Россияне сбросили два КАБа на Селидово. Пятеро человек погибли, восемь - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 5 июля, российские захватчики сбросили на город Селидово Донецкой области две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки погибли пять человек, еще восемь - ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере пять человек погибли и восемь ранены в Селидово. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", - говорится в заметке главы ОВА.
По словам чиновника, вражеские КАБы попали на территорию предприятий. Повреждения различной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.
Филашкин также призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
"Каждый день мы имеем новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь своевременно!" - говорится в сообщении главы ОВА.
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Вихована таінтелігентна, мабуть, жінка…
А я пам'ятаю , як донбасянє під військову техніку ЗСУ кидались, яка їхала на лінію зіткнення з варняканнєм - "Зачем вы сюда к нам пришли?"... все це можна легко знайти в ЮТУБі.
А хіба не донбасянє 21 квітня 2019 року голосами майже в 90% проголосували за Вову Квартального, плюючись в Папередніка?
ГОСПОДЬ все побачив і прийняв своє рішення - кого карати за українофобські гріхи та не заважати САТАНІ виконати це покарання!
Змирись з рішенням ГОСПОДА та сам покайся після усвідомлення своїх гріхів!
Посмотри на карту голосования за Вову Квартального - чем больше за него там слабоумных проголосовало, тем больше этой области и влетает от Кремлёвского Черта. И наоборот - чем меньше голосов ЭТОТ получил - тем меньше области достается, а в Львовской области, где оказался наиболее адекватный избиратель, жизнь наиболее приближена к довоенной ( сам это наблюдал и мог сравнить обстановку во Львове с обстановкой в Харькове и Краматорске ).
Так , что ГОСПОДЬ, очевидно, тоже наблюдает за населением Украины и делает свои выводы по количеству грешников , которые должны страдать и искупать свой грех 30-летнего голосования за прорасейских кандидатов , а этот греховный контингент находится именно на Юго-Востоке Украине , который максимально разорен или оккупирован.
Не Господь КАБы закидывает в Украину, а Кремлёвский Черт, которому Господь просто не мешает карать непокаявшихся до сих пор грешников ... ведь Вова Квартальный до сих пор сидит в кресле Президента, хоть его 5-летка закончилась 20 мая, а грешников Юго-Востока, похоже, его кроваво-мародерская деятельность вполне устраивает ибо они удовлетворённо молчат под ракетами-шахедами-КАБами Кремлёвского Черта .
От би до 12-го коліна нестало їх... Щоб жодна лишня хромосома не мала можливості у небо піднятися ще рочків 147?