26 985 254

На Одесщине сразу 47 мужчин пытались незаконно выехать в Молдову, - журналист Глагола. ФОТО

В Одесской области задержаны 47 мужчин, пытавшиеся незаконно выехать из Украины в Молдову.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением "ГрР" успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой.

ухилянти затримані на Одещині

В районе Обжилы (Украина) - Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто были 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и 7 организаторов.

Сейчас продолжаются следственные действия и поиски других причастных к этому каналу. Как правило, за каждого мужчину, которого планируют переправить организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов", - написал журналист.

Также смотрите: Замаскировался под "бабушку", чтобы незаконно добраться до Словакии: в поезде "Киев - Ужгород" задержали одессита, - ГПСУ. ВИДЕО

Автор: 

граница (5327) Одесская область (3779) уклонисты (1042)
А от журналіст Віталій Глагола не ухилянт - він "героїчно" боронить країну знімаючи втікачів на західних кордонах. У нього все чудово - гарна зарплата, бронь від мобілізації і війна його не стосується, так само, як і не менш "героїчних" захисників західних кордонів, які скромно ховають обличчя, аби раптом, ніхто не дізнався, як ці "герої" воюють.
22.06.2024 02:08 Ответить
22.06.2024 02:08 Ответить
+29
а ще хтось в тому сумнівався ??? генетичні совки, діти, внуки нквдистів на ніщо окрім совка більше не здатні !!!




22.06.2024 03:35 Ответить
22.06.2024 03:35 Ответить
+28
Судячи з того,що західні кордони краще охороняються і більш захищені чим східні, та й автівки,пікапи для спец служб закупляє держава нові, а для ЗСУ волонтери старий мотлох, то можна подумати, що прості цивільні, більші вороги чим кацапня... Та навіть у кацапів,кордони не закриті, людей ніхто не викрадає... То ми точно не в окупаціїї?
22.06.2024 03:46 Ответить
22.06.2024 03:46 Ответить
Стежками Незламності
22.06.2024 10:50 Ответить
22.06.2024 10:50 Ответить
Судячи з другого каравану автівок, то їхня не перша мандрівка, а добре налагоджена схема. В цій схемі працює СБУ та прикордонники. Скоріше за все контрабандисти вирішили скрисятнічати або конкуренти слали
22.06.2024 11:01 Ответить
22.06.2024 11:01 Ответить
Можливо друга поїздка, або третя. От їх і вирахували.
22.06.2024 11:21 Ответить
22.06.2024 11:21 Ответить
Ділки на цій операції заробили приблизно
триста тисяч доларів !!

Ділків до буцегарні , з конфіскацією майна ,
а втікачів на службу 😡
22.06.2024 11:24 Ответить
22.06.2024 11:24 Ответить
Ну ось і готове відділення до лав ЗСУ.
22.06.2024 12:18 Ответить
22.06.2024 12:18 Ответить
сумно що тікають як раз переважно 90-стики, молоді, хто міг би воювати

