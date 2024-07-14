Рашисты ударили по Мирнограду и Лиману на Донетчине. Один человек погиб, еще девять - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В воскресенье, 14 июля, российские захватчики обстреляли Мирноград и Лиман Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибший человек и раненые, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал чиновник, рашисты ударили ракетой по админзданию и многоэтажке в Мирнограде. Один человек погиб, еще шесть - получили ранения.
"По предварительной информации, еще два человека находятся под завалами", - сообщил Филашкин.
В Лимане известно о трех раненых, повреждены по меньшей мере один дом и кафе.
Глава ОВА также показал фото последствий российских обстрелов.
