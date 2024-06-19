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Новости Фото Война
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Нацгвардейцы взяли в плен трех оккупантов в районе Липцев Харьковской области. ФОТОрепортаж

В районе Липцев на Харьковщине воины 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" взяли в плен трех российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Военные РФ заблудились на местности и попали на позиции Сил обороны Украины.

В плену они рассказали, что на территории Украины находятся всего неделю. Это двое военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка и еще один 79-й отдельной мотострелковой бригады.

"Все трое захваченных - военнослужащие контрактной службы и находятся в армии рф менее года. Один из оккупантов рассказал, что по состоянию здоровья даже не проходил какую-либо подготовку перед перемещением в зону боевых действий. По словам пленных, основной мотивацией для них идти воевать против Украины было исключительно денежное обеспечение", - говорится в сообщении.

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Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців
Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців
Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців

Автор: 

армия РФ (19403) военнопленные (1080) Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+20
Пора показивати просто голови. Нi?
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19.06.2024 14:52
+15
хто хотів побачити пики так ось вони такі

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19.06.2024 14:58
+11
Поясніть, навіщо блюрити?
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19.06.2024 14:56
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Пора показивати просто голови. Нi?
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19.06.2024 14:52 Ответить
amen
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19.06.2024 14:58 Ответить
Або дупи на палі
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19.06.2024 14:59 Ответить
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19.06.2024 15:02 Ответить
Поясніть, навіщо блюрити?
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19.06.2024 14:56 Ответить
Потому что их лица просто изуродованы интеллектом.
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19.06.2024 15:02 Ответить
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19.06.2024 15:04 Ответить
логично
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20.06.2024 01:05 Ответить
Бояться що хтось пізнае в них своїх катів
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19.06.2024 19:09 Ответить
Тоді є шанс їх показово стратити... Вже настав час їм голови відрізати! А потім сказати, що це вони самі себе...
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19.06.2024 19:54 Ответить
хто хотів побачити пики так ось вони такі

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19.06.2024 14:58 Ответить
ну і нашо?
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19.06.2024 15:02 Ответить
ціцьку щє їм дайте....
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19.06.2024 15:03 Ответить
про відрізану голову хлопця вже забули?
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19.06.2024 15:07 Ответить
Навіщо рила хоч цих свиней вже ховати?!?!! До чого такі "фото" взагалі?
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19.06.2024 15:10 Ответить
🔪
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19.06.2024 15:12 Ответить
10300 грн в місяць на полоненого 3.14дара
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19.06.2024 15:12 Ответить
Ермак своих не бросает, пока они головы хлопцам режут!!!
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19.06.2024 23:45 Ответить
Брехня. Нет рож, нет пленных. Можно до всерачки квадратики печатать.
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19.06.2024 15:16 Ответить
Навіщо
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19.06.2024 15:29 Ответить
Рашисти, за гроші підписали контракт, щоб йти УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ в Україні!!
Їх треба панять, не фсьо так адназначна ???
Пильнуймо суддів МАЙДАНУ та Оманських приблуд95, які ошиваються на прострочених посадах, з 21 травня! Бухгалтери з ДУС, за голову хватаються, бо нецільове використання бюджетних коштів з 21 травня….
Слава Україні!
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19.06.2024 15:34 Ответить
Пуйло міняти всіх-на-всіх не хоче. Пуйло пофігу власні люди. Тим більш, що в Україні полонені росіяни відгодовуються до безміри
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19.06.2024 15:53 Ответить
Нафіга морди закривати?
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19.06.2024 18:45 Ответить
 
 