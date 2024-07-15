РУС
Судья Хозяйственного суда Днепропетровщины заказал похищение своего бизнес-партнера, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Судье Хозяйственного суда Днепропетровской области сообщено о подозрении в похищении бизнес-партнера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Служитель фемиды" в 2017 году кроме основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Из-за официального запрета судьям заниматься бизнесом, он нашел подставного человека, на которого и начал оформлять все разрешительные документы.

Судью интересовал агросектор, поэтому его партнер зарегистрировал сельхозпредприятие на Сумщине. Для старта бизнес-проекта фигурант выделил более 3 млн грн. За эти средства подставное лицо приобрело на свое имя комбайны, грузовики, тракторы и другую технику. Большинство прибыли получал именно судья, а его "партнер" за руководство предприятием имел значительно меньший доход", - говорится в сообщении.

Впоследствии, пытаясь обезопасить себя от возможных провокаций со стороны компаньона, судья заставил его заключить фиктивный договор займа на 5 млн грн, которые якобы одолжила сожительница судьи.

"Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Впрочем, судью начало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником. В один из моментов он решил убрать его из общества, шантажируя миллионным займом. Однако безвозмездно мужчина не захотел отходить от дел.

Не найдя общего языка, судья решил повлиять на ситуацию физически. Он заказал представителям криминальной среды похищение напарника. За 17 тыс. долларов США мужчину должны были лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства", - добавили в ГБР.

Судью подозревают в организации законченного покушения на похищение человека и лишение свободы, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Суддя на Дніпропетровщині замовив викрадення свого бізнес-партнера

Топ комментарии
+8
15.07.2024 12:42 Ответить
+7
Я смотрю, эта ********* "элита" с каждым днем все больше отрывается от простого народа и всё больше оху..вает.
15.07.2024 12:43 Ответить
+5
Під час війни роблять криминальні дії і вірять що ПОЛИЦІІ і СБУ не до них . Ось вбили Жванию і списали на артобстріл у травні 2022.

А вбивство Вадатурського ракетою у спальню в липні 2022? Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні . Тобто вбивцю треба шукати серед конкурентів.
15.07.2024 12:57 Ответить
Та не може буть! Єто покльоп! Наші судді-самі чесні та непідкупні!
15.07.2024 12:42 Ответить
Ета крємльовскає ИПСО!
15.07.2024 12:58 Ответить
15.07.2024 12:42 Ответить
та не кажіть !

на моємо дачному масиві суддя має маєток із 18 соток: перші 6 соток він купив чесно, хазяїна других 6 соток він посадив, а хазяїн третії 6 соток сам втік

і це не шутка

.
15.07.2024 13:20 Ответить
Та шо ті 18 соток цілий агросектор купив то діло мародера за ребро на стовпа суд лінча самий чесний і не коштує державі а ні трохи
показать весь комментарий
15.07.2024 13:31 Ответить
15.07.2024 12:43 Ответить
а чого їм паритись ?

їх майно захищать патріоти, віддаючи свої життя

курви ЗЄ-судєйські !!!
15.07.2024 13:24 Ответить
Які в нас суді чесні вірні не корумповані. Всі тримають примір з найвшивішого та його топ манагерів.
15.07.2024 12:46 Ответить
******, у наших суддів ще й бізнес-партнери виявляється є))) Нагорі крадуть, хабарі, відпочивають і тільки у тебе виявляється є охріненний борг перед Батьківщиною, який ти можеш спокутувати тільки на фронті
15.07.2024 12:52 Ответить
В отій Раді доброчесності, суддівські власні штани сушать, від діареї та сміху!! Портновщина + лукаш + підрахуй, так і сидять, по оцих «доброчесностях»…
Люстрація, не довше 3 метрів вірьовки, бо буде велике горе для Українців!!
Слава Україні! Пильнуймо!
15.07.2024 12:54 Ответить
І нічого йому не буде))))))
15.07.2024 12:55 Ответить
Йому ще й пенсія буде пожиттєво, а коли з тюряги вийде ще й оклад за п'ять років зони виплатять.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:08 Ответить
15.07.2024 12:57 Ответить
Сумніваюсь що хтось з ДБР зможе довести цю справу до завершення навіть якщо буде реально хотіти.... там така ********** в судах і прокуратурі...

