В Крыму прогремела серия взрывов. Есть информация о "прилетах" по воинской части оккупантов, - СМИ
Поздно вечером в воскресенье, 23 июня, в нескольких городах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне Крим" и Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников "Суспільного Крим", около 22:00 взрывы прогремели в оккупированной Евпатории.
В 22:03 воздушную тревогу объявили в оккупированном Севастополе. Однако через 10 минут сообщили об отбое. На время тревоги морской и наземный общественный транспорт приостанавливали свою работу.
В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Паблик пишет, что в Евпатории и селе Витино заметили немало машин скорой помощи. В Витино также начался пожар.
"Крымский ветер" также пишет, что был "прилет" в воинскую часть между Молочным и Уютным.
Также паблик добавил, что в районе Черноморского и Межводного местные жители тоже слышали несколько взрывов.
Так тримати!!
Рашисти виють, що до Криму наближається велика кількість БПЛА (c)
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
.
Палестинцям же вдалось, тому така стратегія працює з Заходом аж бігом.
Яка "вторая армія", така і "атвєтка".