Россияне сбросили два КАБа на Селидово. Пятеро человек погибли, восемь - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 5 июля, российские захватчики сбросили на город Селидово Донецкой области две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки погибли пять человек, еще восемь - ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере пять человек погибли и восемь ранены в Селидово. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы", - говорится в заметке главы ОВА.

По словам чиновника, вражеские КАБы попали на территорию предприятий. Повреждения различной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.

Филашкин также призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Каждый день мы имеем новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь своевременно!" - говорится в сообщении главы ОВА.







Смотрите также: Рашисты ударили по селу Комар на Донетчине: Погибла женщина, 20 человек ранены (обновлено)