Силы ПВО сбили все 32 "Шахеда", выпущенные россиянами по Украине, - Воздушные силы

В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск, Приморско-Ахтарск в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Как отмечается, удары отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В течение ночи защитниками неба сбиты все 32 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях", - отметил Олещук.

Читайте: Воздушные силы зафиксировали две группы "Шахедов" в северных областях

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Киевской области работали силы ПВО. В Макаровской громаде в результате падения обломков БПЛА есть повреждения домов.