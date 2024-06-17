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Сумского правоохранителя "поймали" на попытке продажи оружия: хранил дома пистолет Макарова, гранатомет и гранаты, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сумскому правоохранителю, который решил нажиться на продаже оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что фигурант хранил у себя пистолет Макарова, магазины с патронами к нему, а также гранатомет, гранатометные выстрелы и гранаты.

Клиентов он подыскал среди своих знакомых. Благодаря своевременной реакции правоохранителей, которые тщательно задокументировали все шаги неудачного торговца оружием, он был задержан в результате специальной операции.

ДБР блокувало незаконну спробу продажу зброї у Сумах
ДБР блокувало незаконну спробу продажу зброї у Сумах

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Сейчас правоохранителю сообщено о подозрении в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также в рамках досудебного расследования устанавливается происхождение оружия и боеприпасов.

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ДБР блокувало незаконну спробу продажу зброї у Сумах
ДБР блокувало незаконну спробу продажу зброї у Сумах
ДБР блокувало незаконну спробу продажу зброї у Сумах
ДБР блокувало незаконну спробу продажу зброї у Сумах

Автор: 

оружие (10224) Сумы (1154) ГБР (3005)


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О, а тут ще пропонують дозволити цивільним зброю
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17.06.2024 14:12 Ответить
Добре шо зараз цивільним зброя заборонена і тому мєнти не торгують пєстіками і гранатометами
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17.06.2024 14:20 Ответить
Чому б ні?
Пропонували ж закон: якщо піймали з таким арсеналом - не тюрма, а конфіскація і штраф 37 тисяч. Тоді цивільні двічі подумають, перш ніж світити заначку.
А бандитам і так чхати на закони, тому вони завжди мають зброю.
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17.06.2024 14:50 Ответить
Черговий правопохоронець...
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17.06.2024 15:36 Ответить
Сама "дитяча" зброя, якою завалена Україна.
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17.06.2024 16:19 Ответить
 
 