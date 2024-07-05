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Сили ППО збили всі 32 "Шахеди", випущені росіянами по Україні, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Як зазначається, удари відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", - зазначив Олещук.

Читайте: Повітряні сили зафіксували дві групи "Шахедів" у північних областях

Робота ППО вночі 5 липня

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі в Київській області працювали сили ППО. У Макарівській громаді внаслідок падіння уламків БПЛА є пошкодження будинків.

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безпілотник (4338) ППО (3277) Повітряні сили (2763)


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До речі, через кляту Білорусь теж залітали.
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05.07.2024 08:06 Відповісти
Они через Сумскую область летели с Курской.
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05.07.2024 08:48 Відповісти
Чорноморськ. Всю ніч намагались прорватись на Одесу. ППО поливала "мопеди" зі всього, що в них є. Час від часу влучали в ціль, тобі ставався гучний бабах.Промені прожекторів шастали по небі, як над Берліном в 1944 році. Не спали всю ніч. Все місто.
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05.07.2024 08:21 Відповісти
треба лазерне наведення, де ті чемпіони лазертагу...
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05.07.2024 09:43 Відповісти
Ще ніколи ТАК не було страшно, як сьогодні(((
Навіть вчорашній ракетний бах не так злякав...
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05.07.2024 09:47 Відповісти
 
 