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Дубай (69) нерухомість (844) митниця (1852)

Митник зі Львівщини Конанець має апартаменти у Дубаї вартістю 175 тис. дол., - ЗМІ

Нерухомість у Дубаї митника Конанця

Державний інспектор митного поста "Смільниця" Львівської області Андрій Конанець володіє апартаментами у житловому комплексі Дубаю, вартість яких становить 175 тисяч доларів. Це майно, а також дохід від оренди держінспектор у своїх деклараціях не вказував.

Про це ідеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти отримали доступ до транзакцій з офіційного реєстру Дубаю в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked.

Відповідно до даних з Дубайського витоку, Андрій Конанець вклався у нерухомість у 2010 році – це студіо площею 34 квадратних метри у комплексі Lakeside. Ця квартира була придбана за 175 тисяч доларів (за теперішнім курсом це близько семи мільйонів гривень) і згодом здавалася в оренду. Дохід від оренди становив 36 тисяч доларів (це близько півтора мільйона гривень).

Нерухомість у Дубаї митника Конанця

У доступних майнових деклараціях Конанець цю нерухомість не вказував. Так само – як і відомості про доходи від здачі в оренду.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Смільниця" на Львівщині. До цього був головним інспектором митного посту "Яворів", ще раніше – головним інспектором посту "Краковець". Сукупно він задекларував разом з дружиною близько пів мільйона гривень заробітної плати за 2023 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник голови Держмитслужби Черкасський має в Дубаї майно на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ

На запитання Радіо Свобода щодо джерела походження коштів на це майно, а також чому ця нерухомість не вказана у декларації, як і доходи від оренди, Андрій Конанець відповів: "Це – непорозуміння, в мене немає ніякої нерухомості", – і більше спілкуватися з журналістами не захотів.

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Топ коментарі
+13
якийсь нищеброд....інші меньш ніж за 3-4 ляма вважають собачою будкою
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29.05.2024 16:56
+12
Яке велике викриття))Сядьте в мікроавтобус,та зробіть кілька подорожей через митницю,шановні слідчі,і тоді ви побачите,а згодом порахуєте,скільки за зміну заробляє прикордонна служба України)
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29.05.2024 17:00
+11
дайте йому орден.
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29.05.2024 16:58
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якийсь нищеброд....інші меньш ніж за 3-4 ляма вважають собачою будкою
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29.05.2024 16:56 Відповісти
Потомучьта нада было идти на военкома учиться
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29.05.2024 16:59 Відповісти
Це тільки те, що знайшли
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29.05.2024 17:46 Відповісти
дайте йому орден.
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29.05.2024 16:58 Відповісти
Мабуть справжній комуніст Зумів побудувать "комунізм" у окремо взятій сім"ї!
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29.05.2024 17:05 Відповісти
Яке велике викриття))Сядьте в мікроавтобус,та зробіть кілька подорожей через митницю,шановні слідчі,і тоді ви побачите,а згодом порахуєте,скільки за зміну заробляє прикордонна служба України)
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29.05.2024 17:00 Відповісти
вклався у у 2010 році - Джерело:
ЧЄЛ партії Єрмака-Зеленського ( партії ПР імені Віті Шапкокрада за спонсорством Ахмєтова на трампістьского Манафорта у т ч )
Чому Зеленського - тому що він був группай падержкі партії ПР .

