РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11854 посетителя онлайн
Новости Фото Война
13 819 39

Войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую, - DeepState. КАРТА

Окупанти готуються наступати на Борову

Войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

Как отмечается, на участке от Райгородки до Нововодяного оккупанты нарастили до 10 тыс. человек личного состава и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых - 200 артсистем.

"Цель очевидна - попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую", - говорится в сообщении.

Нарощування сил для наступу на Борову

Также DeepState информирует, что против врага протяженную оборонительную линию на направлении пока удерживает 3 ОШБр. Однако, силы остаются несоизмеримыми, оккупанты преобладают количеством, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей полосы наступления.

"Кацапы развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, которые представлены 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "шторм v", "черная мамба", "фиксики" и "чвк патриот". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14", - добавляют в DeepState.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо усиливать резервы защитников Харьковщины, чтобы не потерять выгодные рубежи, - Бутусов

По мнению аналитиков, последние три недели враг проводит подготовительные меры в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ. Происходят непрерывные штурмы позиций 3 Отдельной штурмовой бригады. Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывает от 2 до 4 сотен свежемобилизованных кацапов. Этого хватает как для пополнения, так и для наращивания группировки. Пока тактика "мясных штурмов" не дала существенного результата только за счет того, что на участке находится сильная бригада. Но отмечается что силы далеко не равны.

По имеющейся информации, противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем уже на Першотравневое-Чернещина.

"Исходя из данной ситуации, важно не повторить прошлогодних ошибок, так как уровень управления войсками у кацапов несколько вырос. Вызывает беспокойство и наличие значительного числа наемников, которых в основном используют для штурмовых, а не оборонительных действий", - резюмирует DeepState.

Автор: 

армия РФ (19403) Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Мобілізацію зірвали Зелені Шмарклі - цей закон треба було приймати у травні 2022, коли в людей була мотивація, а не у травні 2024.
Але, омансько- стамбульські договорняки заважали...
Кацапи зі своїми ІПСО просто відпочивають.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:02
+10
Ресурси в них великі але не безмежні. Якраз тому вони зараз усі сили направляють на зрив мобілізації в Україні, - щоб перевага зберігалась...
показать весь комментарий
18.06.2024 12:56
+9
Поки в тилу постійно сидить мільйонна армія військовослужбовців а на фронті воює постійно лише 300 тисяч, то рашисти і далі будуть постійно лізти.
Але ніхто нічого міняти не хоче, бо оманський договорняк діє.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Легко воювати, коли маєш в своєму розпорядженні величезні ресурси.
показать весь комментарий
18.06.2024 12:49 Ответить
???
Легко кацапи лише сдихають.
Будь-які ресурси - СКІНЧЕННІ.
показать весь комментарий
18.06.2024 12:59 Ответить
Здогадайтесь, чиї закінчаться раніше.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:09 Ответить
Яка різниця?
Ти, деня, повинен зробити внутрішній вибір:
- або згоріти в мобільному крематорії путіна як безхребетна тварина
- або жити як вільний українець
Якщо віриш що путін тебе помилує і бочку варення видасть - то тікай до росії
показать весь комментарий
18.06.2024 15:46 Ответить
Ви, певно, свій вже зробили, і зараз пишете десь з бойвих позицій на східному або південному фронті.
показать весь комментарий
18.06.2024 16:23 Ответить
ще один тезис кацапської пропаганди - що всі 40 млн. українців мають сидіти в окопах на фронті
я про твій внутрішній стан а не про кацапську пропаганду
бояться всі - страх це нормально для людини
тільки одні ЗА УКРАЇНУ бояться другі ЗА путіна бояться
показать весь комментарий
19.06.2024 13:45 Ответить
Ясно. Не в окопі. Тоді можу повернути вам вашу ж пораду: тікайте до росії. А то коли прийде сама, то буде совсєм другой разговор.
показать весь комментарий
19.06.2024 13:55 Ответить
пам'ятай сам і передай іншому - КОЖЕН хто НЕ втік і залишається в Україні - ГЕРОЙ.
По-друге - для путіна вже неважливо де ти в окопі чи в тилу - ти не вийшов на мітинг проти України за путіна - значить такі на ліквідацію
показать весь комментарий
19.06.2024 14:04 Ответить
КОЖЕН хто НЕ втік і залишається в Україні - ГЕРОЙ
Я категорично не згодний з цим формулюванням.
Тоді в тричі герої треба записувати тих, хто дочекався "русского міра" в Авдіївці.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:06 Ответить
получається так, бо путін їм героїв не дасть і взагалі НІЧОГО не дасть
помруть бомжами-партизанами у ворожому тилу
показать весь комментарий
19.06.2024 14:10 Ответить
Вони хіба що проти ЗСУ партизанили. А так вони щасливі повернутись до братушєк в родную гавань.
показать весь комментарий
19.06.2024 14:12 Ответить
Куди повернулись? В руїни Авдіівки?
Деня ти реально з потойбіччя.
деду кабаєву абсолютно пох. на них - в тому його покарання для тих "віруючих" в Авдіївці
Вони мріють що путін ВСЕ відбудує - насправді він ВСе так і залишить - щоб вони страждали
показать весь комментарий
19.06.2024 14:19 Ответить
А що робить Синегубов?!

