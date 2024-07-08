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В Луцке мужчина из окна авто бросил гранату в людей, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 7 июля на улице Ковельской в Луцке неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату. Из-за взрыва боеприпаса есть травмированные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ и полицию Волынской области.

Как отмечают свидетели, происшествие произошло в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской. Неизвестный мужчина из окна авто бросил гранату, которая сдетонировала.

Движение по улице, где произошел инцидент, перекрыли.

Местные СМИ пишут, что пострадали по меньшей мере пять человек.

В свою очередь полиция Волынской области сообщила, что мужчину, вероятно причастного к взрыву, задержали. Там также добавили, что количество пострадавших устанавливается.

"Все детали - позже. На месте работают полицейские и медики. В частности, задействованы два наряда следственно-оперативной группы, три наряда патрульной полиции, рота полиции особого назначения, управление взрывотехнической службы, криминалисты", - говорится в сообщении правоохранителей.

У Луцьку чоловік з вікна авто кинув гранату в людей, є постраждалі

У Луцьку чоловік з вікна авто кинув гранату в людей, є постраждалі

У Луцьку чоловік з вікна авто кинув гранату в людей, є постраждалі

У Луцьку чоловік з вікна авто кинув гранату в людей, є постраждалі

У Луцьку чоловік з вікна авто кинув гранату в людей, є постраждалі

У Луцьку чоловік з вікна авто кинув гранату в людей, є постраждалі

Также читайте: 23-летний мужчина подорвал гранату в центре Луцка, - СБУ. ФОТО

Автор: 

граната (1011) Луцк (595)


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Топ комментарии
+20
Кидати гранату в мирних людеи - це піздєц
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07.07.2024 23:09 Ответить
+16
З якої це пори мавпу з гранатою чоловіком називають?
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07.07.2024 23:10 Ответить
+11
Ти у 2014 був на Майдані?
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07.07.2024 23:14 Ответить
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В Ивано-Франковске неизвестный "порезал" парня. Сообщается, что он сначала ударил парня в грудь, а когда тот упал - порезал ему ногу.

Что происходит? (c)
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07.07.2024 23:04 Ответить
ПТСР може бути не тільки у військових..наслідки війни..
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07.07.2024 23:07 Ответить
не несіть дурню, більш чим впевнений, що і не воєнний і не з Волинської обл., оскільки в цьому випадку вже б розтрубили даний факт, згідно методичок ОПи та Подляка.
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08.07.2024 09:20 Ответить
Теж саме про вас можу сказати. Не з тієї ноги встали? Чи особисто знайомі з ним?
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08.07.2024 09:55 Ответить
можете, не заперечую, але навіщо гадати, якщо на днях напишуть як було насправді?
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08.07.2024 10:00 Ответить
Розумiю, що ПТСР,але не настільки, щоб кидати гранати в мирних людей...
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08.07.2024 10:25 Ответить
Кидати гранату в мирних людеи - це піздєц
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07.07.2024 23:09 Ответить
а якщо вони ухилянти?

я з вами згоден, це *******, але ж військових надрочили на цивільних, що через них нема ротацій. і пофіг, що 14 бригад в тилу є, як казав Зе.
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07.07.2024 23:34 Ответить
100500
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08.07.2024 03:02 Ответить
14 бригад, только нечем вооружить. А насчет цивильных и гранаты...Если это не провокатор, а все же фронтовик, то цивильные,ко всему, ведут занадто праздную жизнь, с музоном во всеуслышанье. .урва отдыхающих понаехало в Одессу, все такие веселые. Такое впечатление, шо им по.уй, что в это время на фронте гибнут наши солдаты, их защищая. А самое главное, кацапваты полно.
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08.07.2024 03:07 Ответить
Це звичайна вулиця в Луцьку - ніякої гульні і двіжу там немає. Кажуть, що мудії просто не поділили щось на дорозі...
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08.07.2024 08:52 Ответить
Скільки за день помирає від "цивільних" причин ?

