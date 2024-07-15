РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6673 посетителя онлайн
Новости Фото
544 2

Враг продолжает бить по Никопольщине с беспилотников и артиллерии, повреждены частные дома и линия электропередач. ФОТО

Вечером и ночью российские войска продолжали бить дронами и артиллерией по Никопольскому району Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Было с десяток атак дронами-камикадзе и артиллерией. Агрессор попал по Никополю и Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.

Повреждены 2 частных дома, гараж и заправка. Зацепило линию электропередач. Люди не пострадали.

Также смотрите: Враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе и 30 раз обстреливал артиллерией: повреждено промышленное предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Нікопольщини 14-15 липня
Обстріли Нікопольщини 14-15 липня
Обстріли Нікопольщини 14-15 липня

Автор: 

обстрел (29713) Днепропетровская область (4494)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гнида, де твої обіцяні дрони, дрончики - ти тавй міністр обіцяли по міліону, кожний. Але суть в тому - як було так і залишилось - перевага рашистів у всій зброї у десяткі разів. Крадеш все - і життя українців, і гроші, і майбутне.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:58 Ответить
Цю місцевість зливають,щоб змушувати народ виїжджати.Ця земля вже іншим обіцяна.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:22 Ответить
 
 