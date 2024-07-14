РУС
Рашисты ударили по Мирнограду и Лиману на Донетчине. Один человек погиб, еще девять - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 14 июля, российские захватчики обстреляли Мирноград и Лиман Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибший человек и раненые, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, рашисты ударили ракетой по админзданию и многоэтажке в Мирнограде. Один человек погиб, еще шесть - получили ранения.

"По предварительной информации, еще два человека находятся под завалами", - сообщил Филашкин.

Рашисти вдарили по Мирнограду і Лиману на Донеччині

В Лимане известно о трех раненых, повреждены по меньшей мере один дом и кафе.

Глава ОВА также показал фото последствий российских обстрелов.

Рашисти вдарили по Мирнограду і Лиману на Донеччині

Рашисти вдарили по Мирнограду і Лиману на Донеччині

Рашисти вдарили по Мирнограду і Лиману на Донеччині

Рашисти вдарили по Мирнограду і Лиману на Донеччині

