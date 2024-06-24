Спутниковые снимки с последствиями ударов по военному объекту под Евпаторией в оккупированном Крыму. ФОТО

Спутник Planet Labs зафиксировал следы от пожаров на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией в оккупированном Крыму.

Об этом свидетельствуют спутниковые фото за 24 июня.

Согласно данным OpenStreetMap, там находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), который входит в состав Воздушно-космических сил РФ. Это важная воинская часть в системе российской космической связи и спутниковой навигации.

"На территории этого Центра расположены системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана", в которую входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС". "Пион-НКС", в частности, использует активную радиолокацию для морской разведки и сбора информации", - рассказал в комментарии "Схемам" военный эксперт Анатолий Храпчинский.



Он добавил, что российская армия также может использовать этот Центр, чтобы управлять группами спутников "ГЛОНАСС" (российский аналог американской GPS, этой системой оперирует, в частности, государственная корпорация РФ "Роскосмос") и такими системами радиоэлектронной борьбы, как "Тирада-2" и "Былина-ММ", которые, по словам Храпчинского, "предназначены для подавления сигналов связи вражеских спутников".

Напоминаем, в ночь на 24 июня прозвучала серия громких взрывов - о чем в соцсетях написали жители Евпатории и населенных пунктов Молочное и Витино, а также крымские телеграм-каналы. Официально ни в Украине, ни в России эти события не комментировали.



Месяц назад, 24 мая, ВСУ нанесли удар по другому центру дальней космической связи в оккупированном Крыму, в районе поселка Семидворье вблизи Алушты.