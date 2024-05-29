Митник зі Львівщини Конанець має апартаменти у Дубаї вартістю 175 тис. дол., - ЗМІ
Державний інспектор митного поста "Смільниця" Львівської області Андрій Конанець володіє апартаментами у житловому комплексі Дубаю, вартість яких становить 175 тисяч доларів. Це майно, а також дохід від оренди держінспектор у своїх деклараціях не вказував.
Про це ідеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Журналісти отримали доступ до транзакцій з офіційного реєстру Дубаю в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked.
Відповідно до даних з Дубайського витоку, Андрій Конанець вклався у нерухомість у 2010 році – це студіо площею 34 квадратних метри у комплексі Lakeside. Ця квартира була придбана за 175 тисяч доларів (за теперішнім курсом це близько семи мільйонів гривень) і згодом здавалася в оренду. Дохід від оренди становив 36 тисяч доларів (це близько півтора мільйона гривень).
У доступних майнових деклараціях Конанець цю нерухомість не вказував. Так само – як і відомості про доходи від здачі в оренду.
Згідно з декларацією за 2023 рік, Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Смільниця" на Львівщині. До цього був головним інспектором митного посту "Яворів", ще раніше – головним інспектором посту "Краковець". Сукупно він задекларував разом з дружиною близько пів мільйона гривень заробітної плати за 2023 рік.
На запитання Радіо Свобода щодо джерела походження коштів на це майно, а також чому ця нерухомість не вказана у декларації, як і доходи від оренди, Андрій Конанець відповів: "Це – непорозуміння, в мене немає ніякої нерухомості", – і більше спілкуватися з журналістами не захотів.
Будь ласка, зачекайте...
ЧЄЛ партії Єрмака-Зеленського ( партії ПР імені Віті Шапкокрада за спонсорством Ахмєтова на трампістьского Манафорта у т ч )
Чому Зеленського - тому що він був группай падержкі партії ПР .
А тепер скажіть мені , влада на Банковій ЄрмакоЗЕнетряпочних случайна нетрогала цього на його "РОБОТІ"? Й нічого від цього не мала?
Сірьожу прийняли в соросята , в партію Порошенко ...
А потім українські соросята перебігли разом зі спонсорами структур Сороса в Україні Фіалою та Пінчуком до Єрмаковлади нетряпкиякоїсь - там й Сірожа опинився ... А от шо буде тепер ?Фіалу з його бізнесом пресують Татарівські СБУ та ДБР, Пінчука ще ні? Журналісти Фіаліваських УП та НВ почали нарощувати рейтинги своїми розслідуванням Банківських хмародерів ...
Що буде далі?Дуже цікаво.
Цікаво інше - чому Схеми зацікавились цим конкретним жуліком середньої руки? І хто вже подав документи на; його вакантне місце?
Зараз корупційні акценти зєопи зосереджені на військових, їхніх немалих виплатах, закупівлі зброї, будівництві укріплень, ну і як зазвичай будівництві доріг. Сотні мільярдів грн у місяць не пройдуть повз їхню увагу за призначенням.
Треба вже на дипломатичну роботу направляти.
Як завжди в Уа. Битий не битого везе.