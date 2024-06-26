Родственники полковника СБУ Зеленского владеют автопарком на 440 тыс. дол. и домами в Конча-Заспе, - СМИ. ФОТО

Родственники руководителя управления ГУ "Д" ДЗНГ СБУ, полковника Алексея Зеленского за последние годы приобрели в собственность автомобилей и мотоциклов на общую сумму 440 тысяч долларов. Кроме того, тесть и мать чиновника обзавелись домами в Конча-Заспе.

Об этом говорится в расследовании Слідства.Інфо, сообщает Цензор.НЕТ.

Дома в Конча-Заспе

Во время войны тесть полковника Зеленского стал владельцем дома на 328,2 квадратных метра. Имение приобретено в мае 2023-го.

Полковник Зеленский рассказал журналистам, что за дом заплатили $240 тыс. Купили его в складчину для того, чтобы отремонтировать и продать. Зато "Слідство.Інфо" обнаружило, что объявление о продаже этого дома появилось именно в день разговора чиновника с журналистами. Из кэша Google видно, что в тот же день Зеленские выставили свой дом на продажу за 39 млн 460 тыс. грн. То есть почти за 1 млн долларов.

Алексей Зеленский говорит, что сейчас он и его семья проживают в другом доме в Конча-Заспе.

Согласно документам, мать Алексея Зеленского в 2021 году покупала только сам участок, на котором тогда стоял недостроенный дом. Объект обошелся ей всего в $25 тыс. "Нет, это был не дом, это были стены с крышей. Это был недостроенный участок, я не помню, до 50 тыс. (долларов) брали. Это я был инициатором. Сейчас мы там живем", - говорит Зеленский.

Эксперт по вопросам недвижимости оценил это приобретение в не менее 170 тысяч долларов и отметил, что цена в $25 тыс. не соответствует рыночной по состоянию на 2021 год.

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Автопарк

С помощью сервиса Youcontrol удалось узнать, что в начале этого года жена чиновника Юлия стала обладательницей зеленой BMW X6 M 2023 года выпуска.

В январе 2024-го такую машину на профильных сайтах продавали примерно за $137 тыс.

В июне 2023-го Алексей Зеленский приобрел Mercedes-Benz s 500 (2020 года). Эта машина неоднократно попадала на камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Сейчас такие машины продают от $120 тыс.

В начале этого года мать чиновника, бывший подполковник СБУ, приобрела Lexus LX 600 (2022 года выпуска).

В январе, когда покупалось это авто, такие же машины продавали за почти $140 тыс.

Кроме того, Алексей Зеленский и его мать в 2024 году купили два мотоцикла BMW, рыночная стоимость каждого около $20 тыс.

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Объяснение полковника СБУ Зеленского

В комментарии журналистам полковник Зеленский ответил, что он и его родственники занимаются перепродажей автомобилей: "Я в течение 12-15 лет занимаюсь машинами. Около 47 машин за последние 10-11 лет было продано с моего номера телефона". Журналисты "Слідства.Інфо" проверили эту информацию и действительно нашли около 20 объявлений по продаже автомобилей с номера чиновника.

Также, по словам Зеленского, часть из перечисленных транспортных средств удалось приобрести по цене значительно меньше рыночной, поскольку те имели повреждения. Так, например, Mercedes-Benz s 500, как утверждает чиновник, обошелся ему в $78 тыс., а BMW его жена приобрела за "80 с копейками".

Как говорится в расследовании, родственники Зеленского за последние годы в целом приобрели в собственность 5 домов в пригороде Киева, часть из них продали.

Журналисты отмечают, что должностным лицам правоохранительных органов закон запрещает осуществлять предпринимательскую деятельность.

Комментарий прессслужбы СБУ:

Финансово хозяйственная и предпринимательская деятельность родственников А.Зеленского осуществляется официально, исключительно в рамках закона и из нее уплачиваются все налоги. Соответствующие финансовые отчеты семья и близкие родственники чиновника СБУ ежегодно представляют в Государственную налоговую службу и другие соответствующие органы, как того требует законодательство.

Что касается транспортных средств

Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 L и находящиеся в собственности А.Зеленского мотоцикл BMW M1000 R были приобретены им за средства от сдачи в аренду в 2022 и 2023 годах и последующей продажи в 2023 году его собственного недвижимого имущества.

В частности, речь идет о продаже дома-"сруба", который А.Зеленский с семьей строили в течение 2011-2018 годов.

Транспортные средства членов его семьи были приобретены за счет многолетней предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой на постоянной основе, продажи других транспортных средств и объектов недвижимости.

Что касается дома в Козине

Указанный объект недвижимости был приобретен членами семьи А.Зеленского с целью дальнейшей перепродажи и получения дохода. Основную часть финансирования этого дома обеспечил близкий родственник А.Зеленского, который с 2007 года занимается предпринимательской деятельностью и имеет возможности для предоставления ссуды. Соответствующие документы, подтверждающие факт займа – имеются. Дом выставлен на продажу.

Что касается недвижимости, которой владеет мать А.Зеленского

В 2021 году мать А.Зеленского по рыночной цене приобрела земельный участок, а не готовое здание в с. Козин. Далее, в течение нескольких лет там проходило строительство, осуществлявшееся за счет доходов, официально полученных и задекларированных матерью чиновника СБУ. Речь идет о доходах от сдачи в аренду и продаже других объектов недвижимости.

Об указанных выше сделках и существенных изменениях в имущественном состоянии А.Зеленский отчитался в 2022 и 2023 годах в соответствующие государственные органы в полной мере.