РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10381 посетитель онлайн
Новости Фото Борьба с коррупцией
26 947 100

Родственники полковника СБУ Зеленского владеют автопарком на 440 тыс. дол. и домами в Конча-Заспе, - СМИ. ФОТО

Родственники руководителя управления ГУ "Д" ДЗНГ СБУ, полковника Алексея Зеленского за последние годы приобрели в собственность автомобилей и мотоциклов на общую сумму 440 тысяч долларов. Кроме того, тесть и мать чиновника обзавелись домами в Конча-Заспе.

Об этом говорится в расследовании Слідства.Інфо, сообщает Цензор.НЕТ.

Дома в Конча-Заспе

Во время войны тесть полковника Зеленского стал владельцем дома на 328,2 квадратных метра. Имение приобретено в мае 2023-го.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

Полковник Зеленский рассказал журналистам, что за дом заплатили $240 тыс. Купили его в складчину для того, чтобы отремонтировать и продать. Зато "Слідство.Інфо" обнаружило, что объявление о продаже этого дома появилось именно в день разговора чиновника с журналистами. Из кэша Google видно, что в тот же день Зеленские выставили свой дом на продажу за 39 млн 460 тыс. грн. То есть почти за 1 млн долларов.

Алексей Зеленский говорит, что сейчас он и его семья проживают в другом доме в Конча-Заспе.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

Согласно документам, мать Алексея Зеленского в 2021 году покупала только сам участок, на котором тогда стоял недостроенный дом. Объект обошелся ей всего в $25 тыс. "Нет, это был не дом, это были стены с крышей. Это был недостроенный участок, я не помню, до 50 тыс. (долларов) брали. Это я был инициатором. Сейчас мы там живем", - говорит Зеленский.

Эксперт по вопросам недвижимости оценил это приобретение в не менее 170 тысяч долларов и отметил, что цена в $25 тыс. не соответствует рыночной по состоянию на 2021 год.

Читайте также: Таможенник из Львовщины Конанец имеет апартаменты в Дубае стоимостью 175 тыс. долл., - СМИ

Автопарк

С помощью сервиса Youcontrol удалось узнать, что в начале этого года жена чиновника Юлия стала обладательницей зеленой BMW X6 M 2023 года выпуска.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

В январе 2024-го такую машину на профильных сайтах продавали примерно за $137 тыс.

В июне 2023-го Алексей Зеленский приобрел Mercedes-Benz s 500 (2020 года). Эта машина неоднократно попадала на камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Автопарк полковника СБУ Зеленського

Сейчас такие машины продают от $120 тыс.

В начале этого года мать чиновника, бывший подполковник СБУ, приобрела Lexus LX 600 (2022 года выпуска).

Автомобіль матері полковника СБУ Зеленського

В январе, когда покупалось это авто, такие же машины продавали за почти $140 тыс.

Кроме того, Алексей Зеленский и его мать в 2024 году купили два мотоцикла BMW, рыночная стоимость каждого около $20 тыс.

Читайте также: Жена начальника кибербезопасности СБУ Витюка купила квартиру за 1,4 млн долл., а мама - еще две квартиры, - СМИ

Объяснение полковника СБУ Зеленского

В комментарии журналистам полковник Зеленский ответил, что он и его родственники занимаются перепродажей автомобилей: "Я в течение 12-15 лет занимаюсь машинами. Около 47 машин за последние 10-11 лет было продано с моего номера телефона". Журналисты "Слідства.Інфо" проверили эту информацию и действительно нашли около 20 объявлений по продаже автомобилей с номера чиновника.

Также, по словам Зеленского, часть из перечисленных транспортных средств удалось приобрести по цене значительно меньше рыночной, поскольку те имели повреждения. Так, например, Mercedes-Benz s 500, как утверждает чиновник, обошелся ему в $78 тыс., а BMW его жена приобрела за "80 с копейками".

Как говорится в расследовании, родственники Зеленского за последние годы в целом приобрели в собственность 5 домов в пригороде Киева, часть из них продали.

Журналисты отмечают, что должностным лицам правоохранительных органов закон запрещает осуществлять предпринимательскую деятельность.

