РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10849 посетителей онлайн
Новости Фото
7 368 31

Сообщено о подозрении экс-работнику МОН, который называл Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость, - полиция. ФОТО

Сообщено о подозрении бывшему государственному эксперту МОН, который называл современную Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Киева.

Следователями Подольского управления полиции осуществляется досудебное расследование по факту публикации бывшего государственного эксперта Министерства образования и науки Украины, обнародованной у него на личной странице в фейсбуке.

зрадник з МОН
зрадник з МОН
зрадник з МОН

Какие идеи высказывал экс-сотрудник МОН?

"В своей заметке 34-летний автор поста высказывал мнение о том, что выход Украины из состава СССР стал для украинцев ошибкой, поскольку страна стала "колонией" запада и потеряла свою независимость. Кроме того подозреваемый указывал гражданам на их ложные ожидания на светлое будущее, а также называл их "непутевыми" и такими, что "не заслуживают жизни", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работала на РФ во время оккупации Купянска: СБУ задержала учительницу-предательницу в Киеве. ФОТО

Что показала судебная экспертиза?

Согласно проведенной судебной экспертизе, такие утверждения унижают национальную честь и достоинство украинцев, а также направлены на разжигание национальной вражды.

Подозрение предателю

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной, принадлежности) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Автор: 

