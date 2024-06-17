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Новости Фото Война
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На войне с российскими оккупантами погиб пластун и волонтер из Луцка Игорь Приступа. ФОТО

В войне с российским агрессором погиб участник АТО, известный волонтер и пластун из Луцка Волынской области Игорь Приступа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сообществе "Пласт - украинский скаутинг".

Отмечается, что в начале полномасштабной войны мужчина вернулся из-за границы и стал в ряды роты ударных БПЛА Сичеславской бригады.

"Игорь Приступа, 29.12.1978 г. р., в "Пласт" вступил в начале 1990-х и активно пластует до 1997-го (станица "Волынь"). Член пластового кружка "Бобры" девятого куреня УПЮ им. Василия Стуса. Присягу принял 10 февраля 1994 года. Был куренным, куренным писарем, получил степень разведчика", - рассказали в сообществе.

Загинув Ігор Приступа

Кроме этого, мужчина был участником первых спортивно-вышкольных лагерей "Калиновий оберіг", лагеря "Повстанські ночі-92", инструктором по самозарадности в "Нідедітись" 1996, а также участником краевого странствующего воспитательно-подготовительного лагеря с особой задачей "Заграва-96".

Знакомые называли его убежденным националистом. Он играл на гитаре в метал-группе, а также был членом КВН команды "Літри" (Луцк).

На защиту Украины Игорь Приступа впервые стал во время Антитеррористической операции на Донбассе. Также активно занимался волонтерством.

После участия в АТО жил и работал в словацкой Братиславе, затем переехал в Швейцарию - занимался интерьерной отделкой и строительством.

Погиб во время выполнения боевого задания на фронте в ночь на 16 июня 2024 года. У него остались жена, дочь и сын. Военного ранее наградили орденом "За мужество".

Также смотрите: Защищая Украину, погиб пластун Святослав Варення. ФОТО


Загинув Ігор Приступа
Загинув Ігор Приступа

Автор: 

Луцк (583) Пласт (52) потери (4398)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.06.2024 10:34 Ответить
Пластун з Луцька Ігор Приступа,
спи спокійно, ти виконав все по максимому, щоб Україна була вільною.
Народ повинен гордитись такими синами.
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17.06.2024 10:37 Ответить
Вічна пам'ять
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17.06.2024 11:44 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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17.06.2024 12:52 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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17.06.2024 14:00 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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12.03.2025 12:19 Ответить
 
 