Сили ППО збили всі 32 "Шахеди", випущені росіянами по Україні, - Повітряні сили

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Як зазначається, удари відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", - зазначив Олещук.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі в Київській області працювали сили ППО. У Макарівській громаді внаслідок падіння уламків БПЛА є пошкодження будинків.