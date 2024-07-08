Ночью оккупанты обстреляли Харьков, в течение суток ударили по 4 районам области, есть погибшие и раненые

Российские захватчики не прекращают обстрелы населенных пунктов Харьковщины. В течение 7 июля под вражеским огнем оказались села Новоплатоновка, Богуславка, Колесниковка, Митрофановка и пгт Белый Колодец. В Харьковском районе автомобиль подорвался на мине, погибли дети и взрослые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

8 июля около 00:32 в Харькове в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе возник пожар в частном доме. Повреждены авто, хозяйственные постройки. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы.

В Харьковском районе, автомобиль с гражданскими подорвался на противотанковой мине.

"В результате чего предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец", - сообщил Синегубов.

Днем 7 июля военные РФ нанесли авиаудары по селу Богуславка. В результате обстрела повреждены 12 частных домов, помещение магазина, складское помещение. Ранена гражданская женщина. С осколочными ранениями ее доставили в больницу. Также получил ранения гражданский мужчина. От госпитализации отказался.

В результате обстрела села Новоплатоновка частично разрушен дом культуры, повреждены 4 частных дома.

КАБом россияне атаковали пгт Белый Колодец. Повреждены 2 многоэтажных дома.

Из РСЗО враг ударил по селу Колесниковка, поврежден один частный дом. В селе Митрофановка в результате обстрела из РСЗО повреждены три помещения свинофермы на территории агропредприятия.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: из-за обстрелов погиб мужчина, 2 человека ранены, горело поле с пшеницей