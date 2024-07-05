РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11504 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 730 5

Силы ПВО сбили все 32 "Шахеда", выпущенные россиянами по Украине, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск, Приморско-Ахтарск в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Как отмечается, удары отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В течение ночи защитниками неба сбиты все 32 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях", - отметил Олещук.

Читайте: Воздушные силы зафиксировали две группы "Шахедов" в северных областях

Робота ППО вночі 5 липня

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Киевской области работали силы ПВО. В Макаровской громаде в результате падения обломков БПЛА есть повреждения домов.

Автор: 

беспилотник (3762) ПВО (2833) Воздушные силы (2416)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До речі, через кляту Білорусь теж залітали.
показать весь комментарий
05.07.2024 08:06 Ответить
Они через Сумскую область летели с Курской.
показать весь комментарий
05.07.2024 08:48 Ответить
Чорноморськ. Всю ніч намагались прорватись на Одесу. ППО поливала "мопеди" зі всього, що в них є. Час від часу влучали в ціль, тобі ставався гучний бабах.Промені прожекторів шастали по небі, як над Берліном в 1944 році. Не спали всю ніч. Все місто.
показать весь комментарий
05.07.2024 08:21 Ответить
треба лазерне наведення, де ті чемпіони лазертагу...
показать весь комментарий
05.07.2024 09:43 Ответить
Ще ніколи ТАК не було страшно, як сьогодні(((
Навіть вчорашній ракетний бах не так злякав...
показать весь комментарий
05.07.2024 09:47 Ответить
 
 