Комментарий прессслужбы СБУ:

Финансово хозяйственная и предпринимательская деятельность родственников А.Зеленского осуществляется официально, исключительно в рамках закона и из нее уплачиваются все налоги. Соответствующие финансовые отчеты семья и близкие родственники чиновника СБУ ежегодно представляют в Государственную налоговую службу и другие соответствующие органы, как того требует законодательство.

Что касается транспортных средств

Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 L и находящиеся в собственности А.Зеленского мотоцикл BMW M1000 R были приобретены им за средства от сдачи в аренду в 2022 и 2023 годах и последующей продажи в 2023 году его собственного недвижимого имущества.

В частности, речь идет о продаже дома-"сруба", который А.Зеленский с семьей строили в течение 2011-2018 годов.

Транспортные средства членов его семьи были приобретены за счет многолетней предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой на постоянной основе, продажи других транспортных средств и объектов недвижимости.

Что касается дома в Козине

Указанный объект недвижимости был приобретен членами семьи А.Зеленского с целью дальнейшей перепродажи и получения дохода. Основную часть финансирования этого дома обеспечил близкий родственник А.Зеленского, который с 2007 года занимается предпринимательской деятельностью и имеет возможности для предоставления ссуды. Соответствующие документы, подтверждающие факт займа – имеются. Дом выставлен на продажу.

Что касается недвижимости, которой владеет мать А.Зеленского

В 2021 году мать А.Зеленского по рыночной цене приобрела земельный участок, а не готовое здание в с. Козин. Далее, в течение нескольких лет там проходило строительство, осуществлявшееся за счет доходов, официально полученных и задекларированных матерью чиновника СБУ. Речь идет о доходах от сдачи в аренду и продаже других объектов недвижимости.

Об указанных выше сделках и существенных изменениях в имущественном состоянии А.Зеленский отчитался в 2022 и 2023 годах в соответствующие государственные органы в полной мере.

Автор: 

авто (4219) недвижимость (820) СБУ (19983) Слідство.Інфо (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
Коли ця вже ганьба припиниться?
показать весь комментарий
26.06.2024 21:50
+43
Новини, хоч не читай.
Кожного дня хтось дно колупає і колупає((
показать весь комментарий
26.06.2024 22:00
+37
Людина собі ганяє "биточки" з США, власноруч всією дружньою родиною ремонтують в неробочий час, ночують в гаражі аби заробити копійчину (дивно, що ще канал на YouTube не завели бо ця тема зараз популярна), а ці журналісти собі щось навигадували. Немає життя чесній, працьовитій родині полковника в цій країні.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не той
показать весь комментарий
26.06.2024 21:48 Ответить
В того не менше
показать весь комментарий
26.06.2024 22:41 Ответить
і цей ЗЄлєнський не родич тому ЗЄлєнському?
що не з Кривого Рогу ?

а... однофамілєць, совпадєніє.
канєчно
показать весь комментарий
27.06.2024 01:31 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2024 10:56 Ответить
Коли ця вже ганьба припиниться?
показать весь комментарий
26.06.2024 21:50 Ответить
Ну якщо вона була завжди, на протязі як мінімум, останніх пʼяти років, то на чому грунтуються ваші оптимістичні очікування?
показать весь комментарий
26.06.2024 22:14 Ответить
В цій конторі це було на протязі 30 років тому орківська агентура так свобідно почувала себе в Україні
показать весь комментарий
26.06.2024 22:45 Ответить
ЗЄлєнський, чому ми ще не в НАТО ?

