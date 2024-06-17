Сообщено о подозрении экс-работнику МОН, который называл Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость, - полиция. ФОТО

Сообщено о подозрении бывшему государственному эксперту МОН, который называл современную Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Киева.

Следователями Подольского управления полиции осуществляется досудебное расследование по факту публикации бывшего государственного эксперта Министерства образования и науки Украины, обнародованной у него на личной странице в фейсбуке.







Какие идеи высказывал экс-сотрудник МОН?

"В своей заметке 34-летний автор поста высказывал мнение о том, что выход Украины из состава СССР стал для украинцев ошибкой, поскольку страна стала "колонией" запада и потеряла свою независимость. Кроме того подозреваемый указывал гражданам на их ложные ожидания на светлое будущее, а также называл их "непутевыми" и такими, что "не заслуживают жизни", - говорится в сообщении.

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Что показала судебная экспертиза?

Согласно проведенной судебной экспертизе, такие утверждения унижают национальную честь и достоинство украинцев, а также направлены на разжигание национальной вражды.

Подозрение предателю

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной, принадлежности) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.