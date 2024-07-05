Рашисти вдарили по селу Комар на Донеччині: Загинула жінка, 20 осіб поранено (оновлено)

Російські окупаційні війська атакували Волноваський район Донеччини, внаслідок чого 1 особа загинула, 14 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Російські окупанти завдали трьох ударів по центру села Комар Волноваського району.

"Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні. Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставлено до лікарні. Одна з потерпілих – 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти атакували приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.



У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

Оновлена інформація

Згодом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість постраждалих унаслідок обстрілу РФ по селу Комар у Волноваському районі зросла до 20.

"Щонайменше 1 людина загинула і 20 поранено внаслідок обстрілу Комара у Волноваському районі", - розповів посадовець.

Він зазначив, що росіяни скинули на село три керовані авіабомби.

"Росіяни скинули на село 3 керовані авіабомби - убили 32-річну жінку. Пошкоджено 13 приватних будинків, 4 крамниці, 2 багатоповерхівки, 2 об'єкти інфраструктури і адмінбудівлю", - йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив, що надійшла інформація про 2 загиблих і 2 поранених у Селидовому.

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