Війна іде з 2014 р. Ви справді вважаєте, що життя повинне зупинитись ?? Не потрібно занадто моралізаторствувати і спекулювати чужими заслугами.
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08.07.2024 11:06 Ответить
З якої це пори мавпу з гранатою чоловіком називають?
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07.07.2024 23:10 Ответить
А якщо це воїн, який захищає тебе на війні, теж мавпою назвеш?
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08.07.2024 04:08 Ответить
Мої захисники на фронті і з цивільними не воюють!
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08.07.2024 07:37 Ответить
То йому в такому випадку можна гранати в людей кидати? Індульгенція на будь-які злочини? Нефігові у нас переспективи згідно вашої логіки...
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08.07.2024 08:59 Ответить
Ти у 2014 був на Майдані?
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07.07.2024 23:14 Ответить
Граната зіпсувала асфальт! Проте тепер на всю вулицю новий асфальт можна покласти.
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07.07.2024 23:17 Ответить
Це все що тебе хвилює...? Чи за питпння асфальту тобі заплатили ?
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08.07.2024 00:32 Ответить
Так, ось турбуюсь про асфальт на українській вулиці. Ось у нас в Америці афальт гранатами не псують, а як у вас у Польщі?
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08.07.2024 00:43 Ответить
Поталанило Вам, там в Америках, з асфальтом !! А от з гранатами та массовими розтрілами не дуже.
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08.07.2024 11:08 Ответить
там бетонні дороги, зверху над ними почали класти асфальт років з 18-ть тому... Тільки не кажіть зебілам підОПешним, що й так могли зробити, щоб більше вкрасти.
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09.07.2024 01:09 Ответить
Дядя, ты дурак?
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08.07.2024 00:53 Ответить
Луцьк цеж на границi з росiей! Не дивно. Iдуть бойовi дii.
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07.07.2024 23:18 Ответить
Какнадійцю, купи глобус України.
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08.07.2024 09:24 Ответить
У кремлівського *****@ка агонія , що вже наймають виродків ,
щоби ті вбивали людей в мирних містах😡
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07.07.2024 23:21 Ответить
до чого тут кремлівський *****@ок? де ви бачите в нього агонію? чи в нас своїх недоумків мало?
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08.07.2024 00:12 Ответить
Що, зачепився кільцем за болт/важіль та перетрухнув?
Не знайшов нічого більш "розумного" як викинути гранату у вікно.
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07.07.2024 23:23 Ответить
Щось не сходиться. Граната вибухнула на проїжджій частині, пішоходного переходу там не видно. Де там люди взялись?
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07.07.2024 23:31 Ответить
там є зебра. просто погано видно. стерлася.
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07.07.2024 23:36 Ответить
Яка зебра? Там до світлофору 30 метрів.
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07.07.2024 23:42 Ответить
На фото суцільна подвійна чітко видна.
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08.07.2024 01:12 Ответить
якби він кинув на тротуар,то постраждалих було би не 5, а в 10 раз більще. Вулиця там не широка, уламки долетіли до людей
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07.07.2024 23:48 Ответить
Дядя, ти дурак (с)? 😳Кинути гранату навмання в центрі міста - то апріорі полювання на ухилянтів? Бажаю тоді твоїй мамі ( сину,дружині, кумі, діду -потрібне вставити) в такому сліпому полюванні опинитись в якості здобичі . 😬
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08.07.2024 00:36 Ответить
Скоро буде полювання на свинопенсів. Тільки полювати ніхто не буде, просто без пенсій лишать, самі передохнете.
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08.07.2024 00:42 Ответить
тебя нимврот когда тису ..форсировал.. наверно веслом по балде ******** румынские погранцы
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08.07.2024 06:24 Ответить
Дегенерат,там жінці ноги уламками розірвало.
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08.07.2024 07:25 Ответить
Как пишут в соцсетях - дорожный конфликт, не поделили дорогу. И судя по фото, это авто задержанного, то есть военного...
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08.07.2024 00:44 Ответить
якщо вона "здетонувала", то він що, викинув її як сміття?
чи це отмазка для протоколу?
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08.07.2024 01:12 Ответить
ми всі потихеньку зїзжаемо з глузду...
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08.07.2024 03:22 Ответить
Звичайні дорожні розборки,хтось когось не пропустив,підрізав, але раніше били пики один одному, тепер нова реальність, в хід іде зброя. Справжній жах для випадкових перехожих. А що хотіти від воїна,який довгий час на нулі, в нього вже саме по собі якось так, бачиш ворогів - кидай гранату.
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08.07.2024 04:04 Ответить
Гнила відмазка.
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08.07.2024 07:27 Ответить
Мій сусід прийшов з "нуля" в людей гранат не кидає, бо людина.
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08.07.2024 07:48 Ответить
Лікувати його треба
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08.07.2024 09:00 Ответить
Мафіозна банда кала контролює всю Волинську область.Мабуть всі вже забули про "губернатора" Палицю-подельніка крутого шанувальника кофе.Чи видумаєте що вони створять з Луцька еталон доброчинності.
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08.07.2024 07:50 Ответить
Щось ота палиця давно ніде не відсвічував. Напевне за кордон чкурнув до своєї екс-дружини.
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08.07.2024 09:43 Ответить
https://x.com/i/status/1810042413118788018 Відео з моментом затримання довбойба, який кинув гранату в натовп людей
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08.07.2024 09:39 Ответить
На військових вони не схожі .
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08.07.2024 10:21 Ответить
А кто же они, в касках и с оружием в руках, гражданские, наверное..
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08.07.2024 10:34 Ответить
лікуй свій сарказм, чи вказуй у реченні, що є слово лопата.
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09.07.2024 01:15 Ответить
..А ты видео этого V 2af7597c видел? Автомат от лопаты отличить не можешь? И касок, конечно, не заметил. У рюських "гражданских"..
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09.07.2024 07:55 Ответить
невиліковно бухий чи кров стигне у віднях від казок?
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09.07.2024 08:23 Ответить
Ты что, дурачок? Не видишь в видео V 2af7597c рядом с убитыми рашистами касок и оружия? Или просто здесь придуриваешься?
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09.07.2024 09:17 Ответить
проспись придурку.
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12.07.2024 11:52 Ответить
Re:
Ты что, дурачок? Не видишь в видео V 2af7597c рядом с убитыми рашистами касок и оружия? Или просто придуриваешься здесь?
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12.07.2024 14:31 Ответить
голівонькою об асфальт не вдарявся?
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12.07.2024 18:50 Ответить
Да, одна нога здесь, другая там, точь в точь как по поговорке..
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08.07.2024 10:29 Ответить
 
 