та я не цього питаю, а того.
а може у обох спитати ?
показать весь комментарий
27.06.2024 01:34 Ответить
Як вона може припинитися... Уся ця система геть згнила !
показать весь комментарий
27.06.2024 13:17 Ответить
Ніколи. Припинять
показать весь комментарий
27.06.2024 19:25 Ответить
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. (с)
показать весь комментарий
26.06.2024 21:53 Ответить
Україна чудова країна - скрізь у цивілізованих країнах машина втрачає свою цінність, як тільки виїжджає з дилерської стоянки. І значно втрачає свою цінність.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:53 Ответить
Це колега підглядальників за бігусом?
показать весь комментарий
26.06.2024 21:53 Ответить
однофамілець....
показать весь комментарий
27.06.2024 01:32 Ответить
Недоїдали , недосипали , перепрацювали і накупили.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:53 Ответить
Це все продажне іпсо! Не можна таке робити під час війни ! Не розслідуйте статки ТЦК-шників ,полковників ЗСУ, СБУ і тому подібне бо це підриває обороноздатність держави! Напевно ті журналісти працюють на ворога!
показать весь комментарий
26.06.2024 21:59 Ответить
...забув добавити щоб слухали тільки гавномарафон і найвеличнішого ЗЕ. Правда тільки там. Все решта-іпсо і фейки!
показать весь комментарий
26.06.2024 22:01 Ответить
i мівіну з голоду жерли, i коньяком Hennessy Richard ii запивали, щоб вiд сухом'ятки не подавитися.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:12 Ответить
Пусть его мать погоняет на мотоцикле БМВ на камеру. Не докажет всем что крутая байкерша-- всем окопы копать на передовой. 15 лет.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:54 Ответить
Ніфіга незрозуміло. Він сказав, що займається перепродажем автомобілів. Він же не може вести підприємницьку діяльнсть.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:56 Ответить
По закону не може.

Чхали вони на закон. Заради цього в СБУ і йдуть.
Чи хтось досі вірить, що наші кдб-шники живуть на зарплату та пайок?
показать весь комментарий
26.06.2024 22:08 Ответить
Людина собі ганяє "биточки" з США, власноруч всією дружньою родиною ремонтують в неробочий час, ночують в гаражі аби заробити копійчину (дивно, що ще канал на YouTube не завели бо ця тема зараз популярна), а ці журналісти собі щось навигадували. Немає життя чесній, працьовитій родині полковника в цій країні.
показать весь комментарий
26.06.2024 21:58 Ответить
Підприємливий сбушник …чи сбушний підприємець…все одно як не крути…
показать весь комментарий
26.06.2024 21:58 Ответить
Новини, хоч не читай.
Кожного дня хтось дно колупає і колупає((
показать весь комментарий
26.06.2024 22:00 Ответить
Ця гниль не зараз з'явилась. Цю гниль завели ще комуняки, а після розпаду совка вона розквітла і розповзлась ще більше.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:52 Ответить
Не согласен,коммуняки не завезли, а создали
показать весь комментарий
27.06.2024 05:28 Ответить
Я ж написав завели, а не завезли. Читайте будь ласка уважніше
показать весь комментарий
27.06.2024 10:18 Ответить
Каждый день - то поймали коррупционера, то нашли чиновника который имеет недвижку, авто оформленную на родственников !!!
показать весь комментарий
26.06.2024 22:05 Ответить
.... але новин про посадки нема
показать весь комментарий
26.06.2024 22:39 Ответить
Ета проста аднафамілєц .
показать весь комментарий
26.06.2024 22:05 Ответить
Мабуть цього разу доведеться відповідати за "непорочність "прізвища. Перевірять все з особливою пристрастю.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:07 Ответить
Красиво звучит, подсудимый Зеленский встать
показать весь комментарий
27.06.2024 05:27 Ответить
Абвгдейки з початку незалежності були є і будуть бандитами у порівнянні з якими зеки у законі і їх бригади просто дитсадок..., і з часом вони тільки прогресують...
показать весь комментарий
26.06.2024 22:08 Ответить
Вся покрита зеленью, абсолютна вся , бідна Україна запліснявила вся.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:09 Ответить
Вибори
показать весь комментарий
27.06.2024 00:18 Ответить
Звичайні будні українських топ-чиновників.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:10 Ответить
На який х..р це публікувати та висвітлювати?От для чого?Випустіть притомних з цього дурдому ,а самі хоч зжєрить тут одне одного.Щури,блд.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:11 Ответить
Притомним призначено "почесний обов'язок" вмерти чи стати калікою, аби корупціонери могли якомога довше збільшувати свої статки. Якщо їх випустити - доведеться тягнути на війну поліцію, ТЦК, суддів, прокурорів, митників, молодих пенсіонерів з силових структур і т.п., а цей контингент воювати не планує за жодних обставин. Тому ця влада краще заблокує західні кордони, аби ресурс, який не хоче за неї здохнути часом не розбігся.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:32 Ответить
Сергей Витальевич, в ваших оценках существуют темы отличные от мобилизации?
Вы можете думать о чем нибудь кроме секса ТЦК?
показать весь комментарий
26.06.2024 22:57 Ответить
Без т.зв."притомних"не дадуть кредитів,до того ж кількість бюрократичного апарату коригується кількість населення,наприклад:на 100тис.населення 700ментів, так що від корита треба буде розігнати до зріна корупціонерів
показать весь комментарий
26.06.2024 23:00 Ответить
зєлєнскій зєлєнскому око не виклює...
дайте цим мародерам-зрадникам ще один прездобольський термін і ще одну Україну для експериментів над живими людьми - і згодом ви не впізнаєте ні Україну ні людей
понавибирали, блін, клоунів та бариг дермових
показать весь комментарий
26.06.2024 22:11 Ответить
Якщо голова у офіцерів служби безпеки України зайнята тачками, домівками та іншим барахлом, то не дивуйтеся чому в Україні і її владі повно шпигунів, і я не кажу вже про 5 підірваних мегаскладів з БК, за які так нікого так і не знайшли.

