Сообщено о подозрении экс-работнику МОН, который называл Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость, - полиция. ФОТО
Сообщено о подозрении бывшему государственному эксперту МОН, который называл современную Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Киева.
Следователями Подольского управления полиции осуществляется досудебное расследование по факту публикации бывшего государственного эксперта Министерства образования и науки Украины, обнародованной у него на личной странице в фейсбуке.
Какие идеи высказывал экс-сотрудник МОН?
"В своей заметке 34-летний автор поста высказывал мнение о том, что выход Украины из состава СССР стал для украинцев ошибкой, поскольку страна стала "колонией" запада и потеряла свою независимость. Кроме того подозреваемый указывал гражданам на их ложные ожидания на светлое будущее, а также называл их "непутевыми" и такими, что "не заслуживают жизни", - говорится в сообщении.
Что показала судебная экспертиза?
Согласно проведенной судебной экспертизе, такие утверждения унижают национальную честь и достоинство украинцев, а также направлены на разжигание национальной вражды.
Подозрение предателю
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной, принадлежности) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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Кадровики у трудовій йому запис зробили, щоб Українці його утримували на пенсії!! На ФРОНТ він не пішов до ТЦК, бо весь скалічений на ГОЛОВУ, на держслужбі!! Тому і переховується в убогій квартирі!
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
Там тип уже на тои срока наговорил.
буба по цій шкалі тягне на 4 пожиттевих і теж з конфіскацією
Приклад, упродовж 30 років!! Жодного, з ПМУ та ЧЛЄНІВ, отих Урядів та їх держСекретарів і їх держЕкспертів, так на ФРОНТІ, і не побачили Українці!
НедотУРКАНІ для ТЦК !!! Співпадіння …
то шо вас дивує ?
вищої освіти та освіти дорослих директорату
фахової передвищої, вищої освіти, категорія В1
Відповідно до основних завдань та обов'язків
державного експерта експертної групи з питань
вищої освіти та освіти дорослих директорату
фахової передвищої, вищої освіти Міністерства
освіти і науки України:
- готує проекти нормативно-правових актів з
питань вступу на навчання для здобуття вищої
освіти
- проводить аналіз актів законодавства з
питань вступу на навчання для здобуття вищої
освіти в Україні з метою приведення їх у
відповідність до нових законів України та
участь у підготовці проєктів актів
законодавства
- готує пропозиції до перспективного бачення
розвитку вищої освіти і освіти дорослих,
зокрема у частині доступу до вищої освіти,
формуванні уявлення про альтернативні шляхи
та засоби їх досягнення
- готує пропозиції державного органу щодо
законопроектів, підготовлених народними
депутатами України з питань доступу до
здобуття вищої освіти в Україні
- здійснює розгляд звернень громадян,
підприємств, установ, організацій, запитів на
отримання публічної інформації, запитів
Справжній експерд
Тому - нехай посидить .
Я совок пам'ятаю , я там народився і виріс , і скажу що - нехай він йде за рузкім кораблем .
Нічого не можу згадати приємного про життя в сирисири , крім кількох моментів і крім того що був тоді молодим і здоровим . Але цього вже не повернеш ніколи , якщо навіть і вдасться повернути совок з того світу . То навіщо він мені . ?