Рашисты ударили по селу Комар на Донетчине: Погибла женщина, 20 человек ранены (обновлено)

Российские оккупационные войска атаковали Волновахский район Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, 14 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Российские оккупанты нанесли три удара по центру села Комар Волновахского района.

"В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые во время обстрела находились в помещении. Двенадцать женщин и трое мужчин доставлены в больницу. Одна из пострадавших - 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также оккупанты атаковали частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.



В населенном пункте повреждено административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Обновленная информация

Впоследствии глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела РФ по селу Комар в Волновахском районе возросло до 20.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 20 ранены в результате обстрела Комара в Волновахском районе", - рассказал чиновник.

Он отметил, что россияне сбросили на село три управляемых авиабомбы.

"Россияне сбросили на село 3 управляемых авиабомбы - убили 32-летнюю женщину. Повреждены 13 частных домов, 4 магазина, 2 многоэтажки, 2 объекта инфраструктуры и админздание", - говорится в сообщении.

Также Филашкин сообщил, что поступила информация о 2 погибших и 2 раненых в Селидово.

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