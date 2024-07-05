В Киевской области ночью работала ПВО. В Макаровской громаде в результате атаки БпЛА повреждены дома
Сегодня ночью в Киевской области работали силы ПВО. В Макаровской громаде в результате падения обломков БПЛА есть повреждения домов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попка и председателя Макаровской громады Вадима Токаря.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - указано в сообщении КГВА.
Макаровский голова Токарь сообщил, что сегодня ночью Макаровская громада была атакована вражескими БПЛА.
По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов громады обломками БПЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Также сообщается, что все необходимые службы работают на месте происшествия для описания, фиксации и ликвидации последствий.
Напомним, сегодня в течение ночи Воздушные силы фиксировали движение беспилотников, запущенных россиянами по территории Украины.
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