Мінні поля? Фортіфікацію?
підтягуе ТерОборону?
Що?!

Нічого? Маладец, блд!
показать весь комментарий
18.06.2024 16:49 Ответить
Ресурси в них великі але не безмежні. Якраз тому вони зараз усі сили направляють на зрив мобілізації в Україні, - щоб перевага зберігалась...
показать весь комментарий
18.06.2024 12:56 Ответить
До чого тут ресурси?
кацапи будть подихати за ГААЗЬКОГО педофіла навіть в тапочках і з палками
Ці нелюди народжуються заради однієї цілі - сдохнути за важака
показать весь комментарий
18.06.2024 13:01 Ответить
Мобілізацію зірвали Зелені Шмарклі - цей закон треба було приймати у травні 2022, коли в людей була мотивація, а не у травні 2024.
Але, омансько- стамбульські договорняки заважали...
Кацапи зі своїми ІПСО просто відпочивають.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:02 Ответить
Сподіваюсь,що командування ЗСУ вже прийняло якісь заходи,бо інакше я повірю в те,що 3штурмова заважає перемовинам про мір(
показать весь комментарий
18.06.2024 13:17 Ответить
Авжеш прийняло, набудували кацапам доріг, мінімальних укріплень і ще накажуть українським військам відійти перед наступом, як це було під Києвом, Харковом і на півдні у 22 році, потім будуть героїчно класти тисячі українських мобілізованих цивільних щоб відбити здані території.
Якби хотіли вжити ефективних заходів проти загарбників рашистів, то давно би їх знищили ще на підступі до українського кордону.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:52 Ответить
Як верховний головнокомандувач Зеленський взагалі сам себе відсторонив від своїх же прямих обов'язків по мобілізації і зірвав їх,при тому маючи ще й контроль на Верховною Радою!Кому ще не ясно причина проблем нашої країни?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:23 Ответить
Прямі обовязки по мобілізації? Тіпа самому бігати, ловити і на фронт відправляти?! З адекватністю я дивлюсь в людей вже серйозні проблеми.
Мобілізацію зірвали події на фронті, коли ми також почали "мясом" воювати, і зовсім добив закон про повну відсутність відповідальності командірив, а права віскових навпаки обнулили. Вот тепер проводь мобілізацію, коли ніхто туди йти не хоче, а доровольці раді би звідти свалити, да не пускають! Кстаті всіма любимий Залужний дуже лобіював той закон, а потім з подивом разказував що верніть мобілізацію як була =(
показать весь комментарий
18.06.2024 14:43 Ответить
а у нас знову ні фортифікації ні грошей на них...зелені все розікрали
показать весь комментарий
18.06.2024 13:29 Ответить
Поки в тилу постійно сидить мільйонна армія військовослужбовців а на фронті воює постійно лише 300 тисяч, то рашисти і далі будуть постійно лізти.
Але ніхто нічого міняти не хоче, бо оманський договорняк діє.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:48 Ответить
навіть без оману всіх це влаштовує, тому, що склалася парадоксальна ситуація,ротація неможлива,тому що коли переважна більшість кадрових військових має "не бойову" облікову спеціальність, а перевчити на інше що є затребуваним ніхто не поспішає,це ж психологічно важко відмовитися від перебирання папірців та спокою у роздутих навчальних центрах в тилу у порівнянні з справжнім "окопним" життям, саме тому новомобілізований після місяця підготовки на полігоні відправляється саме у штурмові загони.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:06 Ответить
