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Новости Фото Война
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Россияне сбросили два КАБа на Селидово. Пятеро человек погибли, восемь - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 5 июля, российские захватчики сбросили на город Селидово Донецкой области две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки погибли пять человек, еще восемь - ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере пять человек погибли и восемь ранены в Селидово. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", - говорится в заметке главы ОВА.

По словам чиновника, вражеские КАБы попали на территорию предприятий. Повреждения различной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.

Росіяни скинули два КАБи на Селидове . П'ятеро людей загинули, восьмеро - поранені.

Росіяни скинули два КАБи на Селидове . П'ятеро людей загинули, восьмеро - поранені.

Филашкин также призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Каждый день мы имеем новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь своевременно!" - говорится в сообщении главы ОВА.

обстріл

обстріл

Смотрите также: Рашисты ударили по селу Комар на Донетчине: Погибла женщина, 20 человек ранены (обновлено)

Автор: 

обстрел (27820) Донецкая область (9984)


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Топ комментарии
+10
Пока прибудут F-16 уже нечего будет им тут делать. Или ето специально ждут когда к власти в США и ЕС придут трампоиды и все заблокируют
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05.07.2024 23:22 Ответить
+5
А не час вже курських аеротерористів рівняти в нуль?
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05.07.2024 23:20 Ответить
+4
Радуйтесь даунБасяне. Все кто кричал гнилозубими ротами: Путін введі вайска. Дождались братанов из хрюкающего мірька. Получіте і распішітесь все ущімленные ізігомь.
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05.07.2024 23:40 Ответить
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А не час вже курських аеротерористів рівняти в нуль?
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05.07.2024 23:20 Ответить
у нас поки що нема дозволу бити по Халіно.
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06.07.2024 00:43 Ответить
Пока прибудут F-16 уже нечего будет им тут делать. Или ето специально ждут когда к власти в США и ЕС придут трампоиды и все заблокируют
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05.07.2024 23:22 Ответить
взагалі то ця проблема у більшій своїй частині вирішується і без f-16. Але нажаль в рішенні цієї проблеми ми залежим від наших партнерів, які надають нам зброю.
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06.07.2024 00:51 Ответить
По-перше, F-16 всього не вирішать. Та й орки "добре" вже пристосувалися нищити наші літаки на землі.
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06.07.2024 11:15 Ответить
У Селідово гадить та Убиває Українців, Сруськай міф від обмилка прутіна! Це мабуть, і подобається отій Лі Пен…
Вихована таінтелігентна, мабуть, жінка…
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05.07.2024 23:25 Ответить
Радуйтесь даунБасяне. Все кто кричал гнилозубими ротами: Путін введі вайска. Дождались братанов из хрюкающего мірька. Получіте і распішітесь все ущімленные ізігомь.
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05.07.2024 23:40 Ответить
Ти дбл, ***
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05.07.2024 23:54 Ответить
А що не так?
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06.07.2024 00:17 Ответить
А що так?
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06.07.2024 00:46 Ответить
А хіба в 2014 році більшість на Донбасі не верещала - "Путін, введи войска!"

А я пам'ятаю , як донбасянє під військову техніку ЗСУ кидались, яка їхала на лінію зіткнення з варняканнєм - "Зачем вы сюда к нам пришли?"... все це можна легко знайти в ЮТУБі.

А хіба не донбасянє 21 квітня 2019 року голосами майже в 90% проголосували за Вову Квартального, плюючись в Папередніка?

ГОСПОДЬ все побачив і прийняв своє рішення - кого карати за українофобські гріхи та не заважати САТАНІ виконати це покарання!

Змирись з рішенням ГОСПОДА та сам покайся після усвідомлення своїх гріхів!
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06.07.2024 19:27 Ответить
В донецкой за Писяграя проголосили 86%. В Днепропетровской тоже - 87%, в Запорожской - 86.25%, в Одесской - 87% , Харьковской - 86. Им тоже приготовиться? То Господь им будет кабы закидывать? А то, что Писяграй набрал большинство голосов во ВСЕХ кроме одной областях, вы знаете? А о том, что за него 63% военных голосили, вы слышали?
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06.07.2024 23:47 Ответить
А что им готовиться ... по ним и так Путло лупит вовсю или уже оккупировал часть области?!
Посмотри на карту голосования за Вову Квартального - чем больше за него там слабоумных проголосовало, тем больше этой области и влетает от Кремлёвского Черта. И наоборот - чем меньше голосов ЭТОТ получил - тем меньше области достается, а в Львовской области, где оказался наиболее адекватный избиратель, жизнь наиболее приближена к довоенной ( сам это наблюдал и мог сравнить обстановку во Львове с обстановкой в Харькове и Краматорске ).

Так , что ГОСПОДЬ, очевидно, тоже наблюдает за населением Украины и делает свои выводы по количеству грешников , которые должны страдать и искупать свой грех 30-летнего голосования за прорасейских кандидатов , а этот греховный контингент находится именно на Юго-Востоке Украине , который максимально разорен или оккупирован.
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07.07.2024 09:40 Ответить
Дополню предыдущий коммент .

Не Господь КАБы закидывает в Украину, а Кремлёвский Черт, которому Господь просто не мешает карать непокаявшихся до сих пор грешников ... ведь Вова Квартальный до сих пор сидит в кресле Президента, хоть его 5-летка закончилась 20 мая, а грешников Юго-Востока, похоже, его кроваво-мародерская деятельность вполне устраивает ибо они удовлетворённо молчат под ракетами-шахедами-КАБами Кремлёвского Черта .
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07.07.2024 09:46 Ответить
https://patrioty.org.ua/society/usi-khto-tam-voiuie-doveby-idy-dali-voiui-poky-ne-zdokhnesh-ty-dlia-mene-hda-v-odesi-zukhvalyi-fitnes-trener-pislia-vykhovnoi-besidy-z-aktyvistamy-znaishov-sobi-novu-robotu-cherez-ttsk-video-520677.html "Усі, хто там воює, дов****би. Іди далі воюй, поки не здохнеш. Ти для мене г**да": В Одесі зухвалий фітнес-тренер після виховної бесіди з активістами знайшов собі нову роботу через ТЦК (відео)"
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07.07.2024 09:29 Ответить
Скоти, молодняк тренують... Безпечно та результативно...
От би до 12-го коліна нестало їх... Щоб жодна лишня хромосома не мала можливості у небо піднятися ще рочків 147?
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06.07.2024 00:08 Ответить
 
 