Україна-тот є Рай для шпигунства!
показать весь комментарий
26.06.2024 22:13 Ответить
"Настоящий зеленский" !!!
показать весь комментарий
26.06.2024 22:29 Ответить
А він взагалі коли встигає працювати на своїй посаді, коли в нього такі продажі техніки?
показать весь комментарий
26.06.2024 22:30 Ответить
В НАТО зрозуміють і приймуть
показать весь комментарий
26.06.2024 22:32 Ответить
Зелене лайно льеться з усюди
показать весь комментарий
26.06.2024 22:32 Ответить
Что-то мы давно не слышали про лейтенанта баканова
показать весь комментарий
26.06.2024 22:35 Ответить
Запретить "бусики" полностью невозможно. Это человеческий фактор - решение работников ТЦК, которые в работе используют те инструменты, которые кажутся им нормальными, - Подоляк

Так и тут, сотрудник СБУ и его родственники используют те "инструменты", которые для него нормальные...
показать весь комментарий
26.06.2024 22:38 Ответить
Як ті працьовиті мурашечки - де що помітили усе до хатки...
показать весь комментарий
26.06.2024 22:40 Ответить
нє, оце приїздить такий плк зєлєнскій на володимирську на "ланос'і" й всі такі сбешники хихочуть, підморгують одне одному: "фу, лох зєлєнскій". а всі ж знають - "зєлєнскій - нє лох"
показать весь комментарий
26.06.2024 22:45 Ответить
яхєрйогознає... може заборонити всім з прізвищем Зеленський обіймати будь-які державні посади?
Може у консерваторії щось треба міняти?
показать весь комментарий
26.06.2024 22:45 Ответить
Красень.Вміє жити.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:53 Ответить
Вони не родичі і навіть не однофамільці !
показать весь комментарий
26.06.2024 22:54 Ответить
Настоящий полковник. Донатори на дрони повинні зібратися й покарату цю гниль...
показать весь комментарий
26.06.2024 22:59 Ответить
Яка талановита династія сбу-шників: все життя на держслужбі, і всі на лєхусах та мерсах, та бехах.
Мабуть зарплати в сбу занадто високі - треба привести до середньої по країні.
показать весь комментарий
26.06.2024 23:00 Ответить
А що ви хотіли, люди крутяться, мають таланти, купити за дешево, продати дорого. Та ще й самі ремонт роблять, майстри на всі руки
показать весь комментарий
26.06.2024 23:09 Ответить
...яке кончене! нехай би жив собі на середню пенсію....
показать весь комментарий
26.06.2024 23:53 Ответить
Раньше это спекуляцией называлось
показать весь комментарий
27.06.2024 05:23 Ответить
невже не Zрозуміло ::::: .....мама любіт Sкорость ......
показать весь комментарий
26.06.2024 23:19 Ответить
И тэм нэ мэнее, Рафик ни у чьом не виуноват!
показать весь комментарий
26.06.2024 23:27 Ответить
Нормально - це все Зеленські такі хитрозаді? Махровий корупціонер брав хабарі не кешем, а люксовими авто. Типу все навколо дебіли і не зрозуміють, як він відмиває хабарі.
показать весь комментарий
26.06.2024 23:30 Ответить
Специально нашли однофамильца? 😄 На рашне же начнется сейчас: "Зеленский - коррупционер!"
показать весь комментарий
27.06.2024 00:03 Ответить
Ку*ва ма*ь! Чому, як успішні бізнесмени - то обов'язково родичі якогось шишака на високій посаді, або з великими погонами. Виходить, що той шишак найдурніший, бо замість вести успілний родинний бізнес пішов на державну службу з невеликою офвційною зарплатнею. Хтось повірить?
