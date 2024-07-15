Враг продолжает бить по Никопольщине с беспилотников и артиллерии, повреждены частные дома и линия электропередач. ФОТО
Вечером и ночью российские войска продолжали бить дронами и артиллерией по Никопольскому району Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Было с десяток атак дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор попал по Никополю и Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.
Повреждены 2 частных дома, гараж и заправка. Зацепило линию электропередач. Люди не пострадали.
