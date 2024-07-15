Судья Хозяйственного суда Днепропетровщины заказал похищение своего бизнес-партнера, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Судье Хозяйственного суда Днепропетровской области сообщено о подозрении в похищении бизнес-партнера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Служитель фемиды" в 2017 году кроме основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Из-за официального запрета судьям заниматься бизнесом, он нашел подставного человека, на которого и начал оформлять все разрешительные документы.
Судью интересовал агросектор, поэтому его партнер зарегистрировал сельхозпредприятие на Сумщине. Для старта бизнес-проекта фигурант выделил более 3 млн грн. За эти средства подставное лицо приобрело на свое имя комбайны, грузовики, тракторы и другую технику. Большинство прибыли получал именно судья, а его "партнер" за руководство предприятием имел значительно меньший доход", - говорится в сообщении.
Впоследствии, пытаясь обезопасить себя от возможных провокаций со стороны компаньона, судья заставил его заключить фиктивный договор займа на 5 млн грн, которые якобы одолжила сожительница судьи.
"Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Впрочем, судью начало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником. В один из моментов он решил убрать его из общества, шантажируя миллионным займом. Однако безвозмездно мужчина не захотел отходить от дел.
Не найдя общего языка, судья решил повлиять на ситуацию физически. Он заказал представителям криминальной среды похищение напарника. За 17 тыс. долларов США мужчину должны были лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства", - добавили в ГБР.
Судью подозревают в организации законченного покушения на похищение человека и лишение свободы, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на моємо дачному масиві суддя має маєток із 18 соток: перші 6 соток він купив чесно, хазяїна других 6 соток він посадив, а хазяїн третії 6 соток сам втік
і це не шутка
.
їх майно захищать патріоти, віддаючи свої життя
курви ЗЄ-судєйські !!!
Люстрація, не довше 3 метрів вірьовки, бо буде велике горе для Українців!!
Слава Україні! Пильнуймо!
А вбивство Вадатурського ракетою у спальню в липні 2022? Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні . Тобто вбивцю треба шукати серед конкурентів.
У нас колись патрульний на початку реформи поліції оформив по необережності п'яного голову суду, після цього на них накинулась прокуратура а суд підтримав одразу абсурдні звинувачення... патрульні самі звільнились просто не було вибору... а інші уже обходили суддів стороною
Друге це генпрокуратура, на місцях є нормальні прокурори, реально є.... але все такм гниє з генральної.... з моєї області в свій час наверх пішли люди у яких гроші вивалювались з сейфу... уявляєте сидить хтось в прокурора в кабінет а той сейф не може закрити тому що пачки випадають...
а був випадок коли побили сина одного атошника, за справу взявся правозахисник з Києва, що він не робив справу просто зливали тому що група яка била то були діти еліти....
Тому він взяв підключив іншого активіста і той почав їх авто знімати під прокуратурою та копати про майно.... на другий день під прокуратурою стояв тільки радянський автопром а не дорогі люкс авто а до родичів пішли ходаки щоб рішити справу грошима та позасудом.... так і закрили іншого виходу просто не було, ітак вона б розвалилась а так хоч гроші дали на лікування та реабалітацію