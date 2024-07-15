Судья Хозяйственного суда Днепропетровщины заказал похищение своего бизнес-партнера, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Судье Хозяйственного суда Днепропетровской области сообщено о подозрении в похищении бизнес-партнера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Служитель фемиды" в 2017 году кроме основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Из-за официального запрета судьям заниматься бизнесом, он нашел подставного человека, на которого и начал оформлять все разрешительные документы.

Судью интересовал агросектор, поэтому его партнер зарегистрировал сельхозпредприятие на Сумщине. Для старта бизнес-проекта фигурант выделил более 3 млн грн. За эти средства подставное лицо приобрело на свое имя комбайны, грузовики, тракторы и другую технику. Большинство прибыли получал именно судья, а его "партнер" за руководство предприятием имел значительно меньший доход", - говорится в сообщении.

Впоследствии, пытаясь обезопасить себя от возможных провокаций со стороны компаньона, судья заставил его заключить фиктивный договор займа на 5 млн грн, которые якобы одолжила сожительница судьи.

"Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Впрочем, судью начало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником. В один из моментов он решил убрать его из общества, шантажируя миллионным займом. Однако безвозмездно мужчина не захотел отходить от дел.

Не найдя общего языка, судья решил повлиять на ситуацию физически. Он заказал представителям криминальной среды похищение напарника. За 17 тыс. долларов США мужчину должны были лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства", - добавили в ГБР.

Судью подозревают в организации законченного покушения на похищение человека и лишение свободы, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

