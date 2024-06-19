Враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждена многоэтажка и частные дома (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на среду, 19 июня, войска РФ массированно атаковали Украину "Шахедами", была угроза для многих областей, в том числе и для западных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
В частности, двумя волнами атаковали ударные дроны Львовскую область.
По данным ОВА, во время первой ночной атаки "Шахедов" на Львовщине пострадал 47-летний мужчина.
"В Малехове мужчина получил резаные раны. Медики оказали ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации", - отмечает председатель ОВА Максим Козицкий.
По словам Козицкого, воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область этой ночью.
"По информации от ЧвК "Захід" по состоянию на 05:55, во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.
Во время второй тревоги, которая длилась с 04:27 по 05:24, нашу область пытался атаковать еще один "Шахед", - информирует он.
В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый информирует о взрывах и попадании в Малехове, Львовская громада.
"Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая", - отметил он.
"Малехов. Предварительно. Поврежден многоэтажный жилой дом. Выбито 20 окон. Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника, о котором писал выше. Состояние средней тяжести. В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях", - в 5.38 написал Садовой.
"Также официально подтвердили информацию о еще одном пострадавшем в Малехове в результате сегодняшней ночной атаки беспилотниками по Львовщине. Это 70-летний мужчина. Его госпитализировали. У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние – средней тяжести. Выздоровление пострадавшим", - позже добавил Козицкий.
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Вертоліт також би підійшов для таких цілей; тим більше в Бродах розквартирована ескадрилья, чи навіть полк...
Та й як "пристосували" - на друге місце посадили чувака з мисливською рушницею.
Для збиття шахедів таке не підходить, бо вибухом цих "мисливців" вб'є.