А тепер скажіть мені , влада на Банковій ЄрмакоЗЕнетряпочних случайна нетрогала цього на його "РОБОТІ"? Й нічого від цього не мала?
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29.05.2024 17:04 Відповісти
Знаєте що найцікавіше в історії з Партіїєю Регіонів , сьогоднішнью-ЗЕвладною . Серьожа Лещенко розкрив таємницю амбарної книги Януковича з розрахунками з тарміпістським Манафортом у т ч ... за які його (МАНАФОРТА , якого Ахмєтов та Пінчук спонсорували під Яника) судили у США як незадекларовані...
Сірьожу прийняли в соросята , в партію Порошенко ...
А потім українські соросята перебігли разом зі спонсорами структур Сороса в Україні Фіалою та Пінчуком до Єрмаковлади нетряпкиякоїсь - там й Сірожа опинився ... А от шо буде тепер ?Фіалу з його бізнесом пресують Татарівські СБУ та ДБР, Пінчука ще ні? Журналісти Фіаліваських УП та НВ почали нарощувати рейтинги своїми розслідуванням Банківських хмародерів ...
Що буде далі?Дуже цікаво.
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29.05.2024 17:13 Відповісти
Хтось з політекспертів сказав що вся влада в Києві спить під одним коцем (одіялом).Під великим картатим одіялом,з одного краю якого тирчать ноги "Свободи",з другого комуністів.І хоча і ті і другі повилазили вже з під тієї ковдри всі інші прекрасно себе чують,не дивлячись на войнушки між собою, які вони час від часу затівають про людське око...
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29.05.2024 17:25 Відповісти
так це імперська політика - будувати націоналістичні двіжухи , керовані спецслужбами ( а пізніше просто привласним олігархами). Бєня та його Укроп хіба не те ж саме? А з ким їздив з українських типу НАЦІОНАЛІСТІВ на зʼїзди шовіністів у Рашці Люся ?
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29.05.2024 17:45 Відповісти
Решта найменувань з-під ковдри назвати не вистачило словникового запасу чи як?
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29.05.2024 18:14 Відповісти
Олег Тягнибок (ВО "Свобода"), Андрій Білецький ("Національний корпус"), Андрій Тарасенко ("Правий сектор"), Степан Брацюнь ("Конгрес українських націоналістів"), Богданом Червак ("Організація українських націоналістів") і Сергій Мазур (організація "С14").
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29.05.2024 20:29 Відповісти
Він сказав "вся влада". Я мав на увазі решту Привладних партій
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29.05.2024 21:14 Відповісти
а які апартаменти мають пердак і його шайка
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29.05.2024 17:04 Відповісти
Ще в 2010 175тис це в вже в країні нема куди тулити,а тепер вже і лярд $ натаможив.
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29.05.2024 17:06 Відповісти
Аж соромно за такого митника. Треба йому скинутися на острів в Дубаях ! Ато він починає дескридитувати Україну, мовляв у нас вже нема корупції !!!
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29.05.2024 17:09 Відповісти
То що митник має нерухомість в Дубаї не сенсація, сенсацією було б якби її не було.
Цікаво інше - чому Схеми зацікавились цим конкретним жуліком середньої руки? І хто вже подав документи на; його вакантне місце?
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29.05.2024 17:09 Відповісти
34 метри ? пфф бомжара, опозорився перед колегами.
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29.05.2024 17:12 Відповісти
Якийсь ніщєбродний митник... 175 000 баксів для нАрмального митника це мЄлочь
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29.05.2024 17:13 Відповісти
ну звідки у митника такі гроші... на цьому місті зазвичай в залі лунає гучний регіт..., в нашій країні це завжди вдалий жарт...
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29.05.2024 17:18 Відповісти
а уявіть скільки він Мародерні Єрмака відстьогував?
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29.05.2024 17:21 Відповісти
Це лише копійки для топ мародерів.
Зараз корупційні акценти зєопи зосереджені на військових, їхніх немалих виплатах, закупівлі зброї, будівництві укріплень, ну і як зазвичай будівництві доріг. Сотні мільярдів грн у місяць не пройдуть повз їхню увагу за призначенням.
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29.05.2024 18:30 Відповісти
Блді😡😡😡😡😡😡

Треба вже на дипломатичну роботу направляти.
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29.05.2024 17:23 Відповісти
Митна мафія безсмертна!
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29.05.2024 17:25 Відповісти
Навеяло из Жванецкого - " дайте мне в аренду метр границы, только чтобы можно было пронести чемодан ".
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29.05.2024 17:25 Відповісти
Цікаво звідки. Зеленскій ще в 2019 говорив, що до кінця року покінчить з контрабандою. До обіду. Після обіду по розкладу подвиг.
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29.05.2024 17:28 Відповісти
маладєц...хулє...
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29.05.2024 17:28 Відповісти
Тільки вдумайтесь, це не начальник митниці всєя Україна, це лять якийсь інспектор...
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29.05.2024 17:30 Відповісти
+100500!!! Уявляєте: що ж тоді має курівництво?
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29.05.2024 17:44 Відповісти
І таких як він бусикувати не можна. В них броня, вони недоторкані.
Як завжди в Уа. Битий не битого везе.
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29.05.2024 17:38 Відповісти
Ха! А заради чого, ви думаєте, він пішов на митницю працювати?!
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29.05.2024 17:43 Відповісти
34 метри? Це щоб було де у вишиванці сфотографуватись.
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29.05.2024 17:53 Відповісти
34 метри? може для обслуги купив? Це не все думаю.
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29.05.2024 17:59 Відповісти
Державний інспектор митного поста - це рівень "Бог". З часів ********** ще так повелося...
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29.05.2024 18:03 Відповісти
Лишь бы человек был хороший.🙂
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29.05.2024 18:05 Відповісти
ТЦК прийшов до кононця? А чому? Рилом не вийшов? Рилом вийшов лише хлібороб Степан,який здоров'я втратив для своєї сім'ї?
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29.05.2024 18:11 Відповісти
Воювати цей митник, звісно, не піде, бо у нього "бронь" та всі можливі довідки про непридатність. Нести відповідальність за незаконне збагачення, недекларування майна та несплату податків теж. В країні є значно важливіші проблеми - заочні звинувачення та переслідування цивільних, які з якогось дива не хочуть вмирати та ставати каліками за гарне життя депутатів, митників, прокурорів, суддів, поліції і т.п. дармоїдів, які все життя сидять на шиї платників податків.
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29.05.2024 18:34 Відповісти
Всі митники мають і що?
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29.05.2024 18:40 Відповісти
А на мобілізацію його не пробували залучити стрільцем ЗСУ
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29.05.2024 20:52 Відповісти
Но Джонсон не давал денег бо зассал путьк, ага.
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29.05.2024 21:22 Відповісти
"Апартаменти" 3х4 метри? І там і кухня, і унітаз з ванною вміщаються... Аж заздрісно!
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30.05.2024 01:35 Відповісти
 
 