а йдуть добровільно, або коли призовуть, або вперто залишаються в Україні і працюють - старші, кому за 40, і хто вихований інакше
22.06.2024 13:05 Ответить
22.06.2024 13:05 Ответить
А в твою голову не приходила думка, що молодих тут ніщо не тримає. Вони не мають бізнесів, нерухомості, трьох дітей, тещі, кар`єри, та всього іншого "коріння". Тому і тікають. Немає що втрачати, немає що захищати, немає віри в державу, і немає совєтскаго абразаванія, де нужно родіну мать защіщать
23.06.2024 09:19 Ответить
23.06.2024 09:19 Ответить
Воевать будут все. Либо сейчас за Украину, либо потом за сосию. Лучше убивайте русню. Донатье на дроны. Чем больше дохлых рускиз тем лучше!
22.06.2024 13:35 Ответить
22.06.2024 13:35 Ответить
Ти чого не вбиваєш русню? Чого втік, патріот?
22.06.2024 13:58 Ответить
22.06.2024 13:58 Ответить
Убиваю. Уверен, что дроны которые я покупаю для ЗСУ забаранили не одну рускую скотину.
22.06.2024 14:03 Ответить
22.06.2024 14:03 Ответить
Ага, ага. Розказуй нам. Таких нафронтовиків зараз як гівна. Втекло від мобілізації і пузирі з носа пускає.
22.06.2024 14:09 Ответить
22.06.2024 14:09 Ответить
Ще раз питаю, чому злиняв в Германію? Чому за тебе інші мають в окопах гнити? Що це за патріотизм такий ? У самого срака в теплі, а інших агітуєш посадки штурмувати? Ти дуже на бувшого мента схожий.
22.06.2024 14:23 Ответить
22.06.2024 14:23 Ответить
Ответь как ты помогаешь Украине убивать русню и я отвечу на твой вопрос. Последний шанс для тебя, *****.
22.06.2024 14:26 Ответить
22.06.2024 14:26 Ответить
Всё ясно) Тебя на какой помойке нашли? Ты ж даже в самое тупое ипсо не можешь. Давай попробуем ещё один раз. Отвечаешь на вопрос, как ты помогаешь Украине убивать русню и я отвечу на все твои вопросы. Всё понятно? Не волнуйся, сосредоточься. Вопрос не сложный.
22.06.2024 14:34 Ответить
22.06.2024 14:34 Ответить
"Еврейские альпинисты успешно обойшли Эверест" - це про таких як ти? )))
22.06.2024 14:37 Ответить
22.06.2024 14:37 Ответить
Залишайся при своїй думці, будь-ласка. Вона дуже важлива для мене. )))
22.06.2024 14:50 Ответить
22.06.2024 14:50 Ответить
Кароче, Владік: я відлучусь на годинку, потусуйся сам, не пропадай.
22.06.2024 14:52 Ответить
22.06.2024 14:52 Ответить
Друже, я в захваті від твоєї нервовоі системи)) Стільки часу розмовляти, дискутувати с такою гидотой. Особисто я не бачу сенсу, через 3 хвилини послав би на ***
22.06.2024 15:13 Ответить
22.06.2024 15:13 Ответить
Це точно про тебе.
23.06.2024 08:55 Ответить
23.06.2024 08:55 Ответить
пол роты есть.....
22.06.2024 13:39 Ответить
22.06.2024 13:39 Ответить
От така реальність-українці не хочуть захищати Україну, не хочуть воювати. А к@ц@пи -хочуть! лізуть і лізуть до нас...Що і робити в такій ситуації?
22.06.2024 14:12 Ответить
22.06.2024 14:12 Ответить
А українки хочуть, я не кажу про окопи, чи єта другоє. Сотні тисяч молодих українок бездітних гріють дупи по країнах західної Європи, Канадах та Сполучених Штатах. Бо виходить що українкам Україна не потрібна, все що вони можуть це на аватарі в соцмережі прапорець український притулити, чи на світлині десь закордоном обмотатися, тим же таки прапором.
22.06.2024 14:46 Ответить
22.06.2024 14:46 Ответить
Дивує інше : як може 47 бичків, маминькіних синочків їхати цілою колоною(!!!) на виїзд з України ??? Це що вони на екскурсію вирішили поїхати розвіятись , на що розраховували в такий вояж??? Це п...ц !!! От зібралися і вирішили поїхати... А виявляється що МОЖУТЬ.
22.06.2024 15:56 Ответить
22.06.2024 15:56 Ответить
Розраховували вони все правильно. Там постійно такі колони виїзджають. Це один раз зупинили, бабки збити додатково. Кількість українських чоловіків за кордоном зростає великими темпами. І це ще не всі там реєструються.
22.06.2024 18:27 Ответить
22.06.2024 18:27 Ответить
Кацапчик вчи українську , бо ми тебе не розуміємо .
22.06.2024 20:33 Ответить
22.06.2024 20:33 Ответить
А шо він сказав не так? Не на той мові? А ти, до речи, в якому окопі, сини, чоловік...? Чи так, подоляцьке лайно?
22.06.2024 21:18 Ответить
22.06.2024 21:18 Ответить
Киевский симфонический оркестр в полном составе (73 человека) сбежал из Украины вместе с музыкальными инструментами и получил убежище в Германии. Об этом сообщают СМИ.

Сообщается, что оркестр, в составе которого две трети составляют мужчины мобилизационного возраста, выехал для участия в фестивале, однако на родину уже не вернулся. Музыкантам вместе с семьями предложили жилье и убежище власти города Монхайм-на-Рейне в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Мэр города пообещал оркестру из Киева идеально подходящий концертный зал со следующего года. Политик назвал решение пригласить оркестр в Монхайм-на-Рейне примером конкретных действий по защите украинской культуры.
22.06.2024 20:40 Ответить
22.06.2024 20:40 Ответить
Я скажу честно, мне вообще до фонаря этот оркестр, суть в том что скрипачи и все остальные музыканты проживут на передке несколько часов, а Украине могли нести пользу годами, причём по всему миру прославлять государство.
22.06.2024 21:24 Ответить
22.06.2024 21:24 Ответить
Абсолютно верно, всё так и есть.
22.06.2024 21:57 Ответить
22.06.2024 21:57 Ответить
А ти, гнида московська, яким мікроскопом працюєш? Теж воювати не можеш бо з аристократів-запроданців?
23.06.2024 09:01 Ответить
23.06.2024 09:01 Ответить
Виртуозы классической музыки это эксклюзивные музыканты, не зря немцы вцепились в них с такой жадностью.
22.06.2024 21:36 Ответить
22.06.2024 21:36 Ответить
Музыкантов-виртуозов из немецких симфонических оркестров не призывали в вермахт даже в 1944 году.
22.06.2024 22:51 Ответить
22.06.2024 22:51 Ответить
23.06.2024 00:38 Ответить
23.06.2024 00:38 Ответить
Ухилянти вже цілими колонами біжать з країни??? Це говорить що в країні та на кордоні повний криндець.
23.06.2024 09:03 Ответить
23.06.2024 09:03 Ответить
