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Враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждена многоэтажка и частные дома (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 19 июня, войска РФ массированно атаковали Украину "Шахедами", была угроза для многих областей, в том числе и для западных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, двумя волнами атаковали ударные дроны Львовскую область.

По данным ОВА, во время первой ночной атаки "Шахедов" на Львовщине пострадал 47-летний мужчина.

"В Малехове мужчина получил резаные раны. Медики оказали ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации", - отмечает председатель ОВА Максим Козицкий.

По словам Козицкого, воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область этой ночью.

"По информации от ЧвК "Захід" по состоянию на 05:55, во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.

Во время второй тревоги, которая длилась с 04:27 по 05:24, нашу область пытался атаковать еще один "Шахед", - информирует он.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый информирует о взрывах и попадании в Малехове, Львовская громада.

"Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая", - отметил он.

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"Малехов. Предварительно. Поврежден многоэтажный жилой дом. Выбито 20 окон. Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника, о котором писал выше. Состояние средней тяжести. В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях", - в 5.38 написал Садовой.

Мелехів наслідки удару
Мелехів наслідки удару
Мелехів наслідки удару
Мелехів наслідки удару

"Также официально подтвердили информацию о еще одном пострадавшем в Малехове в результате сегодняшней ночной атаки беспилотниками по Львовщине. Это 70-летний мужчина. Его госпитализировали. У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние – средней тяжести. Выздоровление пострадавшим", - позже добавил Козицкий.

Автор: 

обстрел (27405) дроны (3991) Львовская область (2918)


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Топ комментарии
+7
Це вони всю Україну з сходу на захід пролетіли? 1.000 км?
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19.06.2024 06:49
+3
В Одесі пристосували для цих цілей ЯК-52, двомісний. Тільки я так розумію, він працює тільки над морем і в світлу пору дня...

Вертоліт також би підійшов для таких цілей; тим більше в Бродах розквартирована ескадрилья, чи навіть полк...
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19.06.2024 08:12
+3
Координація повинна бути - і де ж ті моб. групи - Шахед 1000 км прочухав
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19.06.2024 09:18
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Це вони всю Україну з сходу на захід пролетіли? 1.000 км?
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19.06.2024 06:49 Ответить
можливо ... також можливо з півночі через бульбо-рейх або через Чорне море, Молдову, частково Румінію і далі на північ, північний захід в Чернівецьку, Тернопільську, Ів.Франківську, Львівську області ...
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19.06.2024 07:02 Ответить
Казали шо "кукурузник" може збивати Шахеди - мабуть вже и ці літачки закінчились
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19.06.2024 07:32 Ответить
В Одесі пристосували для цих цілей ЯК-52, двомісний. Тільки я так розумію, він працює тільки над морем і в світлу пору дня...

Вертоліт також би підійшов для таких цілей; тим більше в Бродах розквартирована ескадрилья, чи навіть полк...
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19.06.2024 08:12 Ответить
Як-52 "пристосували" для збиття розвідувальних беспілотників - типу Зала чи Орлан.
Та й як "пристосували" - на друге місце посадили чувака з мисливською рушницею.
Для збиття шахедів таке не підходить, бо вибухом цих "мисливців" вб'є.
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19.06.2024 10:26 Ответить
Як збивати з літака, не обладнаного бортовою рлс та ракетним озброєнням, в ночі, в тумані, в хмарах? Це були риторичні питання.
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19.06.2024 08:28 Ответить
Біля Одеси збивали з "кукурузника"
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19.06.2024 09:03 Ответить
Чудовий аргумент
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19.06.2024 09:34 Ответить
а если не разобравшись дружественный огонь мобильной группы? Всё легко на бумаге
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19.06.2024 09:12 Ответить
Координація повинна бути - і де ж ті моб. групи - Шахед 1000 км прочухав
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19.06.2024 09:18 Ответить
это да, их многие поубирали, думаю умышленно, в ущерб обороне, как с разминированным Чонгаром, чтоб шахеды и пролетали
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19.06.2024 09:30 Ответить
Коли працює власне назамне ППО, літакам краще не літати, в поточній війні доведено неодноразово.
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19.06.2024 10:31 Ответить
Явно бульбулятор воду мутить.
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19.06.2024 07:53 Ответить
В заголовке исправьте "мАлехов"
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19.06.2024 09:47 Ответить
вони неписьменні, нема ради
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19.06.2024 14:25 Ответить
 
 