У нас колись патрульний на початку реформи поліції оформив по необережності п'яного голову суду, після цього на них накинулась прокуратура а суд підтримав одразу абсурдні звинувачення... патрульні самі звільнились просто не було вибору... а інші уже обходили суддів стороною
15.07.2024 13:02 Ответить
І саме головне що є вища рада правосуддя, яку ніби іноземці вибирали та представники заходу на грантах.... а в реальності вона ще гірший компований орган чим був колись
15.07.2024 13:10 Ответить
Я багато писав і тут на форумі- ну не може суддя судити суддю, це конфлікт інтересів. Більшість з них знайомі, або бухали разам, або вчилися. Тільки суд присяжних і хай народ вирішує його долю, так саме як він вирішував долю інших. А суддя у цих справах-це статист, який юридично правильно оформлює рішення присяжних.
15.07.2024 13:17 Ответить
Чесно не думаю що це щось рішить, посади суддів продавались за шалені гроші.... тому туди прийшов певний тип людей і самі розумієте що ніхто не заплатить просто так він іде з певним наміром...

Друге це генпрокуратура, на місцях є нормальні прокурори, реально є.... але все такм гниє з генральної.... з моєї області в свій час наверх пішли люди у яких гроші вивалювались з сейфу... уявляєте сидить хтось в прокурора в кабінет а той сейф не може закрити тому що пачки випадають...

а був випадок коли побили сина одного атошника, за справу взявся правозахисник з Києва, що він не робив справу просто зливали тому що група яка била то були діти еліти....

Тому він взяв підключив іншого активіста і той почав їх авто знімати під прокуратурою та копати про майно.... на другий день під прокуратурою стояв тільки радянський автопром а не дорогі люкс авто а до родичів пішли ходаки щоб рішити справу грошима та позасудом.... так і закрили іншого виходу просто не було, ітак вона б розвалилась а так хоч гроші дали на лікування та реабалітацію
15.07.2024 13:40 Ответить
госпідарі продовжують госпідарювати...нажаль...
15.07.2024 13:02 Ответить
Болван,не смог найти нормального управляющего,нашел себе подобного,куда направить резюме,я надежный парень,миллионы любого судьи и сохраню и приумножу,пишите на почту.
15.07.2024 13:09 Ответить
Судова реформа в дії! В Україні чомусь під незалежністю суддів розуміють їх безкарність та відсутність будь-якої відповідальності
15.07.2024 13:12 Ответить
Ну так він же ж не сидить. Це і є плід реформи
15.07.2024 13:18 Ответить
Заголовок такий промовистий, що текст статті можна і не читати. Після кожного слова можна ставити знак оклику. Абзац
15.07.2024 13:16 Ответить
Я б цей заголовок виніс епіграфом до Новітньої Історії України в підручниках. Хто там казав, що байдуже - як росташовані коляри на прапорі? Китаянку, яка казала Кравчуку, що існуючий стан прапору - стан КАТАСТРОФИ, незабаром збила автівка на тротуарі, під час ранкової пробіжки у Києві
15.07.2024 13:28 Ответить
Якщо в країні суди не виконують функцію справедливості, тоді справедливість встановлюють суди Лінча.
15.07.2024 13:23 Ответить
та воно зараз всюди так..круті "підприємці",всього на всього підставні особи...на які оформлюється тіпа бізнес...а на справді це крадені гроші з бюджету,хабарі..крадуть всі..від президента до голови маленького села..це модно..і класно..з грязі в князі..а так публічно вони чистенькі,не заплямовані..і тіпа всьо для народа
15.07.2024 13:29 Ответить
Бізнес-партнер судді - це як ?!!! Тому і в ЄС зась, і НАТО не приймає. І НЕ ВІЗЬМУТЬ. Альо, 73% !!!!
15.07.2024 13:51 Ответить
А хто візьме в ЄС і НАТО таких гнид брехливих, як ви? Бо ніколи не існувало 73%. 10 з натяжкою
15.07.2024 13:54 Ответить
 
 