показать весь комментарий
27.06.2024 00:24 Ответить
Тому, що з 1991 р. першими почали почали набувати статків керівники МВС та СБУ маючи змогу і вплив, а опісля тим почала займатися нижча ланка цих утриманців. Дурний приклад заразний, а спокуса не має меж.
показать весь комментарий
27.06.2024 03:40 Ответить
Вибори
показать весь комментарий
27.06.2024 01:24 Ответить
І що станеться? Знову виберете покидьків
показать весь комментарий
27.06.2024 08:15 Ответить
На передок его! Ему есть что защищать.
показать весь комментарий
27.06.2024 02:44 Ответить
Не на часі! Після війни розберемось! ))))))))
показать весь комментарий
27.06.2024 07:36 Ответить
Как в старом анекдоте.... Зачем зарплата, а я думал дали должность и крутись...
показать весь комментарий
27.06.2024 05:21 Ответить
Ще один Грицак , їх там 99% таких бізгесменів
показать весь комментарий
27.06.2024 07:03 Ответить
Все законно! Все зароблено мозолями. Розходимось.
показать весь комментарий
27.06.2024 08:13 Ответить
Мозолі на вустах та сфінктері?
показать весь комментарий
27.06.2024 22:30 Ответить
Не трогайте его. Это другое.....
показать весь комментарий
27.06.2024 08:21 Ответить
Отрекись, отрекись от тестя!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.06.2024 08:43 Ответить
СБУ давно потрібно булорозігнати! Крім здирництва та хабарництва більше нічим не займаються. І навіть вдалі операції безпілотниками-це не їхня безпосередня робота. СБУ повинна займатися виявленням ворожою агентури та запобіганню посяганню на державність,а вся жОПа і ВР кишить кацапською агентурою. Деркача і таких, як він не чіпали поки США не зайнялися цим. Кал а мойського заховали у себе і охороняють від НАБУ, США таІзраїлю, де той фігурант не однієї кримінальної справи. СБУ-просто покидьки.
показать весь комментарий
27.06.2024 08:50 Ответить
СБУ є прямою наступницею КГБ УРСР. Від славної СБ ОУН вона не запозичила НІЧОГО! Тільки капітально комерціалізувалась з 1991 року і все. А після колективної диктатури бз*донецьких, коли СБУ була передана Свинохряком в повне підпорядкування ФСБ, там взагалі не залишилось нічого українського.
На жаль після 2014 року ніхто навіть і не подумав, щоб розігнати кодло комерсів та зрадників цієї шараги та створити на голому місці дійсно українську спецслужбу.
показать весь комментарий
27.06.2024 08:51 Ответить
дякуйте Порошенку
показать весь комментарий
27.06.2024 09:53 Ответить
Приклад бізнесового заробітчанства в СБУ, з використанням службового становища!!
Нічого державного, тільки корочка і гроші!! А ви кажете Захист України, рашисти, честь і совість… Корочка і тупе та нагле рило держиморди, як і у отих колег з катлєтами…з ВРУ !!!
Ось такий збіг… за 30 років створили, оті гниди, з корочками, СБУ ВРУ КМУ МВС РНБОУ держСекретарі ПОДАТКОВА МИТНИЦЯ ГПУ з прокурорськими, суддівські та інші, ті хто стоять на сторожі ЗАКОНУ, заробітчани чесні…
показать весь комментарий
27.06.2024 09:12 Ответить
