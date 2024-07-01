Во Львове выбрали проект восстановления разрушенного россиянами музея Шухевича. ФОТОрепортаж

30 июня Львовский городской совет представил результаты Всеукраинского архитектурного конкурса на проект восстановления музея Романа Шухевича, разрушенного российским "шахедом". Победителем конкурса стала команда Андрея Лесюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовский городской совет

"Здание сохранит свой исторический облик. А новое пространство возле озера и памятника будет наполнено образовательными, культурными и мемориальными элементами", - написал городской голова Львова Андрей Садовый.







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Как будет выглядеть восстановленный музей Шухевича?

Как отмечается, по просьбе семьи Романа Шухевича, форма здания будет максимально воспроизводить его исторический вид, а все аутентичные элементы, которые частично уцелели: столярка, деревянные лестницы, фортепиано, бюст и др., город восстановит и вернет в музей, четко отделив аутентичное от нового.

Ключевой в будущем музейном пространстве должна стать крыивка, где скрывался Роман Шухевич, располагавшаяся на втором этаже.



"Центральным элементом композиции на уровне второго этажа выступает интерпретация крыивки абстрактной формы, выполненная из дерева. К этому экспонату ведут аутентичные лестницы, которые будут бережно восстановлены. Эта особая метафора вызывает интерес у посетителей, и приглашает маленьких исследователей к изучению прошлого через увлекательную игру", - сообщили в Guess Line Architect.

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На полу музея трассировкой из кирпича воссозданы разрушенные стены, таким образом посетитель имеет возможность представить планировку бывшего дома генерала-хорунжего.

На месте заброшенных хозяйственных построек архитекторы предложили обустроить образовательное пространство для проведения мероприятий патриотического воспитания для молодежи, дополнив такими таким образом функциональное наполнение музея.

Кроме того, проект предусматривает формирование мемориального сквера имени Романа Шухевича с образовательными зонами у озера. На территории вокруг памятника Роману Шухевичу обустроят площадь и установят уличную мебель. Проектные решения предусматривают полную инклюзивность объекта.

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РОССИЯНЕ "ШАХЕДОМ" РАЗРУШИЛИ МУЗЕЙ РОМАНА ШУХЕВИЧА

Напомним, что в новогоднюю ночь 2024 года россияне атаковали Львов и область "шахедами" и полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще. Более 600 других экспонатов музейщики в начале полномасштабного вторжения смогли перенести в другое помещение.

1 января 2024 года Андрей Садовый сообщил, что музей полностью отстроят. Позже пятый президент Петр Порошенко заявил, что его фонд профинансирует восстановление музея.

В конце февраля во Львове объявили архитектурный конкурс.

Напомним, музей Романа Шухевича на улице Белогорща, 76а во Львове создали в доме штаб-квартиры главнокомандующего УПА, где он погиб. На первом этаже были пять тематических комнат с фотографиями и документами разных периодов жизни Романа Шухевича. В крыивке и жилой комнате, расположенных на втором этаже, воссоздали быт главнокомандующего УПА (весна 1948 - начало 1950).

Музей работал с 2001 года.