В Крыму прогремела серия взрывов. Есть информация о "прилетах" по воинской части оккупантов, - СМИ

Поздно вечером в воскресенье, 23 июня, в нескольких городах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне Крим" и Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников "Суспільного Крим", около 22:00 взрывы прогремели в оккупированной Евпатории.

В 22:03 воздушную тревогу объявили в оккупированном Севастополе. Однако через 10 минут сообщили об отбое. На время тревоги морской и наземный общественный транспорт приостанавливали свою работу.

В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Паблик пишет, что в Евпатории и селе Витино заметили немало машин скорой помощи. В Витино также начался пожар.

"Крымский ветер" также пишет, что был "прилет" в воинскую часть между Молочным и Уютным.

Также паблик добавил, что в районе Черноморского и Межводного местные жители тоже слышали несколько взрывов.