независимость (254) Нацполиция (16500) коллаборационизм (873) подозрение (492)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
А коли притягнуть до відповідальності автора оцього висеру:
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
показать весь комментарий
17.06.2024 11:36
+15
Чому розмиті пики? Бо це так зелені заробляють. Закриють, а потім за хабар(заставу) випустять
показать весь комментарий
17.06.2024 11:32
+14
А Абдристовича не хотят на экспертизе проверить?
Там тип уже на тои срока наговорил.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це він при плагіаторі шкарлеті працював?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:31 Ответить
Цей говнюк назвав Україну колонією і його за це треба покарати - згодна. Але, як бути з тим, хто назвав Україну повією і не вибачився? Простити, чи зробити вигляд, що нічого не було? Дуже погана у нас пам"ять, тому так і живемо.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:54 Ответить
Чому розмиті пики? Бо це так зелені заробляють. Закриють, а потім за хабар(заставу) випустять
показать весь комментарий
17.06.2024 11:32 Ответить
Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
17.06.2024 11:33 Ответить
Зайдіть на сайт МОН, і ви його побачите…
Кадровики у трудовій йому запис зробили, щоб Українці його утримували на пенсії!! На ФРОНТ він не пішов до ТЦК, бо весь скалічений на ГОЛОВУ, на держслужбі!! Тому і переховується в убогій квартирі!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:46 Ответить
34 рочки, так він в Совку ж нежив, а пише
показать весь комментарий
17.06.2024 11:34 Ответить
тому і пише. молоді марксисисти, прийшли на зміну рожевим лєвакам.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:36 Ответить
А коли притягнуть до відповідальності автора оцього висеру:
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
показать весь комментарий
17.06.2024 11:36 Ответить
А Абдристовича не хотят на экспертизе проверить?
Там тип уже на тои срока наговорил.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:38 Ответить
не хотят.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:43 Ответить
у нас суддівська влада яка підчиниєтся опі - незлежна ветвь!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:46 Ответить
бояться вийти на себе
показать весь комментарий
17.06.2024 11:49 Ответить
шо за наїзди - демократія у нас, шо не бачно?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:53 Ответить
5 з конфіскацією, це дісціплінує...
буба по цій шкалі тягне на 4 пожиттевих і теж з конфіскацією
показать весь комментарий
17.06.2024 11:41 Ответить
Який прем'єр-міністр, з керівниками ЦОВВ, такі й державні секретарі і державні експерти!!
Приклад, упродовж 30 років!! Жодного, з ПМУ та ЧЛЄНІВ, отих Урядів та їх держСекретарів і їх держЕкспертів, так на ФРОНТІ, і не побачили Українці!
НедотУРКАНІ для ТЦК !!! Співпадіння …
показать весь комментарий
17.06.2024 11:43 Ответить
А гооовного внутрішнього руйнівника України коли за зад візьмете?!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:52 Ответить
Воно при радянському союзі навіть ембріоном не було. Жити в срср і читати про нього ,це як секс по телефону.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:57 Ответить
В Совку на відміну від рф сьогоднішньої, було ще багато людей які памятали війну, люди були значно людяніші ніж диванні рашисти, тому афганська авантюра була вкрай непопулярна, і незрівняно менші втрати привели до краху режиму.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:59 Ответить
Тото і воно, що дедалі більше по "союзу непорушному" ностальгують особи що при ньому не жили, або в ньому навіть не народилися
показать весь комментарий
17.06.2024 13:10 Ответить
знаю глобальне потужне і незламне средство від запора для ***** - не їсти...
показать весь комментарий
17.06.2024 12:01 Ответить
Він на своїй сторінці сказав те ж саме, що вже давно говорить обдристович. Але обдристовича не затримують, ще й має вільний виїзд з країни.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:03 Ответить
і десь там далеко далеко на горізонті маячить правий сектор!
показать весь комментарий
17.06.2024 12:09 Ответить
хлопці нормальні і злі до біса...
показать весь комментарий
17.06.2024 12:16 Ответить
А хтось призначив цього виродка в МО , невже можна призначати послідовників табачника ?
показать весь комментарий
17.06.2024 12:15 Ответить
якщо одним неопрятним ротом безуглої-ветірінара можна звільнити головнокомандуючого і весь генштаб,
то шо вас дивує ?
показать весь комментарий
17.06.2024 12:21 Ответить
Державний експерт експертної групи з питань
вищої освіти та освіти дорослих директорату
фахової передвищої, вищої освіти, категорія В1
Відповідно до основних завдань та обов'язків
державного експерта експертної групи з питань
вищої освіти та освіти дорослих директорату
фахової передвищої, вищої освіти Міністерства
освіти і науки України:
- готує проекти нормативно-правових актів з
питань вступу на навчання для здобуття вищої
освіти
- проводить аналіз актів законодавства з
питань вступу на навчання для здобуття вищої
освіти в Україні з метою приведення їх у
відповідність до нових законів України та
участь у підготовці проєктів актів
законодавства
- готує пропозиції до перспективного бачення
розвитку вищої освіти і освіти дорослих,
зокрема у частині доступу до вищої освіти,
формуванні уявлення про альтернативні шляхи
та засоби їх досягнення
- готує пропозиції державного органу щодо
законопроектів, підготовлених народними
депутатами України з питань доступу до
здобуття вищої освіти в Україні
- здійснює розгляд звернень громадян,
підприємств, установ, організацій, запитів на
отримання публічної інформації, запитів
показать весь комментарий
17.06.2024 12:23 Ответить
А тепер - Арєстовіч. Хай плкрутиться, побігає поки зможе.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:46 Ответить
"А тєпєрь Горбатий!" (с)

показать весь комментарий
17.06.2024 13:29 Ответить
Судячи з санкції статті (до 3х років), він і мобілізацію відкосив і на статус "узніка совєсті" може розраховувати.
Справжній експерд
показать весь комментарий
17.06.2024 13:27 Ответить
Дурне дитя .. Наслухалось казочок . Все нічого , якби воно свої думки тримало при собі , і не підігрувало кацапській пропаганді . Але ж ні , обов'язково треба було мавпувати Люську ..
Тому - нехай посидить .
Я совок пам'ятаю , я там народився і виріс , і скажу що - нехай він йде за рузкім кораблем .
Нічого не можу згадати приємного про життя в сирисири , крім кількох моментів і крім того що був тоді молодим і здоровим . Але цього вже не повернеш ніколи , якщо навіть і вдасться повернути совок з того світу . То навіщо він мені . ?
показать весь комментарий
17.06.2024 13:38 Ответить
А не бажають взятись за одного актора-аматора, який разом зі своєю компанією паплюжив Україну, і українців десятиліттями?
показать весь комментарий
17.06.2024 16:26 Ответить
 
 