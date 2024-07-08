Россияне за прошедшие сутки убили двух жителей Донетчины, еще 4 ранены. ФОТО

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по Донецкой области 2275 ударов. Под вражеским огнем оказались город Курахово, поселки Гродовка, Ильинка, Кураховка, Новоэкономическое, Нью-Йорк, Пивничное, села Веселый Гай, Константинопольское, Мемрик, Михайловка, Новоселидовка, Плещиевка, Янтарное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Ильинце Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде повреждены 10 домов в Янтарном, 2 дома в Островском и предприятие в Константинопольском.

В Гродовке россияне дроном попали по жилому сектору - убили гражданское лицо.

Краматорский район

В Константиновке повреждено админздание, в Плещиевке Ильиновской громады - 1 объект. Под огнем окраины Лиманской громады.

Бахмутский район

В Нью-Йорке 1 человек ранен и 1 дом поврежден. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 5 хозяйственных построек. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 дом поврежден в Серебрянке.

По меньшей мере один человек погиб и один получил травмы в результате ударов по Пивничному из стрелкового оружия и авиабомбой "КАБ-250". Повреждены два многоквартирных дома.

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