Войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую, - DeepState. КАРТА
Войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
Как отмечается, на участке от Райгородки до Нововодяного оккупанты нарастили до 10 тыс. человек личного состава и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых - 200 артсистем.
"Цель очевидна - попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую", - говорится в сообщении.
Также DeepState информирует, что против врага протяженную оборонительную линию на направлении пока удерживает 3 ОШБр. Однако, силы остаются несоизмеримыми, оккупанты преобладают количеством, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей полосы наступления.
"Кацапы развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, которые представлены 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "шторм v", "черная мамба", "фиксики" и "чвк патриот". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14", - добавляют в DeepState.
По мнению аналитиков, последние три недели враг проводит подготовительные меры в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ. Происходят непрерывные штурмы позиций 3 Отдельной штурмовой бригады. Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывает от 2 до 4 сотен свежемобилизованных кацапов. Этого хватает как для пополнения, так и для наращивания группировки. Пока тактика "мясных штурмов" не дала существенного результата только за счет того, что на участке находится сильная бригада. Но отмечается что силы далеко не равны.
По имеющейся информации, противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем уже на Першотравневое-Чернещина.
"Исходя из данной ситуации, важно не повторить прошлогодних ошибок, так как уровень управления войсками у кацапов несколько вырос. Вызывает беспокойство и наличие значительного числа наемников, которых в основном используют для штурмовых, а не оборонительных действий", - резюмирует DeepState.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Легко кацапи лише сдихають.
Будь-які ресурси - СКІНЧЕННІ.
Ти, деня, повинен зробити внутрішній вибір:
- або згоріти в мобільному крематорії путіна як безхребетна тварина
- або жити як вільний українець
Якщо віриш що путін тебе помилує і бочку варення видасть - то тікай до росії
я про твій внутрішній стан а не про кацапську пропаганду
бояться всі - страх це нормально для людини
тільки одні ЗА УКРАЇНУ бояться другі ЗА путіна бояться
По-друге - для путіна вже неважливо де ти в окопі чи в тилу - ти не вийшов на мітинг проти України за путіна - значить такі на ліквідацію
Я категорично не згодний з цим формулюванням.
Тоді в тричі герої треба записувати тих, хто дочекався "русского міра" в Авдіївці.
помруть бомжами-партизанами у ворожому тилу
Деня ти реально з потойбіччя.
деду кабаєву абсолютно пох. на них - в тому його покарання для тих "віруючих" в Авдіївці
Вони мріють що путін ВСЕ відбудує - насправді він ВСе так і залишить - щоб вони страждали
Мінні поля? Фортіфікацію?
підтягуе ТерОборону?
Що?!
Нічого? Маладец, блд!
кацапи будть подихати за ГААЗЬКОГО педофіла навіть в тапочках і з палками
Ці нелюди народжуються заради однієї цілі - сдохнути за важака
Але, омансько- стамбульські договорняки заважали...
Кацапи зі своїми ІПСО просто відпочивають.
Якби хотіли вжити ефективних заходів проти загарбників рашистів, то давно би їх знищили ще на підступі до українського кордону.
Мобілізацію зірвали події на фронті, коли ми також почали "мясом" воювати, і зовсім добив закон про повну відсутність відповідальності командірив, а права віскових навпаки обнулили. Вот тепер проводь мобілізацію, коли ніхто туди йти не хоче, а доровольці раді би звідти свалити, да не пускають! Кстаті всіма любимий Залужний дуже лобіював той закон, а потім з подивом разказував що верніть мобілізацію як була =(
Але ніхто нічого міняти не хоче, бо оманський договорняк діє.
У 22му році при значно більшій протяжності фронту участь у бойових діях брали 25-30тис. військових зі слів Ю.Бутусова. Зараз лінія фронту значно скоротилася, тому на передовій перебуває на набагато більша кількість бійців.
ви зможете максимум розраховувати на заград отряд чеченів за спиною
Покровский напрямок, вот где у рашистов успех наметился.
Країна-агресор Оркостанiя збільшила виробництво ракет "Іскандер"