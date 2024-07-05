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Нічна атака дронів на Київщину: Без постраждалих, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає

Робота ППО

Протягом ночі на 5 липня росіяни запускали по Україні ударні дрони. На Київщині влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Про наслідки нічної атаки на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Так, майже всю ніч росіяни атакували Київську область ударними дронами. Повітряну тривогу оголошували кілька разів і вона тривала більше 4 годин.

Як зазначається, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі також відсутні.

Також повідомляється, що внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з територіальних громад пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджено паркани.

"Усі оперативні служби на місцях. Ведуться роботи з ліквідації та подальшої фіксації наслідків атаки", - додав Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни запускали кілька груп безпілотників по Україні, - Повітряні сили

Нагадаємо, у ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ. Сили ППО збили всі 32 "Шахеди". У Макарівській громаді внаслідок падіння уламків БПЛА є пошкодження будинків.

Автор: 

Київська область (4093) обстріл (29195)


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Піздьож чистої води !!!! Пів неба диму чорного...
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05.07.2024 09:05 Відповісти
 
 