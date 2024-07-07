Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине, двое раненых
Днем 7 июля российские захватчики ударили по селу Богуславка Боровской громады, что на Харьковщине. Два человека - 48-летний мужчина и 70-летняя женщина - получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, 70-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У пострадавшего мужчины диагностировали осколочные ранения ног.
Синегубов добавил, что ликвидация последствий вражеского удара продолжается.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий07.07.2024 18:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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