Тому постійно і не вистачає людей на фронті , бо мільйон тилових військових ніколи не підуть воювати.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:20 Ответить
те саме з іншими силовиками яких млн набереться і які можуть піти на ротацію, але вони з доброї волі незащо не підуть до ЗСУ.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:23 Ответить
Тому це виглядає як цілеспрямований геноцид цивільного населення України, не без виключення, що у злочинній змові з кацапами, які цивільних українців найбільше ненавидять.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:05 Ответить
ПНХ чмоня іпсошна, баньте скота
показать весь комментарий
18.06.2024 14:15 Ответить
Крім більш як мільйона тилових військових, є ще мільйон підготовлених силовиків різних відомств, яких всупереч Конституції та загальноприйнятим нормам соціальної справедливості звільнено від мобілізації зеленим "своїм" законом.
У 22му році при значно більшій протяжності фронту участь у бойових діях брали 25-30тис. військових зі слів Ю.Бутусова. Зараз лінія фронту значно скоротилася, тому на передовій перебуває на набагато більша кількість бійців.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:01 Ответить
а смысл от тех 1 миллиона, если нет чем воевать, НЕХВАТКА ВСЕГО, воевать как в СССР мясом ? не получиться в РФ его много.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:57 Ответить
А смисл виловлювати як скот на вулицях, якщо "немає чим воювати"?
показать весь комментарий
18.06.2024 19:20 Ответить
мне тоже интересно, зачем ?
показать весь комментарий
18.06.2024 21:26 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2024 21:28 Ответить
+ к этому, много людей не надо оброблять землю, часть уже продана, часть захвачена. так что чем больше людей 200 тем лучше. а те кто в тылу будут помогать ТЦК отлавливать рабочий класс. как во время ВОВ полицаи и подстилки были нацискими.
показать весь комментарий
18.06.2024 21:31 Ответить
смисл в тому, що тоді ви станете мясом рф. Чи ви сподіваєтеся, що коли каци зайдуть, вони дадуть вам чим воєвати проти нато?
ви зможете максимум розраховувати на заград отряд чеченів за спиною
показать весь комментарий
18.06.2024 23:50 Ответить
когда кацы зайдут я уже в Европе или США буду. так скоро заград отряды будет Зеля ставить, все впереди, ведь зеля может дно где угодно пробить, если вылавливают и шлют на фронт. то заградотряды будут.
показать весь комментарий
19.06.2024 13:07 Ответить
А до этого собирались взять Харьков, но взяли только в рот. То таке.
Покровский напрямок, вот где у рашистов успех наметился.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:56 Ответить
..хотите в НАТО,разбейте банду болот мацковии..
показать весь комментарий
18.06.2024 14:05 Ответить
На окрему увагу заслуговує кацапське виробництво ракет: РФ виробляє близько 85-90 ракет різних типів на місяць.

Країна-агресор Оркостанiя збільшила виробництво ракет "Іскандер"
показать весь комментарий
18.06.2024 15:24 Ответить
А што, опять асфальт достроили и на "укрепления" распилили 80 % суммы
показать весь комментарий
18.06.2024 16:09 Ответить
 
 