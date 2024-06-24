РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости
13 988 27

В Крыму прогремела серия взрывов. Есть информация о "прилетах" по воинской части оккупантов, - СМИ

вибух

Поздно вечером в воскресенье, 23 июня, в нескольких городах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне Крим" и Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников "Суспільного Крим", около 22:00 взрывы прогремели в оккупированной Евпатории.

В 22:03 воздушную тревогу объявили в оккупированном Севастополе. Однако через 10 минут сообщили об отбое. На время тревоги морской и наземный общественный транспорт приостанавливали свою работу.

В свою очередь Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Паблик пишет, что в Евпатории и селе Витино заметили немало машин скорой помощи. В Витино также начался пожар.

"Крымский ветер" также пишет, что был "прилет" в воинскую часть между Молочным и Уютным.

Также паблик добавил, что в районе Черноморского и Межводного местные жители тоже слышали несколько взрывов.

Читайте также: Власти Севастополя заявили об атаке дронов

Автор: 

взрыв (6882) Евпатория (101) Крым (26455)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Крим. Українські війська успішно завдали удару по центру космічного спостереження та зв'язку НІП-16 у с. Вітіно (біля Євпаторії) кількома тактичними балістичними ракетами MGM-140 ATACMS. Координати: 45.22439, 33.15839.
Рашисти виють, що до Криму наближається велика кількість БПЛА (c)

показать весь комментарий
24.06.2024 00:06 Ответить
+26
Сьогодні Українські ракетники сдавали екзамени. Трохи згодом російські пабліки проінформують, які оцінки будуть в залікових книжках курсантів.
Так тримати!!
показать весь комментарий
24.06.2024 00:05 Ответить
+22
показать весь комментарий
24.06.2024 00:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.06.2024 00:04 Ответить
Сьогодні Українські ракетники сдавали екзамени. Трохи згодом російські пабліки проінформують, які оцінки будуть в залікових книжках курсантів.
Так тримати!!
показать весь комментарий
24.06.2024 00:05 Ответить
Тю, та це ж просто камніснєба, все норм, розходимось
показать весь комментарий
24.06.2024 00:06 Ответить
Крим. Українські війська успішно завдали удару по центру космічного спостереження та зв'язку НІП-16 у с. Вітіно (біля Євпаторії) кількома тактичними балістичними ракетами MGM-140 ATACMS. Координати: 45.22439, 33.15839.
Рашисти виють, що до Криму наближається велика кількість БПЛА (c)

показать весь комментарий
24.06.2024 00:06 Ответить
Гм, ну й нащо вити... Хай наближаються. 😄
показать весь комментарий
24.06.2024 00:23 Ответить
Летят в отпуск, на пляже погреться, в море покупаться...
показать весь комментарий
24.06.2024 00:38 Ответить
Excellent. 👍
показать весь комментарий
24.06.2024 00:07 Ответить
хоч 1 хороша новина
показать весь комментарий
24.06.2024 00:16 Ответить
Наші воїни викурюють кацапів із украінського Криму ,
молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
24.06.2024 00:19 Ответить
ЧОРНА БАВОВНА )))
показать весь комментарий
24.06.2024 00:24 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 01:00 Ответить
ото помотало жінку по горОдах!
показать весь комментарий
24.06.2024 11:44 Ответить
🔥Схоже «прилетіло» по Центру космічного зв'язку в селі Вітіно біля міста Євпаторії
показать весь комментарий
24.06.2024 06:07 Ответить
Байден посилає подаруночки в український Крим
показать весь комментарий
24.06.2024 06:08 Ответить
Из этой новости раздули что тоиневероятное в Росс СМИ. Типа кассетами ударили умышленно по пляжу. " Террористический акт украинской хунты". Умеют они скандал подымать. Харьков бомбят каждый день почти и их ничего не смущает. Только хвалятся какие у них бомбы большие, гордятся.
показать весь комментарий
24.06.2024 07:06 Ответить
Цілили куди треба , а чому там виявився пляж - то вже їхні проблеми .
.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:39 Ответить
Так, вони це вміють.
Палестинцям же вдалось, тому така стратегія працює з Заходом аж бігом.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:31 Ответить
Касапы, не надо сбивать своей рукожопой ПВО наши мирно летящие ракеты 🫠🫠🫠!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 10:00 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 11:22 Ответить
А в Одесі великий склад мережі супермаркетів "Таврія" спалили.
Яка "вторая армія", така і "атвєтка".
показать весь комментарий
24.06.2024 12:16 Ответить
Приходилось бути на території космічного центру ,біля Євпаторії Дуже хороша ціль. І жалко її. Могла б служити Україні.А прийшли нові фашисти і приходиться знищувати такі цілі. Була річниця ( 22.06. 41р.) нападу біснуватого фюрера,але кацапський карлик перевершив його. Прикро,що і народ там --перевершив у своїх діях тих фашистів.
показать весь комментарий
24.06.2024 16:19 Ответить
 
 