Якось працюєшь ,стараєшься , атут бац у СБУ підприємцьа пару темок та життя зроблено , чому у нас КРАЇНА не Японія раз такі таланти в бізненсе, Мамка СБу теми синульке передала. Вото сволота зелена , там пройти по перчерським пагорбам куди не плюнь то судья подонок або "чесний "прокурор, або сбу підприємець це вороги скритні та для держави дуже небезпечні ,Содоль содолем но це падло треба випалювати ,бо небезпечніше чим кацапи.
показать весь комментарий
27.06.2024 09:18 Ответить
Згреблися не зрозуміло з яких рогів,вкрали у киян Конча-Заспу,як і все,ригачки зрівняли свій даунбас,тепер тут рівняють.Чому ні разу не було прильотів по Конча,де наводки?
показать весь комментарий
27.06.2024 09:30 Ответить
ну є там і порядні люди, Поярков наприклад
показать весь комментарий
27.06.2024 09:52 Ответить
Яка чесна порядна людина,патрioт.
показать весь комментарий
27.06.2024 09:57 Ответить
поки ми не почнемо їх відстрілювати - толку не буде.так було завжди і буде.їм краще смерть чим не красти - вони не можуть жити своїм надбанням - бо глисти.
показать весь комментарий
27.06.2024 10:10 Ответить
ЗЕздець, якого ми варті. Зате, поржаЛі в 19-му.
показать весь комментарий
27.06.2024 10:14 Ответить
Dirty Money
показать весь комментарий
27.06.2024 10:27 Ответить
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
показать весь комментарий
27.06.2024 10:30 Ответить
Так бидло 73 відсоткі схаває все ,щось серіальчіка давно не видно Зелений обкрав Зеленого, А Ярмак всіх посадив .
показать весь комментарий
27.06.2024 10:30 Ответить
ЧК=ГПУ=МГБ=КГБ=СБУ. Ничего не поменялось. Структура наивысшей коррумпировнасти с 1918 года.
показать весь комментарий
27.06.2024 11:12 Ответить
Пхахаха. И тут виноват совок.
показать весь комментарий
27.06.2024 20:14 Ответить
Да это нищеброды, упакованные бобры осели в США и Европе с виллами на побережье, но западные союзники почему-то их не замечают.
показать весь комментарий
27.06.2024 11:38 Ответить
СБУшнік перекуп барига
показать весь комментарий
27.06.2024 11:40 Ответить
А казали, що гірше не буде..
показать весь комментарий
27.06.2024 11:46 Ответить
Той випадок, коли прізвище повністю відповідає змісту 🤮
показать весь комментарий
27.06.2024 12:41 Ответить
и вы наедетесь на перемогу ? внатуре ? с таким гныдами ? мда. такое тупое стадо как в РФ, да только все партнеры Украины сидят на дешевых енергоресурсах РФ.
показать весь комментарий
27.06.2024 12:48 Ответить
Да продал этот пи...ор уже державу Украины
показать весь комментарий
27.06.2024 13:29 Ответить
Крупнейший морской перевозчик заявляет о коррупции в портах Одессы, и что не будет заходить в них - реакция ноль, при власти клоун со свитой
показать весь комментарий
27.06.2024 13:31 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
показать весь комментарий
27.06.2024 13:32 Ответить
Фраза "Я протягом 12-15 років займаюся машинами. Близько 47 машин за останні 10-11 років було продано з мого номера телефону" вже є зізнанням в порушенні законодавства про державну службу, а, можливо, і в ухиленні від сплати податків в доводі немаленьких розмірах.
Але кого це бентежить в цій конченій державі?
показать весь комментарий
27.06.2024 22:28 Ответить
....може почати продавати зброю всім бажаючим? ,думаю швидко наведемо самі порядок .
показать весь комментарий
27.06.2024 22:41 Ответить
 
 