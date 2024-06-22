На Одесщине сразу 47 мужчин пытались незаконно выехать в Молдову, - журналист Глагола. ФОТО

В Одесской области задержаны 47 мужчин, пытавшиеся незаконно выехать из Украины в Молдову.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением "ГрР" успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой.

В районе Обжилы (Украина) - Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто были 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и 7 организаторов.

Сейчас продолжаются следственные действия и поиски других причастных к этому каналу. Как правило, за каждого мужчину, которого планируют переправить организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов", - написал журналист.

