В Луцке мужчина из окна авто бросил гранату в людей, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 7 июля на улице Ковельской в Луцке неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату. Из-за взрыва боеприпаса есть травмированные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ и полицию Волынской области.
Как отмечают свидетели, происшествие произошло в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской. Неизвестный мужчина из окна авто бросил гранату, которая сдетонировала.
Движение по улице, где произошел инцидент, перекрыли.
Местные СМИ пишут, что пострадали по меньшей мере пять человек.
В свою очередь полиция Волынской области сообщила, что мужчину, вероятно причастного к взрыву, задержали. Там также добавили, что количество пострадавших устанавливается.
"Все детали - позже. На месте работают полицейские и медики. В частности, задействованы два наряда следственно-оперативной группы, три наряда патрульной полиции, рота полиции особого назначения, управление взрывотехнической службы, криминалисты", - говорится в сообщении правоохранителей.
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я з вами згоден, це *******, але ж військових надрочили на цивільних, що через них нема ротацій. і пофіг, що 14 бригад в тилу є, як казав Зе.
Війна іде з 2014 р. Ви справді вважаєте, що життя повинне зупинитись ?? Не потрібно занадто моралізаторствувати і спекулювати чужими заслугами.
щоби ті вбивали людей в мирних містах😡
Не знайшов нічого більш "розумного" як викинути гранату у вікно.
чи це отмазка для протоколу?
Ты что, дурачок? Не видишь в видео V 2af7597c рядом с убитыми рашистами касок и оружия? Или просто придуриваешься здесь?