Войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую, - DeepState. КАРТА

Войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

Как отмечается, на участке от Райгородки до Нововодяного оккупанты нарастили до 10 тыс. человек личного состава и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых - 200 артсистем.

"Цель очевидна - попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую", - говорится в сообщении.

Также DeepState информирует, что против врага протяженную оборонительную линию на направлении пока удерживает 3 ОШБр. Однако, силы остаются несоизмеримыми, оккупанты преобладают количеством, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей полосы наступления.

"Кацапы развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, которые представлены 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "шторм v", "черная мамба", "фиксики" и "чвк патриот". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14", - добавляют в DeepState.

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По мнению аналитиков, последние три недели враг проводит подготовительные меры в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ. Происходят непрерывные штурмы позиций 3 Отдельной штурмовой бригады. Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывает от 2 до 4 сотен свежемобилизованных кацапов. Этого хватает как для пополнения, так и для наращивания группировки. Пока тактика "мясных штурмов" не дала существенного результата только за счет того, что на участке находится сильная бригада. Но отмечается что силы далеко не равны.

По имеющейся информации, противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем уже на Першотравневое-Чернещина.

"Исходя из данной ситуации, важно не повторить прошлогодних ошибок, так как уровень управления войсками у кацапов несколько вырос. Вызывает беспокойство и наличие значительного числа наемников, которых в основном используют для штурмовых, а не оборонительных действий", - резюмирует DeepState.