Сумского правоохранителя "поймали" на попытке продажи оружия: хранил дома пистолет Макарова, гранатомет и гранаты, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сумскому правоохранителю, который решил нажиться на продаже оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что фигурант хранил у себя пистолет Макарова, магазины с патронами к нему, а также гранатомет, гранатометные выстрелы и гранаты.

Клиентов он подыскал среди своих знакомых. Благодаря своевременной реакции правоохранителей, которые тщательно задокументировали все шаги неудачного торговца оружием, он был задержан в результате специальной операции.





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Сейчас правоохранителю сообщено о подозрении в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также в рамках досудебного расследования устанавливается происхождение оружия и боеприпасов.

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