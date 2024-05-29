Таможенник из Львовщины Конанец имеет апартаменты в Дубае стоимостью 175 тыс. долл., - СМИ
Государственный инспектор таможенного поста "Смильница" Львовской области Андрей Конанец владеет апартаментами в жилом комплексе Дубая, стоимость которых составляет 175 тысяч долларов. Это имущество, а также доход от аренды госинспектор в своих декларациях не указывал.
Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Журналисты получили доступ к транзакциям из официального реестра Дубаи в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked.
Согласно данным из Дубайской утечки, Андрей Конанец вложился в недвижимость в 2010 году - это студио площадью 34 квадратных метра в комплексе Lakeside. Эта квартира была приобретена за 175 тысяч долларов (по нынешнему курсу это около семи миллионов гривен) и впоследствии сдавалась в аренду. Доход от аренды составил 36 тысяч долларов (это около полутора миллионов гривен).
В доступных имущественных декларациях Конанец эту недвижимость не указывал. Также как и сведения о доходах от сдачи в аренду.
Согласно декларации за 2023 год, Конанец работает в должности главного государственного инспектора отдела таможенного оформления №2 таможенного поста "Смильница" на Львовщине. До этого был главным инспектором таможенного поста "Яворов", еще раньше - главным инспектором поста "Краковец". Совокупно он задекларировал вместе с женой около полумиллиона гривен заработной платы за 2023 год.
На вопрос Радіо Свобода относительно источника происхождения средств на это имущество, а также почему эта недвижимость не указана в декларации, как и доходы от аренды, Андрей Конанец ответил: "Это - недоразумение, у меня нет никакой недвижимости", - и больше общаться с журналистами не захотел.
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ЧЄЛ партії Єрмака-Зеленського ( партії ПР імені Віті Шапкокрада за спонсорством Ахмєтова на трампістьского Манафорта у т ч )
Чому Зеленського - тому що він був группай падержкі партії ПР .
А тепер скажіть мені , влада на Банковій ЄрмакоЗЕнетряпочних случайна нетрогала цього на його "РОБОТІ"? Й нічого від цього не мала?
Сірьожу прийняли в соросята , в партію Порошенко ...
А потім українські соросята перебігли разом зі спонсорами структур Сороса в Україні Фіалою та Пінчуком до Єрмаковлади нетряпкиякоїсь - там й Сірожа опинився ... А от шо буде тепер ?Фіалу з його бізнесом пресують Татарівські СБУ та ДБР, Пінчука ще ні? Журналісти Фіаліваських УП та НВ почали нарощувати рейтинги своїми розслідуванням Банківських хмародерів ...
Що буде далі?Дуже цікаво.
Цікаво інше - чому Схеми зацікавились цим конкретним жуліком середньої руки? І хто вже подав документи на; його вакантне місце?
Зараз корупційні акценти зєопи зосереджені на військових, їхніх немалих виплатах, закупівлі зброї, будівництві укріплень, ну і як зазвичай будівництві доріг. Сотні мільярдів грн у місяць не пройдуть повз їхню увагу за призначенням.
Треба вже на дипломатичну роботу направляти.
Як завжди в Уа. Битий не битого везе.