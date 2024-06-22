На Одесщине сразу 47 мужчин пытались незаконно выехать в Молдову, - журналист Глагола. ФОТО
В Одесской области задержаны 47 мужчин, пытавшиеся незаконно выехать из Украины в Молдову.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением "ГрР" успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой.
В районе Обжилы (Украина) - Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто были 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и 7 организаторов.
Сейчас продолжаются следственные действия и поиски других причастных к этому каналу. Как правило, за каждого мужчину, которого планируют переправить организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов", - написал журналист.
триста тисяч доларів !!
Ділків до буцегарні , з конфіскацією майна ,
а втікачів на службу 😡
а йдуть добровільно, або коли призовуть, або вперто залишаються в Україні і працюють - старші, кому за 40, і хто вихований інакше
