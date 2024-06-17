На войне с российскими оккупантами погиб пластун и волонтер из Луцка Игорь Приступа. ФОТО
В войне с российским агрессором погиб участник АТО, известный волонтер и пластун из Луцка Волынской области Игорь Приступа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сообществе "Пласт - украинский скаутинг".
Отмечается, что в начале полномасштабной войны мужчина вернулся из-за границы и стал в ряды роты ударных БПЛА Сичеславской бригады.
"Игорь Приступа, 29.12.1978 г. р., в "Пласт" вступил в начале 1990-х и активно пластует до 1997-го (станица "Волынь"). Член пластового кружка "Бобры" девятого куреня УПЮ им. Василия Стуса. Присягу принял 10 февраля 1994 года. Был куренным, куренным писарем, получил степень разведчика", - рассказали в сообществе.
Кроме этого, мужчина был участником первых спортивно-вышкольных лагерей "Калиновий оберіг", лагеря "Повстанські ночі-92", инструктором по самозарадности в "Нідедітись" 1996, а также участником краевого странствующего воспитательно-подготовительного лагеря с особой задачей "Заграва-96".
Знакомые называли его убежденным националистом. Он играл на гитаре в метал-группе, а также был членом КВН команды "Літри" (Луцк).
На защиту Украины Игорь Приступа впервые стал во время Антитеррористической операции на Донбассе. Также активно занимался волонтерством.
После участия в АТО жил и работал в словацкой Братиславе, затем переехал в Швейцарию - занимался интерьерной отделкой и строительством.
Погиб во время выполнения боевого задания на фронте в ночь на 16 июня 2024 года. У него остались жена, дочь и сын. Военного ранее наградили орденом "За мужество".
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