июня в Днепре были взрывы, враг атаковал город ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители.

Среди них - дети. Мальчик, которому 1 месяц, в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться амбулаторно. 17-летний юноша в больнице в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - 68-летний мужчина и три женщины - 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

"Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице. В ликвидации последствий задействованы все необходимые службы. Информацию уточняем", - добавил Лысак.

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