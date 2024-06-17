Сумского правоохранителя "поймали" на попытке продажи оружия: хранил дома пистолет Макарова, гранатомет и гранаты, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сумскому правоохранителю, который решил нажиться на продаже оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что фигурант хранил у себя пистолет Макарова, магазины с патронами к нему, а также гранатомет, гранатометные выстрелы и гранаты.
Клиентов он подыскал среди своих знакомых. Благодаря своевременной реакции правоохранителей, которые тщательно задокументировали все шаги неудачного торговца оружием, он был задержан в результате специальной операции.
Сейчас правоохранителю сообщено о подозрении в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также в рамках досудебного расследования устанавливается происхождение оружия и боеприпасов.
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Пропонували ж закон: якщо піймали з таким арсеналом - не тюрма, а конфіскація і штраф 37 тисяч. Тоді цивільні двічі подумають, перш ніж світити заначку.
А бандитам і так чхати на закони, тому вони завжди мають зброю.